Жоао Фонсека елиминира опитния Роберто Баутиста-Агут

Само на 19 години, Жоао Фонсека показа зрялост и майсторство, като безапелационно се наложи над 38-годишния Роберто Баутиста-Агут в първия кръг на престижния турнир "Уимбълдън". Младият бразилец триумфира с резултат 7:6(4), 6:4, 6:3 след два часа и 27 минути оспорвана битка.

В откриващия сет двамата тенисисти си размениха по един пробив, което доведе до драматичен тайбрек. Там Фонсека показа завидна психическа устойчивост, като не позволи на опитния испанец да се възползва от своите възможности и заслужено поведе в резултата.

Във втория сет младият южноамериканец впечатли с изключителна ефективност на сервис – спечели цели 85% от точките на първо подаване и 75% на второ, като реализира един решаващ пробив.

В третата част Фонсека продължи да доминира, като записа 63% успеваемост на първи сервис и 70% на втори, което му осигури още един брейк и крайния успех.

Във втория кръг на "Уимбълдън" Жоао Фонсека ще се изправи срещу победителя от двубоя между нидерландеца Йеспер де Йонг и австралиеца Ринки Хиджиката.