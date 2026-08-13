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Управителят на „Лукойл Нефтохим Бургас“: Очакваме цените на горивата да се понижат

Управителят на „Лукойл Нефтохим Бургас“: Очакваме цените на горивата да се понижат

13 Август, 2026 15:21 376 5

  • евгени симеонов-
  • лукойл-
  • цени-
  • горива

Така че нефт има, ще има, горива има и ще има", увери Симеонов, като посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти

Управителят на „Лукойл Нефтохим Бургас“: Очакваме цените на горивата да се понижат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Това каза особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов на пресконференция в Бургас.

В брифинга участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и неговият заместник Михаела Карадимова.

"Така че нефт има, ще има, горива има и ще има", увери Симеонов, като посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. Той каза още, че "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

"Никога не се е случвало това. Купуваме нефт само от световни гиганти“, заяви той. По думите на Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е значително повишена. В началото на годината тя е била около 450 000 тона, като през юни е достигнала 527 000 тона, а през юли е била 560 000 тона преработен нефт. Симеонов посочи, че ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви.

По думите му юли е бил най-добрият месец за "Лукойл Нефтохим Бургас“ през 2026 година, като плановете са били преизпълнени многократно. Той посочи и резултатите на "Лукойл България“, която по думите му отчита най-добрия месец в историята си за последните пет-шест години в България. Преизпълнението на плана е над 30 на сто.

Симеонов коментира и цените на горивата в България. По думите му те се влияят от международните фактори, които влияят на цените в цяла Европа. Той посочи, че заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и Персийския залив не функционират, което води до дефицити на течни горива в Европа и по света. Особеният търговски управител подчерта, че цените се определят от плац плюс премия, като се отчитат и производствените разходи, които през последните месеци са значително завишени. Симеонов заяви, че в момента надценката, с която работят компаниите на "Лукойл“, е минимална.

"Ние успяваме да поддържаме приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат“, каза той и допълни, че не се очаква шоково поскъпване на горивата у нас и че това е било избегнато. Симеонов даде за пример цените в съседните държави Румъния и Гърция, където по думите му дизелът отдавна е преминал 2 евро.

Той каза, че очаква подобрение на положението с цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.

Припомняме, че Великобритания удължи до 29 октомври 2026 година генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл“ в България по искане на българската страна.


България
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  • 1 Вече сме чували,

    1 0 Отговор
    че нищо няма да поскъпне,но за понижение на цените не сме.
    На нищо не вярваме.

    15:35 13.08.2026

  • 2 помпиер от Росенец

    0 0 Отговор
    Нефта в рафинерията идва само то Новоросийск , и САМО от там !!!И добре ,че е така ,защото цените в Гърция станаха 2.5 евро за литър !!

    15:36 13.08.2026

  • 3 ЧуждопоклонициБол

    1 0 Отговор
    Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:37 13.08.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    КОГАААА?НА КУКОВО ЛЯТО

    15:38 13.08.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Очаквате бабината си! Ще се понижат цените,когато чичо Дончо Тръмпов ви каже.

    15:40 13.08.2026

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