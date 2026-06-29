Христо Янев: Сенси заразява с класата си, радвам се, че Цварц и Питас се разбират

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след победата на своя тим над полския Одра Ополе с 3:2. Това бе последна приятелска среща за червените в Австрия.

Наставникът на столичния гранд остана доволен от видяното по време на лятната проверка. "Стараха се много момчетата, имахме през по-голямата част контрол над играта. Противникът игра в нисък блок, радвам се, че вкарахме 3 гола, някои нови неща се получиха, някои не, но съм доволен от всички", започна Янев.

Той обърна специално внимание на офанзивната линия и синхрона между атакуващите футболисти. "Радвам се, че Цварц и Питас се разбират. Пробваме различни варианти. Радвам се, че всеки се старае, тепърва ще се напасваме един към друг. Добре е, когато виждаме добро взаимодействие между новите в отбора", коментира специалистът.

Треньорът на армейците разкри и причината, поради която защитникът Теодор Иванов пропусна днешния двубой. "Теодор Иванов има леко неразположение заради тежките тренировки. Не е нещо притеснително, просто му дадохме почивка днес", обясни той.

Янев не спести похвалите си за новото попълнение в състава, което направи добро впечатление с появата си на терена. "Всички знаем класата на Сенси. Виждам, че присъствието му на терена заразява всички да се стараят да показват повече качества. Дано скоро има по-добър игрови ритъм и да го виждаме повече на терена. Да показва на всеки как трябва да се работи в игра", заяви наставникът.

В заключение Христо Янев коментира и плановете за подготовка в дните, които остават до първия официален мач за сезона. "Има още 10 дена до първия мач. Подготвяме се изцяло за това, което предстои от този мач нататък. Всичко, което правим, има за цел какво ще правим от този мач нататък. Целта на тези мачове тук е онова, което тренираме, да го приложим в игрови план. Понякога сме тежки и не сме това, което им се иска на феновете. Всички, които работим, се стараем", завърши Янев.