Олимпиакос на крачка от трансфер на Петър Станич

Олимпиакос е съвсем близо до подпис с изгряващата звезда на Лудогорец Петър Станич. Според авторитетното издание Sport24, двата клуба вече уточняват последните детайли по трансфера, който се очертава като един от най-значимите за гръцкия шампион през последните години.

Макар официалната стойност на сделката да остава в тайна, гръцките медии не крият, че трансферната сума гравитира около внушителните 8 милиона евро. Ако сделката бъде финализирана, Станич ще се нареди сред най-скъпите попълнения в историята на Олимпиакос – истински удар на трансферния пазар!

Петър Станич пристигна в Разград през миналото лято, след като впечатли с изявите си за Бачка Топола. Само за един сезон в Лудогорец, талантливият халф се превърна в ключова фигура за "орлите" и заслужено получи повиквателна за националния отбор на Сърбия. Представянето му не остана незабелязано и сега той е на прага на ново предизвикателство в една от най-силните лиги на Балканите.

След продължителни и интензивни преговори, всичко сочи, че трансферът на Станич е въпрос на време.