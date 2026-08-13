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Меси игра часове след погребението – демонстрация на нечовешка сила и характер

Меси игра часове след погребението – демонстрация на нечовешка сила и характер

13 Август, 2026 14:59 703 0

  • лионел меси-
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  • интер маями

39-годишният Меси се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия

Меси игра часове след погребението – демонстрация на нечовешка сила и характер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската легенда Лионел Меси изигра първия си двубой след смъртта на своя баща Хорхе. Звездата на Интер Маями взе участие в мача от третия кръг на груповата фаза на Купа на Лигите срещу мексиканския Леон, завършил със загуба 2:3.

39-годишният Меси се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Маями, но въпреки това попадна в групата за двубоя.

Меси започна срещата на резервната скамейка, но се появи в игра веднага след почивката. Лео обаче не успя да помогне на своя тим да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята си. Както е известно, през миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.


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