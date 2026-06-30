Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски отнесе Радник (Сурдулица) в последната си предсезонна контрола

Левски отнесе Радник (Сурдулица) в последната си предсезонна контрола

30 Юни, 2026 21:19 461 1

  • левски-
  • радник сурдулица-
  • контрола-
  • борац баня лука-
  • евертон бала-
  • майкон-
  • първа лига-
  • футбол

"Сините" спечелиха с 5:0

Левски отнесе Радник (Сурдулица) в последната си предсезонна контрола - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски разгроми сръбския Радник (Сурдулица) с впечатляващото 5:0 в последната си контрола преди официалните мачове от новия сезон. Сблъсъкът се проведе на стадион "Георги Аспарухов", където феновете станаха свидетели не само на голово шоу, но и на представянето на новите попълнения и екипи на отбора.

Преди първия съдийски сигнал атмосферата на "Герена" бе заредена с ентусиазъм. "Сините" представиха официално състава си за новия сезон, а премиерата на новия състезателен екип предизвика бурни аплодисменти сред привържениците.

С началния съдийски сигнал момчетата на Хулио Веласкес поеха инициативата и притиснаха съперника в собствената му половина. В 13-ата минута новото попълнение Рейналдо демонстрира класа, като проби през центъра и с прецизен удар откри резултата.

До края на първата част Левски създаде още куп опасности, а в добавеното време Майкон удвои преднината след разбъркване в наказателното поле.

След почивката "сините" не намалиха темпото. В 56-ата минута Евертон Бала се разписа, а малко по-късно на терена се появиха и най-новите попълнения – Сержиньо и Мубарик, които подписаха с клуба само часове преди мача. Сержиньо бързо се вписа в отбора и в 72-ата минута отбеляза четвъртия гол с премерен удар по земя.

Крайното 5:0 оформи Армстронг Око-Флекс, който се възползва от грешка в защитата на Радник.

Следващата седмица "сините" се изправят срещу Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сто годинъ

    0 0 Отговор
    Левскиъ винаги така си пече
    ли ъ

    21:59 30.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове