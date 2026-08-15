Украйна спря да докладва за ракети, изстреляни от Русия

Украйна спря да публикува информация за броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриването на ниските нива на прихващане на украинските системи за противовъздушна отбрана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Киев.

Отбелязва се, че отказът да се публикуват данни за ракети, изстреляни от Русия, се обяснява не само с „съображения за сигурност“, но и с желанието да се „подкрепи моралът“ на украинското население. Както отбелязва вестникът, страната изпитва остър недостиг на системи Patriot.