Новини
Любопитно »
Астрономи уловиха първите мигове от експлозията на масивна звезда (СНИМКИ)

Астрономи уловиха първите мигове от експлозията на масивна звезда (СНИМКИ)

7 Август, 2026 18:01 1 388 5

  • супернова-
  • експлозия-
  • космос-
  • звезда

Изключително рядко вижданото явление е запечатано от космическият телескоп Einstein Probe

Астрономи уловиха първите мигове от експлозията на масивна звезда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астрономи успяха да проследят изключително ранен етап от експлозията на масивна звезда, след като космическият телескоп Einstein Probe засече кратък рентгенов проблясък от галактика на около 500 млн. светлинни години от Земята.

Сигналът, регистриран през март 2026 г., се оказа началото на свръхновата SN 2026gzf. Последвалите наблюдения с телескопи по света потвърдиха, че първият проблясък е т.нар. shock breakoutмоментът, в който ударната вълна от колапса на звездата достига външните ѝ слоеве и освобождава мощен импулс от рентгеново и ултравиолетово излъчване.

Това явление се смята за характерно за много свръхнови, но почти не се наблюдава директно, защото може да продължи само секунди или часове. При SN 2026gzf учените са успели да започнат наблюдения почти веднага след откриването и да проследят развитието на експлозията в различни части на електромагнитния спектър.

Свръхновата е определена като тип Ic-BL – мощна експлозия на масивна звезда, която преди смъртта си е загубила външните си слоеве от водород и хелий. Звездата вероятно е била от типа Волф-Райе и е имала маса около 20–30 пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Необичайното е, че подобни свръхнови често се свързват с мощни релативистични струи и гама-избухвания. При SN 2026gzf обаче такъв гама-сигнал не е регистриран. Една от водещите хипотези е, че струята е била „задушена“ и не е успяла да пробие през звездата или околния материал.

Наблюденията показват още, че преди експлозията звездата е изхвърляла значителни количества материя в околното пространство. Тези газови обвивки позволяват на учените да възстановят част от бурните последни етапи от живота ѝ.

Откритието е важно, защото дава рядка възможност да се изследва как точно започва експлозията на масивна звезда. Подобни наблюдения могат да помогнат за по-доброто разбиране на образуването на свръхнови, неутронни звезди и черни дупки, както и на процесите, които разпръскват тежки химични елементи в Космоса.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    При разстояние от 500 000 000 светлинни години, това нещо се е случило преди епохата на динозаврите. Просто ние го виждаме чак сега.

    Коментиран от #2

    18:08 07.08.2026

  • 2 Плешив спящ с жени

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тъй ли ? Аз виждам снимка на наса направена на компютър опитвайки се да те убеди в тяхната хипотеза!

    След Антрактида шанса да има континенти е огромен затова всички държави са сключили мир там , ще идат да живеят “богоизбраните там” в даден момент като се постопи снегът , и разбира се ще се отделят с военна техника от останалият свят който ви го представят като в филмите лудият макс и подобни- това са им плановете дали ще стане е друг въпрос - но всички са се подписали за Антрактида и никой не се бий за нея , а за други места по света има всякакви сблъсъци религиозни , военни що тъй ?!

    18:25 07.08.2026

  • 3 Много над вас

    0 5 Отговор
    На българките ви подиграват на всякаде за простотата и тъпотата ви , последно качество жени аре махайте се нищожества 🪬🥳🥳🤭🤣

    18:28 07.08.2026

  • 4 Последния Марсианец

    1 1 Отговор
    Това е първата старомакедонска атомна бомба.

    18:54 07.08.2026

  • 5 Добре де.

    0 1 Отговор
    Експлозията на нова звезда не означава ли концентрация на голямо количество енергия в малко пространство? По тази логика всички "Черни дупки" във вселената, поглъщайки множество планети и звезди, в някакъв момент ще концентрират толкова енергия в малък обем, че тя ще експлоадира.

    21:01 07.08.2026