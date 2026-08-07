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Родители на новородено и столична болница си отправиха взаимни обвинения

Родители на новородено и столична болница си отправиха взаимни обвинения

7 Август, 2026 19:25 2 928 14

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  • новородено-
  • проф. иван митев

Малкият Светозар бил транспортиран с въздушна линейка от Видин до „Пирогов”

Родители на новородено и столична болница си отправиха взаимни обвинения - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Родители от Видин обвиняват столична болница в поредица от пропуски при лечението на новородения им син. Според тях детето било настанено до ремонтни дейности, развило инфекция и било изписано преждевременно. Семейството е сезирало здравните институции. От болница "Проф. Иван Митев" отрекоха обвиненията и заявиха, че от страна на болничното заведение също е подаден сигнал, но до социалните, съобщи Нова тв.

Светозар се ражда на 6 юни. Едва на три дни е опериран в болница „Пирогов” заради чревно запушване. След няколко дни престой там новороденото е прието в болница „Проф. Иван Митев” за следоперативни грижи. Според родителите обаче там манипулациите върху бебето били невнимателни.

„Аз за първи път през живота си виждах новородено да се опитва да драска, да тегли, да се измъкне. Демонстрираха пълна некомпетентност относно грижите за стомаха”, твърди майка му Йоана Тодорова. "На един месец се обръща по стомах от зор да се предпази да не го докосват", добавя бащата. Йоана смята, че инфекцията, която получава детето след изписването, е в следствие на дейности в болничната стая от страна на работници докато новороденото е на системи. Лекарите обвинили родителите в некомпетентност, твърди бащата на детето Светозар Пасков.

По думите на родителите работниците сменяли стари щори и слагали нови. „Започна се пробиване на дупки, вдигане на прах. Попитах може ли да откачат системата и да го изведа в коридора, за да го предпазя, но ми отказаха”, сподели майката. „Няколко дни по-късно той развива животозастрашаваща тежка чревна инфекция заради бактерия”, твърди Йоана. Тогава се налага повторно приемане на детето в болницата. От Видин родителите стигат с кола до Монтана, от където детето е транспортирано до София с въздушна линейка.

След запитване от лечебното заведението заявиха, че в стаята са монтирани щори в рамките на десет минути, което няма как да е довело до развитие на тежка инфекция.

„В периода 17-29 юли грижите за детето се осъществяват от персонала на Клиника по гастроентерология поради липса на придружаващ родител. Уведомени са социалните служби. Осъществени са неколкократни разговори с родителите. На 3 август детето е хоспитализирано отново, поради влошено състояние у дома, като по време на този престой в болницата отново грижите за него се извършват от персонала поради отсъствието и на двамата родители”, гласи позицията на лечебното заведение.

Родителите твърдят, че след раждането здравословното състояние на майката се влошило и затова тя не останала с детето си, а бащата не бил допускан. От тяхна страна е подаден сигнал до Здравното министерство. Оттам ни потвърдиха, че ще направят проверка, а от болницата увериха, че детето е в стабилно състояние. Предстои престой в друго лечебно заведение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 0 Отговор
    Светослава, много Ви моля преди да пуснете материала си погледнете поне заглавието! За къде бързате?

    19:46 07.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    14 1 Отговор
    аз ще отпража един шамар на авторките

    19:47 07.08.2026

  • 3 зрител

    58 0 Отговор
    Когато и видях кожата на тази и се отвратих.Не четох дори статията.Що за мозък трябва да имаш,че да си рисуваш хубавата бяла кожа?Ма това поколение е много зле.Едно време се татуираха само и единствено затворници и циганите трудоваци.

    19:50 07.08.2026

  • 4 Аман от "родители"!

    21 1 Отговор
    Точно в "Иван Митов" съм нил с бебето ми на три месечна възраст, точно миналата година, точно два пъти за по няколко дни, точно вГастроентрологияъа при доц. Мила Байчева и съм бащата. Никой не ми е правил проблем, дори единия път бях в стая с друга майка, защото нямаше къде... Детето ми получи грижите, от които имаше нужда, но не видях дете без родител!!!

    19:52 07.08.2026

  • 5 Сила

    32 2 Отговор
    Ма да си беха останали във Видин ...
    Друг е въпроса , било ли е необходимо изобщо тия да се чифтосват и размножават ...??!

    20:00 07.08.2026

  • 6 Като

    30 1 Отговор
    Им гледам сурите и на двамата..... тея изобщо не трябва да имат деца

    20:21 07.08.2026

  • 7 Бут Баро

    13 1 Отговор
    Шукар бури ама кармаонгел

    20:23 07.08.2026

  • 8 Край

    19 1 Отговор
    Абе забранете размножаването на някои екземпляри … не се прави така еволюция …

    21:08 07.08.2026

  • 9 Тиква

    9 1 Отговор
    Ух,каква окрапрасе,забранено да имат деца,боже господи,какви индивиди идват.

    21:18 07.08.2026

  • 10 Тези двамата са пълни нещастници

    20 1 Отговор
    Тежко и горко на това бебе с тези идиоти родители , дано не успеят да го уморят , личи си от пръв поглед че не стават изобщо за родители , ще разболеят и използват собственото си дете само и само да изкопчат някакви пари от някоя болница , това им е идеята

    21:21 07.08.2026

  • 11 Васил

    6 1 Отговор
    У нас лечението е за бедните ако оцелеят богатите отдавна не са стъпвали в наше лечебно заведение лекуват се или в Турция Израел или Германия. Нашата здравна месечна осигуровка отдавна надминава тази в Израел но тука нищо не получаваш а даже си доплащаш докато в Израел нищо не доплащаш или си купуваш. Всяка година се увеличават парите а промяна няма значи проблема е в управлението.

    22:35 07.08.2026

  • 12 Мпапбе Патлажан

    5 2 Отговор
    Ми седеые си у Лом, пардон, Видин
    Що дирите тука?!

    23:01 07.08.2026

  • 13 Българите

    7 0 Отговор
    все повече и повече ми приличат на американците, дебели с татуировки и тъпи физиономии.

    Коментиран от #14

    23:49 07.08.2026

  • 14 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българите":

    По точно на така наречените в САЩ "уайт траш" .... !!!
    Прав си , само дето не живеят в стари каравани а в мърляви панелки ....

    15:02 08.08.2026

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