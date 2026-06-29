Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Жоао Фонсека елиминира опитния Роберто Баутиста-Агут

Жоао Фонсека елиминира опитния Роберто Баутиста-Агут

29 Юни, 2026 22:20 371 0

  • жоао фонсека-
  • роберто баутиста-агут-
  • първия кръг-
  • турнир-
  • уимбълдън-
  • резултат

Бразилският тийнейджър демонстрира хладнокръвие и талант срещу испанския ветеран

Жоао Фонсека елиминира опитния Роберто Баутиста-Агут - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Само на 19 години, Жоао Фонсека показа зрялост и майсторство, като безапелационно се наложи над 38-годишния Роберто Баутиста-Агут в първия кръг на престижния турнир "Уимбълдън". Младият бразилец триумфира с резултат 7:6(4), 6:4, 6:3 след два часа и 27 минути оспорвана битка.

В откриващия сет двамата тенисисти си размениха по един пробив, което доведе до драматичен тайбрек. Там Фонсека показа завидна психическа устойчивост, като не позволи на опитния испанец да се възползва от своите възможности и заслужено поведе в резултата.

Във втория сет младият южноамериканец впечатли с изключителна ефективност на сервис – спечели цели 85% от точките на първо подаване и 75% на второ, като реализира един решаващ пробив.

В третата част Фонсека продължи да доминира, като записа 63% успеваемост на първи сервис и 70% на втори, което му осигури още един брейк и крайния успех.

Във втория кръг на "Уимбълдън" Жоао Фонсека ще се изправи срещу победителя от двубоя между нидерландеца Йеспер де Йонг и австралиеца Ринки Хиджиката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове