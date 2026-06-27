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Олимпиакос на крачка от трансфер на Петър Станич

Олимпиакос на крачка от трансфер на Петър Станич

27 Юни, 2026 22:00 532 0

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  • гърция

Сръбският полузащитник е на път да стане един от най-скъпите играчи в историята на гръцкия гранд

Олимпиакос на крачка от трансфер на Петър Станич - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос е съвсем близо до подпис с изгряващата звезда на Лудогорец Петър Станич. Според авторитетното издание Sport24, двата клуба вече уточняват последните детайли по трансфера, който се очертава като един от най-значимите за гръцкия шампион през последните години.

Макар официалната стойност на сделката да остава в тайна, гръцките медии не крият, че трансферната сума гравитира около внушителните 8 милиона евро. Ако сделката бъде финализирана, Станич ще се нареди сред най-скъпите попълнения в историята на Олимпиакос – истински удар на трансферния пазар!

Петър Станич пристигна в Разград през миналото лято, след като впечатли с изявите си за Бачка Топола. Само за един сезон в Лудогорец, талантливият халф се превърна в ключова фигура за "орлите" и заслужено получи повиквателна за националния отбор на Сърбия. Представянето му не остана незабелязано и сега той е на прага на ново предизвикателство в една от най-силните лиги на Балканите.

След продължителни и интензивни преговори, всичко сочи, че трансферът на Станич е въпрос на време.


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