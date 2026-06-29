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Канада триумфира над Република Южна Африка и продължава напред на Мондиал 2026

Канада триумфира над Република Южна Африка и продължава напред на Мондиал 2026

29 Юни, 2026 00:00 635 1

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Стивън Еустакио се превърна в герой в последните секунди

Канада триумфира над Република Южна Африка и продължава напред на Мондиал 2026 - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Канада си осигури място сред най-добрите 16 на Световното първенство по футбол, след напрегнат успех с 1:0 над Република Южна Африка. Срещата се проведе на емблематичния стадион „Лос Анджелис“ в Ингълууд, където над 69 000 запалянковци станаха свидетели на истинска драма до последния съдийски сигнал.

През цялата среща Канада диктуваше темпото и създаваше повече опасности пред противниковата врата. Северноамериканците отправиха цели 12 удара, от които 7 бяха точни, докато южноафриканците успяха да застрашат вратата на съперника само веднъж. Динамиката и настойчивостта на домакините се отплатиха с класиране за следващата фаза на турнира.

Когато всички очакваха двубоят да завърши без голове, полузащитникът на Лос Анджелис ФК – Стивън Еустакио, се превърна в спасител за „кленовите листа“. В добавеното време той демонстрира хладнокръвие и техника, като овладя топката след неочакван рикошет и с премерен нисък удар от границата на наказателното поле прониза долния ляв ъгъл на вратата, пазена от Ронуен Уилямс. Южноафриканският страж остана безпомощен пред майсторството на канадеца.

С този успех Канада продължава да пише история на световната футболна сцена и ще очаква с нетърпение следващия си съперник в елиминациите.


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  • 1 Браво

    1 1 Отговор
    по-тъмният екип победи по-светлия!

    00:06 29.06.2026

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