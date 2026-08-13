Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лацио иска да върне Икарди в Италия

Лацио иска да върне Икарди в Италия

13 Август, 2026 14:28 424 0

  • мауро икарди-
  • лацио-
  • футбол-
  • серия а

Известно е, че „бианкочелестите“ търсят нов централен нападател, но разполагат с ограничен бюджет, поради което се оглеждат предимно за играчи без трансферна сума

Лацио иска да върне Икарди в Италия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Лацио се е свързало с Мауро Икарди, за да проучи възможността за неговото завръщане в Серия "А", твърди „Скай Спорт Италия“. Договорът на аржентинския нападател с Галатасарай изтече и той вече е свободен да преговаря с други клубове.

Известно е, че „бианкочелестите“ търсят нов централен нападател, но разполагат с ограничен бюджет, поради което се оглеждат предимно за играчи без трансферна сума.

"Орлите“ вече са осъществили контакт с антуража на футболиста, за да се информират за неговите финансови изисквания. Основна пречка пред евентуална сделка е желанието на Икарди да изчака оферта от отбор, който участва в Шампионската лига. Въпреки това, той може да бъде убеден да промени решението си, ако му бъде гарантирано редовно игрово време.

Аржентинецът има впечатляваща статистика в италианския елит, където е отбелязал 121 гола и е направил 31 асистенции в 219 мача.

През ноември 2024 г. той скъса предна кръстна връзка на коляното си, но въпреки тежката контузия, успя да допринесе с 16 гола в 47 мача за Галатасарай през миналия сезон.

33-годишният аржентински национал познава отлично италианския футбол. Той пристигна в Сампдория през 2011 г. от младежката академия на Барселона. През 2013 г. беше продаден на Интер за 13 млн. евро, а през 2019 г. премина в Пари Сен Жермен. Икарди продължи кариерата си в Галатасарай от 2022 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове