Управителят на „Лукойл Нефтохим Бургас“: Очакваме цените на горивата да се понижат

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Това каза особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов на пресконференция в Бургас.

В брифинга участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и неговият заместник Михаела Карадимова.

"Така че нефт има, ще има, горива има и ще има", увери Симеонов, като посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. Той каза още, че "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

"Никога не се е случвало това. Купуваме нефт само от световни гиганти“, заяви той. По думите на Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е значително повишена. В началото на годината тя е била около 450 000 тона, като през юни е достигнала 527 000 тона, а през юли е била 560 000 тона преработен нефт. Симеонов посочи, че ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви.

По думите му юли е бил най-добрият месец за "Лукойл Нефтохим Бургас“ през 2026 година, като плановете са били преизпълнени многократно. Той посочи и резултатите на "Лукойл България“, която по думите му отчита най-добрия месец в историята си за последните пет-шест години в България. Преизпълнението на плана е над 30 на сто.

Симеонов коментира и цените на горивата в България. По думите му те се влияят от международните фактори, които влияят на цените в цяла Европа. Той посочи, че заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и Персийския залив не функционират, което води до дефицити на течни горива в Европа и по света. Особеният търговски управител подчерта, че цените се определят от плац плюс премия, като се отчитат и производствените разходи, които през последните месеци са значително завишени. Симеонов заяви, че в момента надценката, с която работят компаниите на "Лукойл“, е минимална.

"Ние успяваме да поддържаме приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат“, каза той и допълни, че не се очаква шоково поскъпване на горивата у нас и че това е било избегнато. Симеонов даде за пример цените в съседните държави Румъния и Гърция, където по думите му дизелът отдавна е преминал 2 евро.

Той каза, че очаква подобрение на положението с цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.

Припомняме, че Великобритания удължи до 29 октомври 2026 година генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл“ в България по искане на българската страна.