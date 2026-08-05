Новини
Спорт »
Световен футбол »
Олимпик Марсилия изправен пред финансови бури и несигурно бъдеще

Олимпик Марсилия изправен пред финансови бури и несигурно бъдеще

5 Август, 2026 16:47 338 0

  • бруно женесио-
  • лига 1-
  • франция-
  • олимпик марсилия-
  • бюджетът

Френският футболен колос изпитва сериозни предизвикателства в навечерието на новия сезон

Олимпик Марсилия изправен пред финансови бури и несигурно бъдеще - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните клубове във Франция, Олимпик Марсилия - горд носител на европейска слава, днес се бори с тежки финансови затруднения. Според последните информации от френските спортни медии, ситуацията в лагера на „марсилци“ е повече от тревожна – бюджетът е свит до крайност, а възможностите за мащабни трансфери са почти изчерпани.

Ръководството на Олимпик Марсилия е изправено пред труден избор – за да осигури свежи средства за нови попълнения, клубът трябва спешно да се раздели с част от настоящите си футболисти. Макар имената на потенциалните напускащи да се пазят в тайна, ясно е, че без тези продажби, мечтите за качествени трансфери ще останат само мираж. Сумата, с която „синьо-белите“ разполагат за нови играчи, не надхвърля 10 милиона евро – капка в морето на съвременния футболен пазар.

Наставникът Бруно Женесио се оказва в деликатна ситуация. Пред него стои задачата да изгради конкурентен състав, който да се бори не само във френската Лига 1, но и на европейската сцена. Въпреки ограниченията, треньорът трябва да намери баланса между наличните ресурси и амбициите на клуба. Предстоят седмици на трудни решения и стратегически ходове, които ще определят бъдещето на Олимпик Марсилия.

Въпреки бурните времена, надеждата у феновете и ръководството не угасва. Очаква се до края на летния трансферен прозорец да бъдат привлечени поне още двама или трима нови футболисти, които да вдъхнат свежа енергия на отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове