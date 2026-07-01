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ЦСКА предизвика фурор с новите си екипи

ЦСКА предизвика фурор с новите си екипи

1 Юли, 2026 16:28 865 3

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Стотици привърженици се стекоха в центъра на София, за да се сдобият с актуалната екипировка

ЦСКА предизвика фурор с новите си екипи - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес централната част на столицата се превърна в истински "червен" оазис, след като ЦСКА официално представи новите си екипи за сезон 2026/27. Още с отварянето на вратите на клубния фен магазин, десетки ентусиазирани фенове се наредиха на дълги опашки, нетърпеливи да бъдат сред първите, които ще облекат свежата екипировка на любимия си отбор.

Събитието беше озарено от присъствието на капитана Бруно Жордао и младата надежда Петко Панайотов, които с усмивка раздаваха автографи и се снимаха с верните армейци. За мнозина това беше златна възможност не само да се докоснат до новите фланелки, но и да обменят няколко думи с любимите си футболисти.

„Червените“ не скриха радостта си от огромния интерес и споделиха в социалните мрежи:

"Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА за сезон 2026/27!

Официалният клубен магазин се изпълни с армейци, които искаха да бъдат сред първите, сдобили се с новата клубна екипировка, както и да се срещнат с Бруно Жордао и Петко Панайотов.

Благодарим на всички, които бяха част от този ден! Само ЦСКА!"

Новите екипи на ЦСКА впечатляват с модерен дизайн, съчетаващ класическите червени нюанси с иновативни елементи, които подчертават идентичността на клуба. Очаква се те да се превърнат в истински хит сред привържениците през предстоящия сезон.


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