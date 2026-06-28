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Левски удари по масата: Три фирми глобени за продажба на фалшиви артикули, румънски гигант се измъкна

Левски удари по масата: Три фирми глобени за продажба на фалшиви артикули, румънски гигант се измъкна

28 Юни, 2026 21:35 541 7

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  • права върху търговска марка

Трите компании са задължени да възстановят на Левски направените разходи по делото

Левски удари по масата: Три фирми глобени за продажба на фалшиви артикули, румънски гигант се измъкна - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Левски се изправи срещу вълна от нелегални продажби на стоки с емблемата на отбора, след като през март 2025 г. подаде сигнал до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Причината? Български фирми, използвайки платформата на известна румънска компания, са разпространявали без разрешение тениски, чаши, ключодържатели и други фен артикули с логото на "сините".

Решението на КЗК: Глоби за родните нарушители

На 11 юни 2026 г. КЗК излезе с дългоочаквано решение, което частично удовлетворява исканията на Левски. Три български фирми бяха санкционирани със символични глоби:

- М.П. ще трябва да плати 2% от оборота си, което възлиза на 214,74 евро.

- Б. е глобена с 0,5% от оборота – 283,77 евро.

- А. също ще се раздели с 0,5% от оборота си, или 406,48 евро.

Освен това, трите компании са задължени да възстановят на Левски направените разходи по делото, възлизащи на 255,65 евро.

Споразумение и изключение: Как румънската компания избегна санкция

Любопитен обрат настъпи с друга фирма – А.К., която призна вината си и постигна извънсъдебно споразумение с Левски. В резултат на това "сините" оттеглиха жалбата си срещу нея. За разлика от българските дружества, румънският онлайн гигант се размина без финансова санкция. Ако бе наказан, глобата можеше да достигне десетки или дори стотици хиляди евро, предвид милионния му оборот.

Какво следва: Възможност за обжалване

Решението на КЗК не е окончателно – засегнатите страни имат 14-дневен срок да го обжалват пред Административния съд – София област.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Помак

    6 0 Отговор
    И за колко пари са продадени ...за 2-3 Хил евро или даже за 200-300 ...вие върнете на Божков 10 те милиона и тогава се правете на шутове

    Коментиран от #4

    21:39 28.06.2026

  • 2 Ей богу

    4 1 Отговор
    Лоши фирми,еййй...с 300евро са ощетили k@тyняя

    21:42 28.06.2026

  • 3 Коста

    3 0 Отговор
    Брей къв оборот? Стотици хиляди, милиони.... Все едно чета за Барцелона

    22:04 28.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Левски - Ново начало

    1 0 Отговор
    Ехх, колко жалко е да си говедо!!!

    22:23 28.06.2026

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