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Барса и ПСЖ преговарят за Феран Торес

Барса и ПСЖ преговарят за Феран Торес

10 Август, 2026 19:23 855 2

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Френският гранд натиска за бърза сделка, каталунците искат поне 50 милиона евро за героя от Мондиал 2026

Барса и ПСЖ преговарят за Феран Торес - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преговорите между Барселона и Пари Сен Жермен за трансфера на испанския национал Феран Торес навлизат в решителната си фаза.

Двата клуба официално са седнали на масата за преговори, след като 26-годишният нападател вече е дал своето категорично съгласие за преминаване на „Парк де Пренс“.

Според Marca, спортните директори Деко и Луис Кампос водят интензивни, но дискретни разговори. Френският шампион, ръководен от Луис Енрике, се опитва да финализира трансфера до сряда (12 август), когато испанските национали трябва да се завърнат на клубната база на каталунците за лятна подготовка. Самият футболист настоява бъдещето му да бъде ясно преди тази дата, за да не се налага да подновява тренировки под ръководството на Ханси Флик.

Финансовите параметри на сделката

Разминаванията между двата гранда в момента са единствено около финалната трансферна сума и структурата на бонусите. Журналистът Фабрицио Романо разкри в Barcablaugranes, че ПСЖ вече е изпратил първата си официална оферта на стойност около 50 милиона евро. Каталунският вестник Sport обаче допълва, че първоначалното искане на Барселона е за минимум 55-65 милиона евро, за да може клубът да покрие инвестицията си и да балансира сметките си спрямо Финансовия феърплей. Очакванията са двете страни да постигнат компромис по средата.

Торес, който се превърна в абсолютен герой за Испания след като отбеляза победния гол в продълженията на финала на Световното първенство през юли 2026 г. срещу Аржентина, вече е договорил личните си условия. Той е съгласен на 4-годишен договор с парижани до юни 2030 г. Напускането му ще принуди ръководството на „блаугранас“ бързо да потърси нов централен нападател, тъй като след трансфера на Роберт Левандовски в МЛС, опциите в предни позиции на тима остават силно ограничени.


Испания
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  • 1 гост

    1 2 Отговор
    Не е футболист за когото трябва да съжаляваш много,вярно че с негов гол станаха световни шампиони,но това почти не променя ситуацията.

    20:18 10.08.2026

  • 2 странно

    0 0 Отговор
    феран е добър футболист незнам защо барса го продава пък и той самия какво ще търси в това гадно псж испанец е да си играе в барселона от там само на долу може да отиде човек

    01:04 11.08.2026

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