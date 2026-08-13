Адв. Пламен Борисов: Ако родителят подаде сигнал, понякога си навлича още по-голям проблем (ВИДЕО)

Младежка престъпност, участието в престъпни банди. Тази тема е свързана с познаването на престъпността, визирам случая в Пловдив и смъртта на Георги, но и какво трябва да прави държавата, за да се избегне всичко това. Много често се повтаря, че законът за противообществените прояви бил стар – от 50-те години на миналия век. Очевидно тези мерки не са ефективни днес, защото в контекста на моята експертиза по правата на децата, на родителите, се сблъсквам с много различни казуси. Реално родителите са лишени от всякаква власт, ако децата имат някакви девиантни прояви, а от тях се очаква всичко. Ако са добри деца и изпълняват, добре. Но ако имат девиантно проявено поведение, родителите нямат власт да се справят. Сезират държавата за някакъв проблем, а така си навличат по-голям проблем. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Пламен Борисов.

„Ето пример. Ако знам, че детето участва в някаква банда, от типа на локалите, които станаха известни, но искам държавата да се намеси – дали закрила на детето, дали МВР. Когато отида като родител да подам сигнал, какво ще стане? Ще има в МВР хора, които много добре знаят кой какво прави в квартала, ако говорим за дрога. И какво ще се постигне от всичко това? Освен, че само нови неприятности“, добави юристът.

„Има различни форми на поправяне, но за това трябва голяма реформа, може би връщане и същата власт, която е имало в миналото. Родителят носи действителна отговорност за детето, но когато родителят се обърне към държавата и тя не може да му помогне, какво става? Аз съм бил в реална ситуация, когато родител търси детето в полицията. Униформените много добре знаят къде е, но правната рамка не им позволява да се намесят, да направят нещо. Разбирате ли за какво говоря? В момента родителят не може нищо. От родителите се иска страшно много. Ако се оплачеш, става още по-лошо. Ако се окаже, че сигналът на родителя пречи, пречи на бизнес, на група някаква… Какво става? Какво може да направи един родител в днешно време?“, сподели още юристът.



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