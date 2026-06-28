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Лионел Меси с още един рекорд на световни първенства

Лионел Меси с още един рекорд на световни първенства

28 Юни, 2026 13:55 1 023 4

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Аржентинската суперзвезда изуми света с историческо постижение срещу Йордания

Лионел Меси с още един рекорд на световни първенства - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лионел Меси, безспорният лидер на Аржентина, отново доказа, че е роден за големи сцени. В събота вечерта той се превърна в първия футболист, реализирал попадение в седем последователни срещи на Световно първенство – постижение, което досега изглеждаше недостижимо.

След като „албиселесте“ вече си бяха гарантирали първото място в групата, Меси започна двубоя срещу Йордания на резервната скамейка. В 60-ата минута обаче, трибуните избухнаха – аржентинският капитан се появи на терена и мигновено промени ритъма на играта. Само двадесет минути по-късно, след нарушение пред наказателното поле, Меси застана зад топката и с хладнокръвие изпрати коженото кълбо покрай стената, оставяйки вратаря Язид Абулайла безпомощен. Аржентина поведе с 3:1, а феновете станаха свидетели на исторически миг.

С този гол Меси не просто донесе победа на своя тим, но и изпревари легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо, които досега деляха върха по голове в поредни мачове на световни финали. Аржентинецът вече е едноличен рекордьор.

Постижението на 39-годишния нападател предизвика бурни овации не само на стадиона в Далас, но и по целия свят. Социалните мрежи избухнаха с поздравления, а спортните анализатори не спестиха суперлативите си за аржентинския виртуоз.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този

    5 8 Отговор
    Каквито и рекорди да поставя по голямата част от света го разбра що за гаден човек е!

    14:13 28.06.2026

  • 3 Аха

    2 2 Отговор
    Като се затегне мача се полага единадесет метров удар.

    14:52 28.06.2026

  • 4 Берлин

    4 0 Отговор
    Талант, имаме късмет че живеем в ерата на Меси,виждал съм на Камп Ноу и извън,земен и скромен човек,слава на Меси.

    15:15 28.06.2026

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