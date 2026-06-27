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Черно море взе халф с марокански произход

Черно море взе халф с марокански произход

27 Юни, 2026 14:28 465 1

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  • бонди-
  • франция-
  • нант

Футболистът може да изпълнява както офанзивни, така и дефанзивни функции

Черно море взе халф с марокански произход - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският халф от марокански произход Мохамед Аши Буаклин е 4-то ново попълнение на Черно море Варна през това лято. Днес той официално сключи договор с клуба.

Мохамед Аши е роден на 16.1.2002 г. в Бонди, Франция. Играе като полузащитник. Може да изпълнява както офанзивни, така и дефанзивни функции в средата на терена.

Започва да тренира футбол в местния АС Бонди, а на 14-годишна възраст е привлечен в школата на Нант. През 2020 г. заиграва за „Б“ отбора на клуба в 4-та френска дивизия, за който записва 57 мача с 11 гола. Година по-късно дебютира за юношеския национален отбор на Франция до 20 г. Изиграва общо 6 мача и бележи 1 гол срещу Германия. С Франция печели силният международен турнир Морис Ревело, по-известен като Тулон.

През 2022 г. е извикан в представителния тим на Нант, дебютирайки в Лига 1 в мач срещу Сент Етиен. Общо има 3 участия в елита на Франция. През януари 2023 г. е преотстъпен в третодивизионния Париж 13 Атлетико, за който записва 13 мача. През 2024 г. се разделя с Нант и преминава в тима на Роде от Лига 2. През последните два сезона има на сметката си 20 мача с 1 гол във второто ниво на френския футбол.


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