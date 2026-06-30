Левски отнесе Радник (Сурдулица) в последната си предсезонна контрола

Левски разгроми сръбския Радник (Сурдулица) с впечатляващото 5:0 в последната си контрола преди официалните мачове от новия сезон. Сблъсъкът се проведе на стадион "Георги Аспарухов", където феновете станаха свидетели не само на голово шоу, но и на представянето на новите попълнения и екипи на отбора.

Преди първия съдийски сигнал атмосферата на "Герена" бе заредена с ентусиазъм. "Сините" представиха официално състава си за новия сезон, а премиерата на новия състезателен екип предизвика бурни аплодисменти сред привържениците.

С началния съдийски сигнал момчетата на Хулио Веласкес поеха инициативата и притиснаха съперника в собствената му половина. В 13-ата минута новото попълнение Рейналдо демонстрира класа, като проби през центъра и с прецизен удар откри резултата.

До края на първата част Левски създаде още куп опасности, а в добавеното време Майкон удвои преднината след разбъркване в наказателното поле.

След почивката "сините" не намалиха темпото. В 56-ата минута Евертон Бала се разписа, а малко по-късно на терена се появиха и най-новите попълнения – Сержиньо и Мубарик, които подписаха с клуба само часове преди мача. Сержиньо бързо се вписа в отбора и в 72-ата минута отбеляза четвъртия гол с премерен удар по земя.

Крайното 5:0 оформи Армстронг Око-Флекс, който се възползва от грешка в защитата на Радник.

Следващата седмица "сините" се изправят срещу Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.