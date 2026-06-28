Гьозтепе на Станимир Стоилов привлича бивш талант на Челси

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, е на път да осъществи впечатляващ трансфер. Английският халф Алекс Матос, който има минало в Челси, ще облече екипа на турския клуб, след като ръководството постигна споразумение с Шефилд Юнайтед за неговите права.

Очаква се сделката да бъде официално финализирана в рамките на следващата седмица. След това 21-годишният футболист ще се включи в подготовката на Гьозтепе за предстоящия сезон в турската Суперлига. Привличането на Матос е част от амбициозната селекция на Стоилов, който усилено работи по изграждането на конкурентен състав.

Алекс Матос започва футболната си кариера в академията на Норич, а през 2023 година преминава в младежкия отбор на Челси. Въпреки че записва само две срещи за първия тим на лондончани, талантът му не остава незабелязан. След периоди под наем в Хъдърсфийлд и Оксфорд Юнайтед, през миналото лято Шефилд Юнайтед го привлича срещу 1,2 милиона евро. За "остриетата" Матос изиграва осем мача в Чемпиъншип.

С привличането на Алекс Матос, Гьозтепе добавя четвърто ново име към състава си това лято. Преди него към отбора се присъединиха Ноа Сонко Сундберг, Синклеър Армстронг и Андре Енрике.