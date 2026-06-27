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Гранада отказа оферта на Левски за Ману Лама

Гранада отказа оферта на Левски за Ману Лама

27 Юни, 2026 15:55 537 1

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Испанският клуб държи на високата цена

Гранада отказа оферта на Левски за Ману Лама - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Опитите на Левски да подсили защитната си линия с испанския футболист Ману Лама се сблъскаха с твърдата позиция на Гранада. Според информация на журналиста Хосе Игнасио Сехудо, офертата на "сините" е била далеч под финансовите очаквания на втородивизионния испански клуб.

Ръководството на Гранада оценява Ману Лама на ниво, сравнимо с това на Лоик Уилямс, който наскоро бе продаден на Колорадо за внушителните 3 милиона евро. Испанците не крият желанието си да задържат Лама и дори планират да подновят договора му, който изтича през следващото лято. Това допълнително усложнява евентуалния трансфер на защитника.

Интерес към Ману Лама проявява и друг испански клуб – Алавес, което допълнително повишава напрежението около бъдещето на бранителя.

Междувременно, Левски е изправен пред трудности със ситуацията около Стипе Вуликич и активно търси нов централен защитник. Сред опциите на "сините" е и Жоао Гулар от португалския Каза Пия.


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  • 1 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    1 1 Отговор
    Боли ме онази работа за фк. Левски...

    17:05 27.06.2026

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