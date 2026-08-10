Съдът задължи "Булгаргаз" да разкрие доставките и плащанията по договора с "Боташ"

Административният съд София-град отмени отказа на "Булгаргаз" да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания "Боташ" за периода 2023–2025 г.
Решението е окончателно.
Договорът, подписан в началото на 2023 г. със срок от 13 години, е обект на сериозни политически и икономически критики в България.
Делото беше заведено след заявление по Закона за достъп до обществена информация на Василена Доткова, редактор в платформата за проверка на факти Factcheck.bg. Тя поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с "Боташ" през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. "Булгаргаз" отказа достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.
Съдът обаче приема, че информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. "Булгаргаз" е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост.
Ключов извод на съда е, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес, а "Булгаргаз" не е успял да обори тази презумпция. Според решението разкриването на данните ще повиши прозрачността за това дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с "Боташ".
Съдът подчертава и че искането на Factcheck.bg не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а единствено до "вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми". Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство.
Отделно от това съдът посочва, че за доставките от 2023 г. до юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.
Особено категоричен е изводът на съда, че "не съществуват никакви законови основания" за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Съдът отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на "Булгаргаз" за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация. А също така задължава "Булгаргаз" да плати разноските по делото.
Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма "Достъп до информация".
"Решението е от важно значение и потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес”, посочи адвокат Кашъмов.
"Същевременно съдът не приема приложеното от държавната компания изключително широко разбиране на ограничението в закона, свързано със защита на т.нар. "преговори". Какви пари вече са платени по договора е право на всеки гражданин, особено журналист, да знае. Съдът отбелязва, че
дори да беше приложимо това ограничение, а то не е, е изтекъл и 2-годишният срок на приложимостта му с оглед давността на сделката. Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд”, добави юристът.
"Енергетиката и енергийната сигурност са сред темите, които най-широко се използват за целите на дезинформацията, особено след нападението на Русия над Украйна през 2022 г.
Липсата на публична информация около договора с "Боташ" позволи той да бъде експлоатиран политически, включително в предизборни кампании, като се тиражираха взаимноизключващи се твърдения за ползите или вредите от него. Публикуването на реални данни по въпроса, макар и със задна дата, ще даде много по-ясна представа на обществото не само за характера на договора, а и за това кои партии и личности са използвали манипулативно темата, за да обслужат политическите си цели“, заяви Василена Доткова от Factcheck.bg след обявяването на решението.
Основни детайли по договора и текущо състояние
Параметри на споразумението: С договора България резервира капацитет от 1.8 милиарда кубически метра газ годишно на турска територия с последващ пренос до страната. Клаузите изискват плащане на капацитета, независимо дали се ползва (принцип "take or pay"), което според критиците декапитализира държавния доставчик.
Финансова тежест: Договорът натрупа задължения за над 600 милиона лева, които дружеството изпитва сериозни затруднения да изплаща.
Временно замразяване от месец юли 2026 г.: След преговори между българската и турската страна беше подписан протокол за замразяване на тежките плащания по договора за срок от 15 месеца. Това осигури глътка въздух за „Булгаргаз“ в опит за цялостно предоговаряне на неизгодните търговски условия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЦ - ко
Тогава Ганя би могъл,
Със европейци да се мери,
До тогава - дано в Сибир някой го намери 😭 !
Коментиран от #6
13:40 10.08.2026
2 Мунчо Фуражката
Коментиран от #9
13:42 10.08.2026
3 Румбата зеленият чорап
Коментиран от #12
13:42 10.08.2026
4 Ганя Путинофила
13:44 10.08.2026
5 Мистър
13:44 10.08.2026
6 У Ганя
До коментар #1 от "БОЦ - ко":Няма ни първи нито втори.Това е наследството завещано ни от братушките.И при тях липсва.
Коментиран от #11
13:45 10.08.2026
7 Много хора вече живеят в страх
13:47 10.08.2026
8 Янко
13:49 10.08.2026
9 Ми то това е най правилното
До коментар #2 от "Мунчо Фуражката":Да платим на Турция каквото сме измамени и да не се набутваме в каквито и да е било нови проекти.
13:50 10.08.2026
10 прогресивен
13:50 10.08.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "У Ганя":... "До тогава - дано в Сибир някой го намери"....
"БОЦ - ко" точно това е имал в предвид...
13:50 10.08.2026
12 транзита ????
До коментар #3 от "Румбата зеленият чорап":Транзита не е включен още
13:51 10.08.2026
13 Тринайсет
13:51 10.08.2026
14 Копринките
Коментиран от #15
13:56 10.08.2026
15 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "Копринките":КОМУНИСТ И ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ??? 🤣🤣🤣 "КОЛЕКТИВНАТА ОТГОВОРНОС" Е ТЯХНА "РОЖБА".. . ТЕ ГО ВЪВЕДОХА...
14:03 10.08.2026
16 Терминал 2
БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЯМА ДА Е ИСТИНСКА ПРАВОВА ДЪРЖАВА КЪДЕТО ИМА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ АМА ГАНЧОФЦАТА БЛЕЕ
14:04 10.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Троян
14:08 10.08.2026
19 ЦСКА Москва
До коментар #17 от "ШЕФА":Комисионната за 13 години грабеж на народ и държава е поне сто милиона евро !
14:09 10.08.2026
20 Когато преди години
14:23 10.08.2026
21 дядото
14:46 10.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 дядото
14:54 10.08.2026
24 Пламен
Е сега ще видим каква ,,борба с олигархията" ще има.
14:55 10.08.2026
25 Цвете
Коментиран от #28
15:10 10.08.2026
26 факуса
15:12 10.08.2026
27 Цвете
15:20 10.08.2026
28 Златанова
До коментар #25 от "Цвете":Коя е тая ма.
15:26 10.08.2026
29 Цвете
15:27 10.08.2026
30 Цвете
15:30 10.08.2026