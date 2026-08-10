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Съдът задължи "Булгаргаз" да разкрие доставките и плащанията по договора с "Боташ"

Съдът задължи "Булгаргаз" да разкрие доставките и плащанията по договора с "Боташ"

10 Август, 2026 13:37 1 540 30

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Съдът обаче приема, че информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени

Съдът задължи "Булгаргаз" да разкрие доставките и плащанията по договора с "Боташ" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд София-град отмени отказа на "Булгаргаз" да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания "Боташ" за периода 2023–2025 г.

Решението е окончателно.

Договорът, подписан в началото на 2023 г. със срок от 13 години, е обект на сериозни политически и икономически критики в България.

Делото беше заведено след заявление по Закона за достъп до обществена информация на Василена Доткова, редактор в платформата за проверка на факти Factcheck.bg. Тя поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с "Боташ" през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. "Булгаргаз" отказа достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.

Съдът обаче приема, че информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. "Булгаргаз" е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост.

Ключов извод на съда е, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес, а "Булгаргаз" не е успял да обори тази презумпция. Според решението разкриването на данните ще повиши прозрачността за това дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с "Боташ".

Съдът подчертава и че искането на Factcheck.bg не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а единствено до "вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми". Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство.

Отделно от това съдът посочва, че за доставките от 2023 г. до юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.

Особено категоричен е изводът на съда, че "не съществуват никакви законови основания" за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Съдът отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на "Булгаргаз" за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация. А също така задължава "Булгаргаз" да плати разноските по делото.

Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма "Достъп до информация".

"Решението е от важно значение и потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес”, посочи адвокат Кашъмов.

"Същевременно съдът не приема приложеното от държавната компания изключително широко разбиране на ограничението в закона, свързано със защита на т.нар. "преговори". Какви пари вече са платени по договора е право на всеки гражданин, особено журналист, да знае. Съдът отбелязва, че
дори да беше приложимо това ограничение, а то не е, е изтекъл и 2-годишният срок на приложимостта му с оглед давността на сделката. Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд”, добави юристът.

"Енергетиката и енергийната сигурност са сред темите, които най-широко се използват за целите на дезинформацията, особено след нападението на Русия над Украйна през 2022 г.

Липсата на публична информация около договора с "Боташ" позволи той да бъде експлоатиран политически, включително в предизборни кампании, като се тиражираха взаимноизключващи се твърдения за ползите или вредите от него. Публикуването на реални данни по въпроса, макар и със задна дата, ще даде много по-ясна представа на обществото не само за характера на договора, а и за това кои партии и личности са използвали манипулативно темата, за да обслужат политическите си цели“, заяви Василена Доткова от Factcheck.bg след обявяването на решението.

Основни детайли по договора и текущо състояние

Параметри на споразумението: С договора България резервира капацитет от 1.8 милиарда кубически метра газ годишно на турска територия с последващ пренос до страната. Клаузите изискват плащане на капацитета, независимо дали се ползва (принцип "take or pay"), което според критиците декапитализира държавния доставчик.

Финансова тежест: Договорът натрупа задължения за над 600 милиона лева, които дружеството изпитва сериозни затруднения да изплаща.

Временно замразяване от месец юли 2026 г.: След преговори между българската и турската страна беше подписан протокол за замразяване на тежките плащания по договора за срок от 15 месеца. Това осигури глътка въздух за „Булгаргаз“ в опит за цялостно предоговаряне на неизгодните търговски условия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЦ - ко

    15 3 Отговор
    Кога на Ганя дойде вторият акъл,
    Тогава Ганя би могъл,
    Със европейци да се мери,
    До тогава - дано в Сибир някой го намери 😭 !

    Коментиран от #6

    13:40 10.08.2026

  • 2 Мунчо Фуражката

    17 4 Отговор
    Плащайте 6 милиарда и не философствайте!

    Коментиран от #9

    13:42 10.08.2026

  • 3 Румбата зеленият чорап

    20 7 Отговор
    Ама чакайте! Нали дадох находищата на газ и магистрали на Султана? Какъв съд кВи 5 Евро?

    Коментиран от #12

    13:42 10.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    15 4 Отговор
    После да не се чудите, защо децата ни са такива?

    13:44 10.08.2026

  • 5 Мистър

    18 2 Отговор
    Боташ се гуши като гургувица. Позорник

    13:44 10.08.2026

  • 6 У Ганя

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЦ - ко":

    Няма ни първи нито втори.Това е наследството завещано ни от братушките.И при тях липсва.

    Коментиран от #11

    13:45 10.08.2026

  • 7 Много хора вече живеят в страх

    11 2 Отговор
    Боташ Самолети Дронове Акватории и всеки ден катастрофи , взривове , пожари , наводнения, аварии , АЕЦа спрял , Дунав пресъхнал и т.н.

    13:47 10.08.2026

  • 8 Янко

    12 1 Отговор
    Булгаргаз е държавно дружество под крилото на държавната мафия.Как искате да даде отчет на българите

    13:49 10.08.2026

  • 9 Ми то това е най правилното

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо Фуражката":

    Да платим на Турция каквото сме измамени и да не се набутваме в каквито и да е било нови проекти.

    13:50 10.08.2026

  • 10 прогресивен

    3 8 Отговор
    Тия от съда са герберасти

    13:50 10.08.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "У Ганя":

    ... "До тогава - дано в Сибир някой го намери"....

    "БОЦ - ко" точно това е имал в предвид...

    13:50 10.08.2026

  • 12 транзита ????

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Румбата зеленият чорап":

    Транзита не е включен още

    13:51 10.08.2026

  • 13 Тринайсет

    15 1 Отговор
    години хомот , благодарение на вожда на регресивните криминални другари ! Милиарди висящи на плещите на българските данъкоплатци ! Престъпление !

    13:51 10.08.2026

  • 14 Копринките

    16 1 Отговор
    си гушнаха комисионните, фалираха дружеството, а сега си траят като пукели. Когато не се търси персонална вина, колективната е размита и всъщност виновни няма. Докато не бъде ликвидиран "пътя на копринката" ще е все така - схеми, схеми, схеми обгрижващи муньвата олигархия

    Коментиран от #15

    13:56 10.08.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копринките":

    КОМУНИСТ И ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ??? 🤣🤣🤣 "КОЛЕКТИВНАТА ОТГОВОРНОС" Е ТЯХНА "РОЖБА".. . ТЕ ГО ВЪВЕДОХА...

    14:03 10.08.2026

  • 16 Терминал 2

    7 2 Отговор
    Имам новина:

    БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЯМА ДА Е ИСТИНСКА ПРАВОВА ДЪРЖАВА КЪДЕТО ИМА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ АМА ГАНЧОФЦАТА БЛЕЕ

    14:04 10.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Троян

    12 1 Отговор
    Не съм фен на САЩ, но ако се случат тия свинщини там, ФБР отдавна да е нахлуло във някой държавни учереждения.

    14:08 10.08.2026

  • 19 ЦСКА Москва

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "ШЕФА":

    Комисионната за 13 години грабеж на народ и държава е поне сто милиона евро !

    14:09 10.08.2026

  • 20 Когато преди години

    11 2 Отговор
    прокуратурата влезе в президентството, муньо размаха юмруче, а то се оказа, че там са юнак до юнака, батак до батака. Оставка копринково мекере!

    14:23 10.08.2026

  • 21 дядото

    2 0 Отговор
    в тази територия нямаше ли нещо като фирмена,държавна,договорна класифицирана информация? или щом държиш съд и прокуратура,всичко може.пфу.

    14:46 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 дядото

    2 0 Отговор
    това разкриване е похвално,но да започнат наред всички сделки - самолети,ст ра йкъ ри,горива.всичко в тази скапана територия -на масата.и не трийте,нощи не постигате

    14:54 10.08.2026

  • 24 Пламен

    5 0 Отговор
    До няколко дни Гълъбчето трябва да реши какво ще става с ,,Пловдивсия Панаир" на Г.Герг.
    Е сега ще видим каква ,,борба с олигархията" ще има.

    14:55 10.08.2026

  • 25 Цвете

    3 1 Отговор
    АФЕРИМ НА КАШЪМОВ.ДО КРАЯ НА " ПЛАЩАНЕТО " ВСИЧКО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОЗРАЧНО И МОЛЯ, ДА БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ТОЗИ ПОЗОРЕН ДОГОВОР. ОТ ЧАСТИ СЕ ЗНАЕ КОИ СА, НО ИМА И ОЩЕ, КОИТО СЕ СКЪТАВАТ.РОСЕН ХРИСТОВ И ЗЛАТАНОВА ЗАБОГАТЯХА ЛИ? С КОЛКО КОМИСИОННИ СА СЕ ЗДОБИЛИ ? ТОВА СИ Е ЖИВ ГРАБЕЖ ЗА НЕДОИМАКЪТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДА СИ ПЛАЩАТ МАСРАФА.

    Коментиран от #28

    15:10 10.08.2026

  • 26 факуса

    1 0 Отговор
    също и всички нпо да осветлят какво къде харчат от държавните средства

    15:12 10.08.2026

  • 27 Цвете

    2 1 Отговор
    АФЕРИМ НА КАШЪМОВ.ДО КРАЯ НА " ПЛАЩАНЕТО " ВСИЧКО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОЗРАЧНО И МОЛЯ, ДА БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ТОЗИ ПОЗОРЕН ДОГОВОР. ОТ ЧАСТИ СЕ ЗНАЕ КОИ СА, НО ИМА И ОЩЕ, КОИТО СЕ СКЪТАВАТ.РОСЕН ХРИСТОВ И ЗЛАТАНОВА ЗАБОГАТЯХА ЛИ? С КОЛКО КОМИСИОННИ СА СЕ ЗДОБИЛИ ? ТОВА СИ Е ЖИВ ГРАБЕЖ ЗА НЕДОИМАКЪТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДА СИ ПЛАЩАТ МАСРАФА.

    15:20 10.08.2026

  • 28 Златанова

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    Коя е тая ма.

    15:26 10.08.2026

  • 29 Цвете

    1 1 Отговор
    АФЕРИМ НА КАШЪМОВ.ДО КРАЯ НА " ПЛАЩАНЕТО " ВСИЧКО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОЗРАЧНО И МОЛЯ, ДА БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ИМЕНАТА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ТОЗИ ПОЗОРЕН ДОГОВОР. ОТ ЧАСТИ СЕ ЗНАЕ КОИ СА, НО ИМА И ОЩЕ, КОИТО СЕ СКЪТАВАТ.РОСЕН ХРИСТОВ И ЗЛАТАНОВА ЗАБОГАТЯХА ЛИ? С КОЛКО КОМИСИОННИ СА СЕ ЗДОБИЛИ ? ТОВА СИ Е ЖИВ ГРАБЕЖ ЗА НЕДОИМАКЪТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ДА СИ ПЛАЩАТ МАСРАФА.ДА ДОБАВЯ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ДА СИ ПЛАЩАТ СУБСИДИИТЕ САМИ. ПОВЕЧЕ ГЮВЕЧ НЯМА ДА ИМА, ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОГРАБИХА ,МАНИПУЛИРАХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДНЕС ( БОТАШ) ?! НИЕ НЕ СМЕ СПЕСТОВНА КАСИЧКА НА 240 ХРАНТУТНИЦИ.ЗАЩО ПОЛУЧАВАТ " ДОПЪЛНИТЕЛНО " ,КОГАТО СА В РАЗНИ " ОРГАНИЗАЦИИ " ? ТОВА НЕ ВЛИЗА ЛИ В ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ ?????? ЗА КАКВО СА В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА ПЛЮСКАТ И ХАРЧАТ НАРОДНА ПАРА ЛИ? ПЛАЩАЙТЕ СИ ВИЕ ВАШИТЕ ГЕВОЛЪЦИ.🤦‍♂️✈️🤷‍♀️

    15:27 10.08.2026

  • 30 Цвете

    2 0 Отговор
    28, ТАЗИ БЕШЕ В БСП. ПРОЧЕТИ И ЩЕ РАЗБЕРЕШ ,КОЯ Е ЗЛАТАНОВА.

    15:30 10.08.2026

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