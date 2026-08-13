Меси игра часове след погребението – демонстрация на нечовешка сила и характер

Аржентинската легенда Лионел Меси изигра първия си двубой след смъртта на своя баща Хорхе. Звездата на Интер Маями взе участие в мача от третия кръг на груповата фаза на Купа на Лигите срещу мексиканския Леон, завършил със загуба 2:3.

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

39-годишният Меси се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Маями, но въпреки това попадна в групата за двубоя.

Меси започна срещата на резервната скамейка, но се появи в игра веднага след почивката. Лео обаче не успя да помогне на своя тим да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята си. Както е известно, през миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.

A smile and a hug for Messi 🩷



Jhohan Romaña with a lovely gesture 🫂



(Via @LeaguesCup) pic.twitter.com/ijg7U9aBP1 — ESPN FC (@ESPNFC) August 13, 2026