Лионел Меси с още един рекорд на световни първенства

Лионел Меси, безспорният лидер на Аржентина, отново доказа, че е роден за големи сцени. В събота вечерта той се превърна в първия футболист, реализирал попадение в седем последователни срещи на Световно първенство – постижение, което досега изглеждаше недостижимо.

След като „албиселесте“ вече си бяха гарантирали първото място в групата, Меси започна двубоя срещу Йордания на резервната скамейка. В 60-ата минута обаче, трибуните избухнаха – аржентинският капитан се появи на терена и мигновено промени ритъма на играта. Само двадесет минути по-късно, след нарушение пред наказателното поле, Меси застана зад топката и с хладнокръвие изпрати коженото кълбо покрай стената, оставяйки вратаря Язид Абулайла безпомощен. Аржентина поведе с 3:1, а феновете станаха свидетели на исторически миг.

С този гол Меси не просто донесе победа на своя тим, но и изпревари легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо, които досега деляха върха по голове в поредни мачове на световни финали. Аржентинецът вече е едноличен рекордьор.

Постижението на 39-годишния нападател предизвика бурни овации не само на стадиона в Далас, но и по целия свят. Социалните мрежи избухнаха с поздравления, а спортните анализатори не спестиха суперлативите си за аржентинския виртуоз.