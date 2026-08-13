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Адв. Пламен Борисов: Ако родителят подаде сигнал, понякога си навлича още по-голям проблем (ВИДЕО)

Адв. Пламен Борисов: Ако родителят подаде сигнал, понякога си навлича още по-голям проблем (ВИДЕО)

13 Август, 2026 15:15 628 4

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  • мвр

Какво може да направи един родител в днешно време?, пита юристът

Адв. Пламен Борисов: Ако родителят подаде сигнал, понякога си навлича още по-голям проблем (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Младежка престъпност, участието в престъпни банди. Тази тема е свързана с познаването на престъпността, визирам случая в Пловдив и смъртта на Георги, но и какво трябва да прави държавата, за да се избегне всичко това. Много често се повтаря, че законът за противообществените прояви бил стар – от 50-те години на миналия век. Очевидно тези мерки не са ефективни днес, защото в контекста на моята експертиза по правата на децата, на родителите, се сблъсквам с много различни казуси. Реално родителите са лишени от всякаква власт, ако децата имат някакви девиантни прояви, а от тях се очаква всичко. Ако са добри деца и изпълняват, добре. Но ако имат девиантно проявено поведение, родителите нямат власт да се справят. Сезират държавата за някакъв проблем, а така си навличат по-голям проблем. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Пламен Борисов.

„Ето пример. Ако знам, че детето участва в някаква банда, от типа на локалите, които станаха известни, но искам държавата да се намеси – дали закрила на детето, дали МВР. Когато отида като родител да подам сигнал, какво ще стане? Ще има в МВР хора, които много добре знаят кой какво прави в квартала, ако говорим за дрога. И какво ще се постигне от всичко това? Освен, че само нови неприятности“, добави юристът.

„Има различни форми на поправяне, но за това трябва голяма реформа, може би връщане и същата власт, която е имало в миналото. Родителят носи действителна отговорност за детето, но когато родителят се обърне към държавата и тя не може да му помогне, какво става? Аз съм бил в реална ситуация, когато родител търси детето в полицията. Униформените много добре знаят къде е, но правната рамка не им позволява да се намесят, да направят нещо. Разбирате ли за какво говоря? В момента родителят не може нищо. От родителите се иска страшно много. Ако се оплачеш, става още по-лошо. Ако се окаже, че сигналът на родителя пречи, пречи на бизнес, на група някаква… Какво става? Какво може да направи един родител в днешно време?“, сподели още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сила

    7 0 Отговор
    Демек , полицаите в БГ то са ОПГ с 2,2 милиарда годишни заплати от бюджета на данъкоплатците ....
    Е към кого да се обръщат гражданите тогава ....

    15:20 13.08.2026

  • 2 Хмм

    5 0 Отговор
    какво става - на родителя се отнемат родителските права, щом не може да се справи и държавата вече се намесва истински - приемни семейства, приюти - тези гаменчета избиват комплексите си на деца с разделени родители, с малки финансови възможности, презирани от другите деца - прочетете книгата на Ди Ванс какво става в такива случаи, няма ли подкрепа в семейството, детето търси приятели на улицата, които търсят самоутвърждаване чрез тормоз на по-слабите

    15:25 13.08.2026

  • 3 До като

    2 0 Отговор
    Държавата в лицето на МВР не постави ръка на правосъдната система и заедно не започнат да вътворяват ред - кучетата ще си лаят керваните ще вървят! "Хвала Вази стари хора, и тояжка оправяла..." но когато се използва навреме! А и келешите ще се кротнат стига "съветването" да е на ниво - поне месец да не може да си седнат на задниците.

    15:35 13.08.2026

  • 4 Румен

    0 0 Отговор
    Адвокати много в БГ. И те заедно с прокурора ги пускат престъпниците за пари. А виновни за тази ситуация са тези в Парламента . И те също работят за пари. Спомнете си стихотворението ( Патриот е……).Треба кат Пиночет

    15:46 13.08.2026

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