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Джокович загуби сет, но триумфира над китаец и е напред на Уимбълдън

Джокович загуби сет, но триумфира над китаец и е напред на Уимбълдън

30 Юни, 2026 07:30 433 0

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Сърбинът започна кампанията си на Уимбълдън 2026 с трудна, но напълно заслужена победа

Джокович загуби сет, но триумфира над китаец и е напред на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович започна кампанията си на Уимбълдън 2026 с трудна, но напълно заслужена победа над китайския тенисист Ибин Ву. Сърбинът се наложи с 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 в мач, който продължи над три часа и показа, че легендата все още умее да намира решения в най-напрегнатите моменти.

Джокович започна срещата уверено – пробив още в първия гейм и стабилно задържане на инициативата до края на сета. Във втората част обаче Ву демонстрира агресивен стил и успя да изненада сърбина, пробивайки го при 5:6 след дълго разиграване. Така китайският тенисист изравни резултата и внесе напрежение в мача.

Джокович загуби сет, но триумфира над китаец и е напред на Уимбълдън

Опитът на Джокович се оказа решаващ в третия и четвъртия сет. И в двете части той проби в ключовия девети гейм – момент, който се превърна в повратна точка. Макар Ву да направи впечатляващите 54 печеливши удара (срещу 35 за Ноле), непредизвиканите грешки наклониха везните – 40 срещу 26.

Във втория кръг седмият поставен в схемата ще се изправи срещу Стефанос Циципас, който стартира уверено и победи Юго Гастон с 6:1, 6:4, 6:2. Това обещава да бъде един от най-интересните мачове от ранните етапи на турнира.

Даниил Медведев – убедителен успех над Марин Чилич: 6:1, 6:2, 6:4.

Феликс Оже-Алиасим – чиста победа над Александър Шевченко: 6:3, 6:1, 6:4.

Алехандро Давидович Фокина – напред след успех над Хуан Мануел Серундоло: 6:4, 6:4, 7:6 (2).


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