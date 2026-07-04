Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова ще продължи кариерата си в Турция

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова ще продължи кариерата си в турския Амедспор, твърди RTK. Местната медия е категорична, че трансфер ще има и бранителят ще се присъедини към отбора, в който се подвизава и българският национал Здравко Димитров.

Други турски издания допълват, че Делова вече има предварителен договор с Амедспор, предаде Sportal.bg.

Ако сделката се осъществи, ЦСКА ще получи 950 000 евро. Именно такава е откупната клауза на косовския национал. “Червените” направиха всичко възможно да я премахнат чрез преговори през последните 12 месеца, но не успяха да се договорят с Делова.

Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА привлече десния бранител Тамиму Уору, съобщиха вчера от досегашния клуб на бенинския национал Ботев Враца.

"Тамиму Уору преминава в ЦСКА. Ботев постигна договорка за трансфера на национала на Бенин в ЦСКА. Уору ще играе при "червените" под наем с опция за закупуване. Десният бранител пристигна във Враца през зимата, като със зеления екип записа 7 мача и отбеляза 1 гол", написаха от управата на врачани в социалните мрежи.

От "Българска армия" потвърдиха трансфера.