Украйна спря да докладва за ракети, изстреляни от Русия

Украйна спря да публикува информация за броя на ракетите, изстреляни от Русия, за да избегне разкриването на ниските нива на прихващане на украинските системи за противовъздушна отбрана, съобщи британският вестник Financial Times (FT), позовавайки се на източници в Киев.
Отбелязва се, че отказът да се публикуват данни за ракети, изстреляни от Русия, се обяснява не само с „съображения за сигурност“, но и с желанието да се „подкрепи моралът“ на украинското население. Както отбелязва вестникът, страната изпитва остър недостиг на системи Patriot.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
17:48 15.08.2026
2 нннн
17:50 15.08.2026
3 Робот
17:50 15.08.2026
4 Смешник
17:51 15.08.2026
5 Прихващането
17:52 15.08.2026
6 Кольо Русофила
Коментиран от #12, #20, #33
17:52 15.08.2026
7 Много
Буквално няма какво да направят, барабар с цялото НАТО зад гърба си!!!
17:53 15.08.2026
8 Ба бааааа
17:53 15.08.2026
9 Аеееее
17:53 15.08.2026
10 Даам
Коментиран от #24
17:53 15.08.2026
11 Зеля
17:54 15.08.2026
12 Дръта чанта
До коментар #6 от "Кольо Русофила":Е то ви разказа играта
17:55 15.08.2026
13 А се чуди чиляк
Лаш ка ги като шкембе у дувар
Хихихихи
Коментиран от #22, #51
17:55 15.08.2026
14 Ба баааааа
Коментиран от #18
17:56 15.08.2026
15 🇧🇬🇷🇺 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
17:56 15.08.2026
16 Топчията
17:56 15.08.2026
17 Удари русораста с лопатеЕто!
Коментиран от #19, #25
17:56 15.08.2026
18 Веврно ли
До коментар #14 от "Ба баааааа":Ве смукач
17:57 15.08.2026
19 Аде ся
До коментар #17 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Наш как ще ти го навра това лопате у г...зо
17:58 15.08.2026
20 Абе... зае..Би..
До коментар #6 от "Кольо Русофила":ПОПАЙ моряка ху Йло,..връна ли се от монголските степи или оше цалива манечките монголчета?
Ааааахахаха
Коментиран от #29
17:58 15.08.2026
21 В Самара
17:58 15.08.2026
22 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #13 от "А се чуди чиляк":Славков ,Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс кво ми пелтечиш пак ,мрррршооо !
17:58 15.08.2026
23 Добри новини от фронта! Това да се чува!
Коментиран от #28
17:59 15.08.2026
24 Мдаа
До коментар #10 от "Даам":Нощеска ги прихвана в космческият център в Самара. Балистика.
Мдам.
17:59 15.08.2026
25 Млати Козяка с Винкело
До коментар #17 от "Удари русораста с лопатеЕто!":Докато омекне и спре да пърха !
18:00 15.08.2026
26 ГОЛЕМ РЕВ
18:00 15.08.2026
27 Руслинк
18:00 15.08.2026
28 Верно ли бе?
До коментар #23 от "Добри новини от фронта! Това да се чува!":Ве смукач.
18:00 15.08.2026
29 Чиниш ми се
До коментар #20 от "Абе... зае..Би..":ПП-ДБ миннед.Чиа ,истински шампион петрохански лама !
18:01 15.08.2026
30 Удри копейката с манивелата!
Коментиран от #35
18:02 15.08.2026
31 име
Коментиран от #38
18:02 15.08.2026
32 А ГДЕ
18:03 15.08.2026
33 Ха-ха-ха
До коментар #6 от "Кольо Русофила":Че тоа пе Деразин и Йло, никогиш НЕ Е служил у Армията бря! Факт!
Кипри се в униформа на Пристанищен Пазач а само преди 2 г... избега по трусики, като деревянска шлю ХА от некаков готвач
Ааааахахаха
Коментиран от #41
18:03 15.08.2026
34 Къв е тоя рев за Патриоти
Коментиран от #54
18:03 15.08.2026
35 Славков
До коментар #30 от "Удри копейката с манивелата!":Манивелата я заври намай.кясси у смрррдливката ,па после врътни,може и да запали 😂🍌😂
18:05 15.08.2026
36 Оня
Коментиран от #44
18:06 15.08.2026
37 Б ДУНО
В какво се състои съдбата? От чисто Божествено гледище чрез съдбата Бог изпитва хората. Някой човек е благороден, светла душа. Бог му дава сиромашия. В какво ще се изрази неговото благородство. Той трябва да носи сиромашията си радост и като срещне един богат човек, да се радва, че има кой да носи товара в света. Богатите,хора в съвременния свят са натоварени с най- лошите мисли от страна на бедните. Кой как мине покрай тях, все казва: " Този е краднал, обрял е света." Даже и да не е крал, всички му изпращат такива мисли, че богаството му не е спечелено с честен труд, че майка и баща му са крали.
Всички казват: " Тъй лесно ли се печелят милионите?
Христос се обръща към учениците и ги запитва:" Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а ощети душата си?" Човек се ползва когато тури в действие Божествената Любов. Единствения, който може да оправи света е живия Бог. Ако вярваме в Бога, всички ние можем да бъдем проводници на Божествената Любов. Всяка вечер човек трябва да изпраща по една светла мисъл из целия свят. Една хубава мисъл но навреме до някой министър или цар е в състояние да предотврати една война, да спре избиването на хиляди души. Доб
18:06 15.08.2026
38 Тихо пико4!
До коментар #31 от "име":Не си компетентен.
18:06 15.08.2026
39 Горски
18:06 15.08.2026
40 Б ДУНО
Мнозина казват:" Да дойде Христос! " Няма какво да дохожда Христос .Той вече е дошел. Вие обаче трябва да кажете като Христа: " Ако опазите моите заповеди, ще опазите Моя закон.
Сега, като чета българските вестници, виждам, че те се занимават само с престъпления, убийства, кой какво направил. Питам : Кой е виновен за това. Безлюбието, което съществува в света е причината. Та често и вие казвате:" Какво мога да направя аз?" Ако не вярваш, нищо не може да направиш в света. Ако вярваш и любиш Бога всичко може да направиш! Аз не говоря за любовта на обикновените хора. Не е в многото даване. Способни, даровите хора носят своето щастие в света. Онова, което Бог е вложил във всеки човек, трябва са се събуди. Той ще се яви и ще освободи света от злото, ще внесе нова светлина.. Тогава всички хора ще забравят войната, ще влязат в новата епоха, в която Любовта ще бъде основен закон за всички!
Да се молиш, това значи да се учиш да говориш. Днес ние страдаме понеже не сме научили
18:07 15.08.2026
41 ХА ХА
До коментар #33 от "Ха-ха-ха":Тихоо !Тихо прррр.делл ,ти кат си бил в Кеча една година метреса на старато Асан ,повод ли е за хвалене ?Кат решиш да си пуснеш душата и само Юссссуфффф се чува 😬!
Коментиран от #48
18:07 15.08.2026
42 Сатана Z
Британският вестник „Гардиън“ съобщи опустошителни новини за украинските сили: Украйна няма да получи достатъчно ракети „Пейтриът“ преди зимата, което ги принуждава да се подготвят за сериозни прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването и отоплението.
▪️ Запасите от ракети „Пейтриът“ на Украйна са на изчерпване, а процентът на прихващане на балистични ракети е спаднал от над 70% до нула.
▪️ Междувременно Русия произвежда около 750 балистични ракети „Искандер“ годишно и увеличава производството. Съединените щати, Германия и Япония заедно произвеждат около 840 ракети-прехващачи годишно.
▪️ Украйна няма да получи достатъчно ракети „Пейтриът“ преди зимата, за да защити напълно критичната си инфраструктура. Следователно страната е изправена пред прекъсвания на електрозахранването, водоснабдяването, канализацията и отоплението.
▪️ Тази ситуация демонстрира провала на планирането на отбраната на НАТО: въпреки очевидния недостиг на противовъздушна отбрана, производството на Patriot и алтернативни системи като SAMP/T не беше разширено предварително.
Коментиран от #47
18:08 15.08.2026
43 Б ДУНО
Говорите ли на неговия език? В Неговия език няма нито една отрицателна дума. В Божественият език не съществува думата "не мога". В Божественият език думите "неверие," "безлюбие" не съществува. В Божествения език съществуват само положителни думи. Всяка дума има само едно значение и каквото кажеш, то става. Вие отивате да се молите на вашия език и се чудите защо не се отговаря на молитвите.Като се молите на Господа,Той не ви разбира.
И когато се молите, не пропускайте да споменете името на Бога Исуса Христа. То е, което създава равновесието и хармонията във вселената, с него се предизвикват онези принципи, които творят , а също и деветте ангелски чина да работят в съгласие .
Когато произнеса "Рекох", тогава ДУХЪТ НА СЛОВОТО започва да се произнася чрез моята уста .
18:08 15.08.2026
44 Онзи
До коментар #36 от "Оня":На плажа е Геленджик и ли в Сочи?Там плажуват украински дрони между другото.🤣
Коментиран от #50
18:08 15.08.2026
45 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
18:11 15.08.2026
46 Зеления път
18:11 15.08.2026
47 Млад русораст
До коментар #42 от "Сатана Z":Другари русорасти не бива да вярваме на западната преса.Другарката Захарова каза, че западняците лъжат.
18:11 15.08.2026
48 Чиниш ми се
До коментар #41 от "ХА ХА":Дърт,закоравял минедчия.
Коментиран от #52
18:12 15.08.2026
49 Азиатец
Причината да се крие информацията е тоталният провал на НАТО и ЕС в поддържането на умираща Украйна.
18:12 15.08.2026
50 ОНЗИ
До коментар #44 от "Онзи":Ей хохохол вонючий ,пошол наХ,Сууу.Каа Вокзальная !
18:12 15.08.2026
51 Азиатец
До коментар #13 от "А се чуди чиляк":Айде не пиши простотии, в които и сам не вярваш !
18:13 15.08.2026
52 ХА ХА
До коментар #48 от "Чиниш ми се":Аз съм ба.щатти бре Педроса ,от мен първото си мляко си засукал !
18:13 15.08.2026
53 Ами
Това се случи преди седмица :)
18:15 15.08.2026
54 Хубавото е, че
До коментар #34 от "Къв е тоя рев за Патриоти":Украйна няма да ги плаща а евопейците. И то предварително за поръчки за след години когато се произведат. Много са скъпи! Но пък процентите за щедрите Желаещи са тлъсти, та ще останат трохички и за послушните медии.
18:16 15.08.2026