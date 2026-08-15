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Украйна спря да докладва за ракети, изстреляни от Русия

Украйна спря да докладва за ракети, изстреляни от Русия

15 Август, 2026 17:47 918 54

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • patriot

Това се дължи на неспособността ѝ да ги прихваща

Украйна спря да докладва за ракети, изстреляни от Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна спря да публикува информация за броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриването на ниските нива на прихващане на украинските системи за противовъздушна отбрана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Киев.

Отбелязва се, че отказът да се публикуват данни за ракети, изстреляни от Русия, се обяснява не само с „съображения за сигурност“, но и с желанието да се „подкрепи моралът“ на украинското население. Както отбелязва вестникът, страната изпитва остър недостиг на системи Patriot.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    39 3 Отговор
    Бялото знаме?

    17:48 15.08.2026

  • 2 нннн

    37 3 Отговор
    Зеленски не може да брои дотолкова.

    17:50 15.08.2026

  • 3 Робот

    27 2 Отговор
    Браво..! Да престанат да споделят болката ..

    17:50 15.08.2026

  • 4 Смешник

    29 2 Отговор
    Затова пък министерство на отбраната на Русия ги публикува постоянно

    17:51 15.08.2026

  • 5 Прихващането

    15 4 Отговор
    не е ефектно,колкото ответните удари!

    17:52 15.08.2026

  • 6 Кольо Русофила

    15 11 Отговор
    Братя рудофили, адмирал Путин ни води към нови морски победи! Слава!

    Коментиран от #12, #20, #33

    17:52 15.08.2026

  • 7 Много

    32 3 Отговор
    Ясно!!! Какво да докладва, след като укрофашистите са безпомощни!!!
    Буквално няма какво да направят, барабар с цялото НАТО зад гърба си!!!

    17:53 15.08.2026

  • 8 Ба бааааа

    24 2 Отговор
    Скинаха ги от бомбене

    17:53 15.08.2026

  • 9 Аеееее

    14 2 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    17:53 15.08.2026

  • 10 Даам

    4 20 Отговор
    сега е ред на Русия да прихваща!

    Коментиран от #24

    17:53 15.08.2026

  • 11 Зеля

    16 3 Отговор
    Дайте парииии......

    17:54 15.08.2026

  • 12 Дръта чанта

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кольо Русофила":

    Е то ви разказа играта

    17:55 15.08.2026

  • 13 А се чуди чиляк

    4 23 Отговор
    Как една Украйна Сама... без оръжие, авиация, подводници, корабли, крилати и балистични ракети,...МАН дръса..веке 13 год,..22 ядрени монгольяк републики, Фюрера ПЕ дал и редовната армия оризогризачи от ядрената С.Корея?!?
    Лаш ка ги като шкембе у дувар
    Хихихихи

    Коментиран от #22, #51

    17:55 15.08.2026

  • 14 Ба баааааа

    3 9 Отговор
    Щото Конашенков редовно докладва за избитите ватенки.😅😅😅

    Коментиран от #18

    17:56 15.08.2026

  • 15 🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    11 6 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    17:56 15.08.2026

  • 16 Топчията

    20 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    17:56 15.08.2026

  • 17 Удари русораста с лопатеЕто!

    4 11 Отговор
    Дорде мърда.

    Коментиран от #19, #25

    17:56 15.08.2026

  • 18 Веврно ли

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ба баааааа":

    Ве смукач

    17:57 15.08.2026

  • 19 Аде ся

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Наш как ще ти го навра това лопате у г...зо

    17:58 15.08.2026

  • 20 Абе... зае..Би..

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кольо Русофила":

    ПОПАЙ моряка ху Йло,..връна ли се от монголските степи или оше цалива манечките монголчета?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #29

    17:58 15.08.2026

  • 21 В Самара

    4 2 Отговор
    отломките какво направиха?Излезна ли информация?

    17:58 15.08.2026

  • 22 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "А се чуди чиляк":

    Славков ,Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс кво ми пелтечиш пак ,мрррршооо !

    17:58 15.08.2026

  • 23 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    15 3 Отговор
    Искат не искат скоро ще трябва да обявят безусловната капитулация на фашистка Украйна! За урсуланите дните също са преброени!

    Коментиран от #28

    17:59 15.08.2026

  • 24 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Даам":

    Нощеска ги прихвана в космческият център в Самара. Балистика.
    Мдам.

    17:59 15.08.2026

  • 25 Млати Козяка с Винкело

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Удари русораста с лопатеЕто!":

    Докато омекне и спре да пърха !

    18:00 15.08.2026

  • 26 ГОЛЕМ РЕВ

    7 3 Отговор
    Еуробокука ще бега за кииф

    18:00 15.08.2026

  • 27 Руслинк

    2 4 Отговор
    заработи ли ?

    18:00 15.08.2026

  • 28 Верно ли бе?

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":

    Ве смукач.

    18:00 15.08.2026

  • 29 Чиниш ми се

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Абе... зае..Би..":

    ПП-ДБ миннед.Чиа ,истински шампион петрохански лама !

    18:01 15.08.2026

  • 30 Удри копейката с манивелата!

    3 9 Отговор
    Докато се изправи! Манивелата.

    Коментиран от #35

    18:02 15.08.2026

  • 31 име

    9 2 Отговор
    Не се дължи само на неспособност да ти прихвака, а основно на това, че при ударите от втори Юли руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната им отбрана. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака пускат по 4-5-6 такива сводки. След унищожаването на центъра започва да работят като самостоятелни единици, лесни за елиминиране и явно руснаците са видели сметката на всичко.

    Коментиран от #38

    18:02 15.08.2026

  • 32 А ГДЕ

    7 1 Отговор
    Линдзито Греъма ,репатрираха ли му кратуната 🎃или без нея го копаха ?

    18:03 15.08.2026

  • 33 Ха-ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кольо Русофила":

    Че тоа пе Деразин и Йло, никогиш НЕ Е служил у Армията бря! Факт!
    Кипри се в униформа на Пристанищен Пазач а само преди 2 г... избега по трусики, като деревянска шлю ХА от некаков готвач
    Ааааахахаха

    Коментиран от #41

    18:03 15.08.2026

  • 34 Къв е тоя рев за Патриоти

    9 3 Отговор
    след като самия професор и съветник на Пентагона Тед Постол сто пъти ви обясни, че в най-добрия случай процента им за прихващане на балистични ракети е 3%, а за хиперзвукови е 0% !!!

    Коментиран от #54

    18:03 15.08.2026

  • 35 Славков

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Удри копейката с манивелата!":

    Манивелата я заври намай.кясси у смрррдливката ,па после врътни,може и да запали 😂🍌😂

    18:05 15.08.2026

  • 36 Оня

    4 1 Отговор
    Ами питайте руснаците беее! Те ще ви кажат! Ако искате може да се поразходите до морето! Днес на плажа пет урки цял ден реват по телефона!

    Коментиран от #44

    18:06 15.08.2026

  • 37 Б ДУНО

    0 0 Отговор
    Повечето от съвременното поколение са болни- мъже ,жени и деца, почти седемдесет и пет на сто. Какво може да се очаква от едно болно поколение? Даже сегашната култура, не знае кога един човек е нормален. Нормален човек е онзи, който не изпитва никакво главоболие, от нищо не се смущава и трезво мисли.
    В какво се състои съдбата? От чисто Божествено гледище чрез съдбата Бог изпитва хората. Някой човек е благороден, светла душа. Бог му дава сиромашия. В какво ще се изрази неговото благородство. Той трябва да носи сиромашията си радост и като срещне един богат човек, да се радва, че има кой да носи товара в света. Богатите,хора в съвременния свят са натоварени с най- лошите мисли от страна на бедните. Кой как мине покрай тях, все казва: " Този е краднал, обрял е света." Даже и да не е крал, всички му изпращат такива мисли, че богаството му не е спечелено с честен труд, че майка и баща му са крали.
    Всички казват: " Тъй лесно ли се печелят милионите?
    Христос се обръща към учениците и ги запитва:" Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а ощети душата си?" Човек се ползва когато тури в действие Божествената Любов. Единствения, който може да оправи света е живия Бог. Ако вярваме в Бога, всички ние можем да бъдем проводници на Божествената Любов. Всяка вечер човек трябва да изпраща по една светла мисъл из целия свят. Една хубава мисъл но навреме до някой министър или цар е в състояние да предотврати една война, да спре избиването на хиляди души. Доб

    18:06 15.08.2026

  • 38 Тихо пико4!

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    Не си компетентен.

    18:06 15.08.2026

  • 39 Горски

    7 1 Отговор
    Щом, Ппублично се "хвали", значи пак ще проси пари от европейците. Всеки ден, всеки час, Зеленьо на първа страница и на екран. Побеждава, мачка и печели, ама се моли на руснаците да не бомбят корабите със жито в Одеса. Наркомана пак го е закъсал яко за пари и организира поредната просия с мотото "Дайте да дадете още малко, почти победихме Русия!". Тоя наркоман знае ли, че в Киев скоро няма храна в магазините? Защо киевската хунта не казва вече с колко ракети я е сурвакъл руснакът през деня. Ами защото вече няма ПВО и всичко си отива точно в целта. Нацистката хунта в Киев няма нито енергийната, нито суровинната, нито производственната и технологична възможност да произвежда дори патрони. Това го казва натовски генерал. Руснаците правят по 19000 снаряда на ден и изтрелват 15000. Северна Сорея прави на дин повече снаряди от колкото цялото нато. Бандерите получават макс 5000 на ден и изтрелват всичко. Обикновенно около 4000. Къде са ПВО системите европейско производство?

    18:06 15.08.2026

  • 40 Б ДУНО

    0 0 Отговор
    Ако вярваме в Бога, всички ние можем да бъдем проводници на Божествената Любов. Всяка вечер човек трябва да изпраща по една светла мисъл из целия свят. Една хубава мисъл но навреме до някой министър или цар е в състояние да предотврати една война, да спре избиването на хиляди души. Добрата силната мисъл може да твори чудеса. Вие може да изпратите своята мисъл в затвора И да кажете:" Да се оправдаят затворниците!" Няма да мине много дълго време и тия затворници ще бъдат оправдани.
    Мнозина казват:" Да дойде Христос! " Няма какво да дохожда Христос .Той вече е дошел. Вие обаче трябва да кажете като Христа: " Ако опазите моите заповеди, ще опазите Моя закон.
    Сега, като чета българските вестници, виждам, че те се занимават само с престъпления, убийства, кой какво направил. Питам : Кой е виновен за това. Безлюбието, което съществува в света е причината. Та често и вие казвате:" Какво мога да направя аз?" Ако не вярваш, нищо не може да направиш в света. Ако вярваш и любиш Бога всичко може да направиш! Аз не говоря за любовта на обикновените хора. Не е в многото даване. Способни, даровите хора носят своето щастие в света. Онова, което Бог е вложил във всеки човек, трябва са се събуди. Той ще се яви и ще освободи света от злото, ще внесе нова светлина.. Тогава всички хора ще забравят войната, ще влязат в новата епоха, в която Любовта ще бъде основен закон за всички!
    Да се молиш, това значи да се учиш да говориш. Днес ние страдаме понеже не сме научили

    18:07 15.08.2026

  • 41 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ха-ха-ха":

    Тихоо !Тихо прррр.делл ,ти кат си бил в Кеча една година метреса на старато Асан ,повод ли е за хвалене ?Кат решиш да си пуснеш душата и само Юссссуфффф се чува 😬!

    Коментиран от #48

    18:07 15.08.2026

  • 42 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Украйна няма да има ракети „Пейтриът“💬

    Британският вестник „Гардиън“ съобщи опустошителни новини за украинските сили: Украйна няма да получи достатъчно ракети „Пейтриът“ преди зимата, което ги принуждава да се подготвят за сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението.

    ▪️ Запасите от ракети „Пейтриът“ на Украйна са на изчерпване, а процентът на прихващане на балистични ракети е спаднал от над 70% до нула.

    ▪️ Междувременно Русия произвежда около 750 балистични ракети „Искандер“ годишно и увеличава производството. Съединените щати, Германия и Япония заедно произвеждат около 840 ракети-прехващачи годишно.

    ▪️ Украйна няма да получи достатъчно ракети „Пейтриът“ преди зимата, за да защити напълно критичната си инфраструктура. Следователно страната е изправена пред прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването, канализацията и отоплението.
    ▪️ Тази ситуация демонстрира провала на планирането на отбраната на НАТО: въпреки очевидния недостиг на противовъздушна отбрана, производството на Patriot и алтернативни системи като SAMP/T не беше разширено предварително.

    Коментиран от #47

    18:08 15.08.2026

  • 43 Б ДУНО

    0 0 Отговор
    Да се молиш, това значи да се учиш да говориш. Днес ние страдаме понеже не сме научили небесния , Божествения език .
    Говорите ли на неговия език? В Неговия език няма нито една отрицателна дума. В Божественият език не съществува думата "не мога". В Божественият език думите "неверие," "безлюбие" не съществува. В Божествения език съществуват само положителни думи. Всяка дума има само едно значение и каквото кажеш, то става. Вие отивате да се молите на вашия език и се чудите защо не се отговаря на молитвите.Като се молите на Господа,Той не ви разбира.
    И когато се молите, не пропускайте да споменете името на Бога Исуса Христа. То е, което създава равновесието и хармонията във вселената, с него се предизвикват онези принципи, които творят , а също и деветте ангелски чина да работят в съгласие .
    Когато произнеса "Рекох", тогава ДУХЪТ НА СЛОВОТО започва да се произнася чрез моята уста .

    18:08 15.08.2026

  • 44 Онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Оня":

    На плажа е Геленджик и ли в Сочи?Там плажуват украински дрони между другото.🤣

    Коментиран от #50

    18:08 15.08.2026

  • 45 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    1 2 Отговор
    Украине Победа

    18:11 15.08.2026

  • 46 Зеления път

    1 1 Отговор
    Зеленото се чуди вече как да лъже и да маже.. Положението му е безнадеждно, лично неговото. Украйна някак си ще се оправи след много време.

    18:11 15.08.2026

  • 47 Млад русораст

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    Другари русорасти не бива да вярваме на западната преса.Другарката Захарова каза, че западняците лъжат.

    18:11 15.08.2026

  • 48 Чиниш ми се

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "ХА ХА":

    Дърт,закоравял минедчия.

    Коментиран от #52

    18:12 15.08.2026

  • 49 Азиатец

    1 0 Отговор
    Какви съображения за сигурност са броя на изстреляните от Русия ракети ? Дали може ли някой да обясни смислено и логически ?
    Причината да се крие информацията е тоталният провал на НАТО и ЕС в поддържането на умираща Украйна.

    18:12 15.08.2026

  • 50 ОНЗИ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Онзи":

    Ей хохохол вонючий ,пошол наХ,Сууу.Каа Вокзальная !

    18:12 15.08.2026

  • 51 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "А се чуди чиляк":

    Айде не пиши простотии, в които и сам не вярваш !

    18:13 15.08.2026

  • 52 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Чиниш ми се":

    Аз съм ба.щатти бре Педроса ,от мен първото си мляко си засукал !

    18:13 15.08.2026

  • 53 Ами

    0 0 Отговор
    Малко сте позакъснели с новината.
    Това се случи преди седмица :)

    18:15 15.08.2026

  • 54 Хубавото е, че

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Къв е тоя рев за Патриоти":

    Украйна няма да ги плаща а евопейците. И то предварително за поръчки за след години когато се произведат. Много са скъпи! Но пък процентите за щедрите Желаещи са тлъсти, та ще останат трохички и за послушните медии.

    18:16 15.08.2026

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