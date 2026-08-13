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Мартино е в групата на ЦСКА за реванша с Макаби!

Мартино е в групата на ЦСКА за реванша с Макаби!

13 Август, 2026 15:03, обновена 13 Август, 2026 15:07 439 0

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Изненада в Борисовата градина преди евробитката

Мартино е в групата на ЦСКА за реванша с Макаби! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентинският ляв краен бранител Анжело Мартино попадна в официалната група на „червените“ за днешния реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Новината изненада мнозина, тъй като до последно защитникът се считаше за твърдо аут от сметките на старши треньора Христо Янев.

Мартино напусна принудително терена с травма по време на неделния шампионатен мач срещу Септември София в efbet Лига. Контузията му попречи да се включи в последното официално тренировъчно занимание на клубната база в Панчарево, провело се в сряда вечер. Лекарите на отбора обаче направиха всичко възможно да го възстановят, като окончателното решение дали ще започне като титуляр, или ще остане на резервната скамейка, ще бъде взето непосредствено преди срещата.

ЦСКА гони нов триумф пред препълнения „Васил Левски“

„Армейците“ влизат в реванша със солиден аванс, след като в първия мач, изигран в Батуми (Грузия), постигнаха категорична победа с 3:0. Въпреки преднината, Христо Янев призова за пълна концентрация:

„Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре, и да коригираме слабостите.“

Националният стадион „Васил Левски“ се очаква да се превърне в истински врящ котел. До момента са разпродадени над 15 000 билета, а прогнозите сочат, че близо 25 000 привърженици ще подкрепят българския евробоец. Преди началото на срещата клубът организира и традиционния „Армейски следобед“ с редица активности и фен изненади.

Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив стартира тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София и ще бъде ръководен от германския арбитър Даниел Шлагер. При успех в плейофната фаза за влизане в групите на турнира ЦСКА ще се изправи срещу носителя на Купата на Гърция – ОФИ Крит.


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