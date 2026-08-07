Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.
В млечния сектор от началото на 2026 г. делът на доставките, реализирани под себестойността на производството, нараства непрекъснато, което води до значителни финансови загуби за производителите, затруднения при обслужването на инвестиционни кредити и реален риск от преустановяване на производството. В писмото се посочва, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство.
Аналогична е и ситуацията в сектор „Свиневъдство“, в който неблагоприятната тенденция продължава още от 2024 г., а производствените разходи вече значително надвишават изкупните цени. Анализите на МЗХ отчитат значителен спад в броя на закланите угоени прасета.
В двете писма до Комисията България настоява да приложи разпоредбите на чл. 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и да ни предостави извънредна финансова подкрепа от селскостопанския резерв с цел ограничаване на последиците от пазарната криза и запазване на производствения потенциал в двата сектора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:58 07.08.2026
2 Факт
Коментиран от #6
20:01 07.08.2026
3 Сила
Коментиран от #31
20:03 07.08.2026
4 Промяната
20:04 07.08.2026
5 ШЕФА
Коментиран от #12
20:06 07.08.2026
6 А защо не поиска от братска Русия?
До коментар #2 от "Факт":Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“
20:06 07.08.2026
7 Боташенко
генерал 😀
20:08 07.08.2026
8 Сатана Z
20:09 07.08.2026
9 123
20:09 07.08.2026
10 Никой
20:10 07.08.2026
11 Урсулянците
Каква подкрепа от тях бе?
Умишлено съсипаха всичко,което имахме и произвеждаме.
Сега ни налагат да купуваме чуждоземските отровни боклуци.
Коментиран от #16, #35
20:10 07.08.2026
12 Недей така
До коментар #5 от "ШЕФА":Толкова много неща направиха зеленият потник и компания досега:
Първо стопираха цените, после вкараха тулупите в затвора, извадиха истините за петрохан и баба алино и наказаха виновните, замразиха доходите на тези които ги избраха и вдигнаха тези на "наште хора", започнаха да строят детска болница, депутатите им "работят" и в момента неуморно без ваканция цяло лято и ни вкараха в чужда война със самолетите за сметка на визите. Можем вече да пътуваме спокойно и без проблем до Кравария. И най важното - замразиха Боташ като продадоха родината ни на турците...
20:11 07.08.2026
13 Абе , яяяя
Коментиран от #24
20:12 07.08.2026
14 Що пък
20:13 07.08.2026
15 АГАТ а Кристи
Това са плодовете от национализацията на земята от комунистите.
Там, където в соц.държаните не е имало ТКЗС-та - хората имат сдружения - КООПЕРАТИВИ и те могат да ударят по масата и всички след тях да им козируват.
Тук комунягите одържавиха след 1944г, после след 1989г изкупиха земите не за обработка, а за усвояване на европейски фондове и резултата е плачевен.
Ходи го разправяй на тия, дето ще нащракат минуси. Те не го разбират, но внуците им....
Коментиран от #19
20:15 07.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 поиска от ЕК извънредна подкрепа
очаква да бръкне човечеца и той в кацата с мед
дето ще я доставят брюкселските зелки
20:19 07.08.2026
18 Боруна Лом
20:34 07.08.2026
19 Гробар
До коментар #15 от "АГАТ а Кристи":Дивият неграмотен Драгалевски ром с лилавите бърни ликвидира ТКЗС и селското стопанство. Затова сме на тоя хал. Скачайте пак с двете пръстчета като маймуни.
Коментиран от #27
20:47 07.08.2026
20 Алекс
Коментиран от #23, #25
20:49 07.08.2026
21 Михаля търсят
20:49 07.08.2026
22 Пламчее
20:56 07.08.2026
23 Гробар
До коментар #20 от "Алекс":Какви млечни продукти искаш, когато в България не останаха животни? След като няма суровина, няма и продукт.
20:56 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мериленд
До коментар #20 от "Алекс":Честно казано така могат да пишат хора,които са виждали крава, мляко и преработката му само на екран. С каво проверява белтък, вид мазнина и т.н.
21:19 07.08.2026
26 Свинете в МС и в парламента
21:32 07.08.2026
27 АГАТ а Кристи
До коментар #19 от "Гробар":И той е с ЧЕРВЕН ПАРТИЕН БИЛЕТ !
Но злото пусна корени най-вече след Априлския пренум 1956 на ЦК на БКП - ТКЗС-та !
21:54 07.08.2026
28 Лозунг
22:17 07.08.2026
29 Опа
22:20 07.08.2026
30 Лозунг
22:21 07.08.2026
31 Няма проблем
До коментар #3 от "Сила":Другото прасе е в ложата слънце ориент заедно с Радев.
22:22 07.08.2026
32 Цвете
22:36 07.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Работа на държавата
22:39 07.08.2026
35 Няма как
До коментар #11 от "Урсулянците":Много си зле. Урсолянците не са ти виновни в неможенето. Повечето държави в Европа са с прекрасно земеделие.
Коментиран от #39
22:43 07.08.2026
36 Присмехулник
22:47 07.08.2026
37 Тази
22:58 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да,така е
До коментар #35 от "Няма как":Защото управленците им не са наведени като нашите.
23:40 07.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Сандо
08:55 08.08.2026