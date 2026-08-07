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Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

7 Август, 2026 19:55 1 576 41

  • пламен абровски-
  • мляко-
  • свиневъдство

Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора

Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.

В млечния сектор от началото на 2026 г. делът на доставките, реализирани под себестойността на производството, нараства непрекъснато, което води до значителни финансови загуби за производителите, затруднения при обслужването на инвестиционни кредити и реален риск от преустановяване на производството. В писмото се посочва, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство.

Аналогична е и ситуацията в сектор „Свиневъдство“, в който неблагоприятната тенденция продължава още от 2024 г., а производствените разходи вече значително надвишават изкупните цени. Анализите на МЗХ отчитат значителен спад в броя на закланите угоени прасета.

В двете писма до Комисията България настоява да приложи разпоредбите на чл. 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и да ни предостави извънредна финансова подкрепа от селскостопанския резерв с цел ограничаване на последиците от пазарната криза и запазване на производствения потенциал в двата сектора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Сектор Мляко се владее от Блек Рок.

    19:58 07.08.2026

  • 2 Факт

    12 15 Отговор
    Руска колония е бг

    Коментиран от #6

    20:01 07.08.2026

  • 3 Сила

    25 0 Отговор
    Е изпуснахте го "Свиневъдство " , вчера отлетя за Турция с редовен пътнически полет ....

    Коментиран от #31

    20:03 07.08.2026

  • 4 Промяната

    15 6 Отговор
    До сега крадоха зърнарите ,сега започват и тези . Граби партийна мафио през измислените си частници. Нямат затъкване комунистите.

    20:04 07.08.2026

  • 5 ШЕФА

    18 3 Отговор
    Вижте този пъпеш с наглата си и ехидна пед..... усмивчица,този иска пари от ЕК не за да помогне на тези сектори,до тях ще стигнат стотинки като изключим НАШИТЕ ХОРА,а иска с неговият Главатар на ОПГ ПБ чичо Румен Кеша да ги откраднат.Дните им са преброени и бързат да усвояват възможно повече !

    Коментиран от #12

    20:06 07.08.2026

  • 6 А защо не поиска от братска Русия?

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

    20:06 07.08.2026

  • 7 Боташенко

    12 5 Отговор
    Мунчо просяка икономика на просия голям
    генерал 😀

    20:08 07.08.2026

  • 8 Сатана Z

    10 2 Отговор
    висчки парични потоци отиват при млекаря Зоров,който дори не живее в бг

    20:09 07.08.2026

  • 9 123

    12 1 Отговор
    Това министерство е по -богато дори от вътрешното министерство и пак не им стигат парите Много е интересно как нахример доматихя и краставиците станаха по 5 евро килото и всичко останало здраво поскъпна само цената на млякото не е мръдвало , а в магазина 1 литйр е 2 евро .Тез нови пари нито млекарите , ще ги видят , нито свинарите ,то и за това са проблемитя в тези сектори

    20:09 07.08.2026

  • 10 Никой

    6 2 Отговор
    Значи . когато червеноармейците на Радев не могат да се справят сами " Готови сме ! Можем ! Ще успеем ! " в държавата България търсят помощ от ЕК . Защо бе Абровски , нали ЕС са лошите и се борите срещу тях .

    20:10 07.08.2026

  • 11 Урсулянците

    12 7 Отговор
    са наши врагове.
    Каква подкрепа от тях бе?
    Умишлено съсипаха всичко,което имахме и произвеждаме.
    Сега ни налагат да купуваме чуждоземските отровни боклуци.

    Коментиран от #16, #35

    20:10 07.08.2026

  • 12 Недей така

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    Толкова много неща направиха зеленият потник и компания досега:
    Първо стопираха цените, после вкараха тулупите в затвора, извадиха истините за петрохан и баба алино и наказаха виновните, замразиха доходите на тези които ги избраха и вдигнаха тези на "наште хора", започнаха да строят детска болница, депутатите им "работят" и в момента неуморно без ваканция цяло лято и ни вкараха в чужда война със самолетите за сметка на визите. Можем вече да пътуваме спокойно и без проблем до Кравария. И най важното - замразиха Боташ като продадоха родината ни на турците...

    20:11 07.08.2026

  • 13 Абе , яяяя

    9 1 Отговор
    стига наглост ! Кого да подкрепят ? Първокласните мошеници и тези с чадъра над тях , делящи сума ти и време милиарди от Европа !

    Коментиран от #24

    20:12 07.08.2026

  • 14 Що пък

    3 0 Отговор
    Само за угоени прасета ?

    20:13 07.08.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    На кривата ракета и космоса....
    Това са плодовете от национализацията на земята от комунистите.
    Там, където в соц.държаните не е имало ТКЗС-та - хората имат сдружения - КООПЕРАТИВИ и те могат да ударят по масата и всички след тях да им козируват.
    Тук комунягите одържавиха след 1944г, после след 1989г изкупиха земите не за обработка, а за усвояване на европейски фондове и резултата е плачевен.
    Ходи го разправяй на тия, дето ще нащракат минуси. Те не го разбират, но внуците им....

    Коментиран от #19

    20:15 07.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 поиска от ЕК извънредна подкрепа

    9 2 Отговор
    ухилен самодоволно
    очаква да бръкне човечеца и той в кацата с мед
    дето ще я доставят брюкселските зелки

    20:19 07.08.2026

  • 18 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    ТЕ ТЕЗИ СЪЩИТЕ НИ РАЗГОНИХА ПРОМИШЛЕНОСТТА,А НИЕ ИСКАМЕ ПОМОЩ ОТ ТЯХ

    20:34 07.08.2026

  • 19 Гробар

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "АГАТ а Кристи":

    Дивият неграмотен Драгалевски ром с лилавите бърни ликвидира ТКЗС и селското стопанство. Затова сме на тоя хал. Скачайте пак с двете пръстчета като маймуни.

    Коментиран от #27

    20:47 07.08.2026

  • 20 Алекс

    9 0 Отговор
    Млякото въобще не е мляко, както и млечните продукти дори и тия скъпите. Роднина, който работеше в Германия дълги години като лаборант се пенсионира, закупи техника втора употреба и всякакви нужни консумативи и отвори домашна лаборатория в една от стаите на апартамента си, разбира се нелицензирана, но целта му е, не да прави бизнес, а да проверява какво точно ядат в семейството му най вече децата и внуците му. Първите резултати били потресаващи ! Той каза, че ако такива стоки, каквито се продават в магазините у нас се продават в Германия, всички производители и вносители ще са по затворите. Дори хляба ни, не е хляб !

    Коментиран от #23, #25

    20:49 07.08.2026

  • 21 Михаля търсят

    6 0 Отговор
    Ако се разкарат убийците бабхаджии и подкрепа от никого не е нужна. Тези са като чума и шап едновременно.

    20:49 07.08.2026

  • 22 Пламчее

    10 0 Отговор
    ти не беше ли този който при Бат ББ от Б, не искаше да пускаш контроли от ЕС, сега си се активирал, гиди мазна гювендиьо

    20:56 07.08.2026

  • 23 Гробар

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    Какви млечни продукти искаш, когато в България не останаха животни? След като няма суровина, няма и продукт.

    20:56 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мериленд

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    Честно казано така могат да пишат хора,които са виждали крава, мляко и преработката му само на екран. С каво проверява белтък, вид мазнина и т.н.

    21:19 07.08.2026

  • 26 Свинете в МС и в парламента

    6 0 Отговор
    дорбе се угоявате, не мисля че имате нужда от още € субсидии.

    21:32 07.08.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гробар":

    И той е с ЧЕРВЕН ПАРТИЕН БИЛЕТ !
    Но злото пусна корени най-вече след Априлския пренум 1956 на ЦК на БКП - ТКЗС-та !

    21:54 07.08.2026

  • 28 Лозунг

    3 0 Отговор
    Един от неможачите на прогресистите. Поредните глупости. Първо кажи какво си направил да да искаш помощ. С лозунги не става.

    22:17 07.08.2026

  • 29 Опа

    4 0 Отговор
    Подкрепа за Гошо Гергов свинаря. После народа ще връща заемите на ЕС.

    22:20 07.08.2026

  • 30 Лозунг

    3 1 Отговор
    Един от неможачите на прогресистите. Поредните глупости. Първо кажи какво си направил за да искаш помощ. С лозунги само не става. Това не е поредния конгрес на БКП.

    22:21 07.08.2026

  • 31 Няма проблем

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Другото прасе е в ложата слънце ориент заедно с Радев.

    22:22 07.08.2026

  • 32 Цвете

    4 0 Отговор
    А ТОНОВЕТЕ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ ПИЛЕТА И МЕСА, ТАМ КАКВО СЕ СЛУЧВА? ИЛИ ЩЕ СИ МЪЛЧИМ И ЩЕ СЕ СНИШИМ ЗА " НАШИТЕ " ХОРА? БЕЗОБРАЗИЕ Е ,ЧЕ ВСЕКИ СИ ПРОДАВА НА ЦЕНИ, КОИТО САМИ СИ ПОСТАВЯТ.КОГАТО БЪЛГАРИНЪТ ПРЕСТАНЕ ДА КУПУВА И ТОГАВА ПРОКИСНАЛАТА СТОКА ИСКАТ НЕ ИСКАТ ЩЕ БЪДЕ НА БОКЛУКА.А НИЕ ПОНЕ ТОВА ГО МОЖЕМ.ДА СИ Е КОНСУМИРАТ САМИ " ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ". ПОТРЕС Е ДА КУПУВАШ СКЪПО И ВМИРИСАНО ,НАЛИ? ЯЖТЕ СИ Е ВИЕ, БОГАТИТЕ.

    22:36 07.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Работа на държавата

    4 1 Отговор
    Защо изкупните цени са в пъти по-високи от търговските вериги, като няма регулации и държавата не си върши работата, не е до субсидии. Търговците да започнат, да изкупуват на по-високи цени. 50% таван на надценките, дори пак ще имат огромни печалби.

    22:39 07.08.2026

  • 35 Няма как

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Урсулянците":

    Много си зле. Урсолянците не са ти виновни в неможенето. Повечето държави в Европа са с прекрасно земеделие.

    Коментиран от #39

    22:43 07.08.2026

  • 36 Присмехулник

    3 0 Отговор
    Вижте му мутричката. Смехурко.

    22:47 07.08.2026

  • 37 Тази

    2 0 Отговор
    ,"особа" се прави,че върши нещо.Не може на Хрисантов на малкия пръст да се опре,защото е Моше......

    22:58 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да,така е

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма как":

    Защото управленците им не са наведени като нашите.

    23:40 07.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сандо

    0 0 Отговор
    Намерил министърът от кого да иска подкрепа.Та европейските чиновници-престъпници се чудят как да унищожат всичко което е полезно,той чака да ни помагат.Те на големите държави им удрят спирачките,с такива като нас ще се занимават.Наивник!Най-много да ни отпуснат някакви пари срещу убийствени за нас задължения.

    08:55 08.08.2026

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