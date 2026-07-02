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Президентът на БФС - Георги Иванов празнува 50-годишен юбилей!

Президентът на БФС - Георги Иванов празнува 50-годишен юбилей!

2 Юли, 2026 15:19 443 12

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Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив

Президентът на БФС - Георги Иванов празнува 50-годишен юбилей! - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов!

Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив Пловдив, Левски (София), Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).

Избран е за Футболист номер едно на България през 2000 и 2001 г. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на “сините”, завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 г. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001 г.

За националния отбор има 34 мача и 4 гола.

Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски (София) през 2010 г., след което е бил начело на Локомотив Пловдив и Черно море.

През 2009 година е назначен за Спортен директор на Левски. От 2019 до 2021 г. е Спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 г. става Технически директор на БФС.

На 15 март 2024 г. е избран за президент на Българския футболен съюз.

През юли 2025 г. е избран за зам.-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025 г. е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 3 Отговор
    Инж.Георги Иванов!

    15:22 02.07.2026

  • 2 Една пълна нула

    3 2 Отговор
    Кокаинозависимият Иванов с неистинските свидетелства за образование и с клоаката от играчи с акаунти в заложни сайтове ще предизвика такава акция в сградата на БФС с к9 , че после една година най малко ще се проветрява българският футбол

    15:23 02.07.2026

  • 3 Сила

    6 2 Отговор
    Честито !!!
    А дано до 60 да успее да изкласи до 8 ми клас и да "грабне" основното УбразУвание !!!

    15:27 02.07.2026

  • 4 Тома

    9 2 Отговор
    Бати гонзо е единственият който без 8 клас завършва висше образование в Габрово

    15:30 02.07.2026

  • 5 Бай Хой

    7 2 Отговор
    Честито ! С пожелание , да се научи да пише !!!

    Коментиран от #6

    15:31 02.07.2026

  • 6 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Хой":

    През 2012 г. популярният актьор и политик Стефан Данаилов написва емоционално писмо, в което допуска правописна грешка, изписвайки думата „сбогом“ със буквата „з“.

    15:34 02.07.2026

  • 7 Делегат

    3 3 Отговор
    Честито.Радвай се на живота,напук на професорите.

    Коментиран от #8, #11

    15:34 02.07.2026

  • 8 Да се радва

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Делегат":

    Но да не почерня живота на всички млади момчета които искат да играят и феновете им.

    15:37 02.07.2026

  • 9 Легенда

    2 1 Отговор
    На Рен, като напускашe клуба целия град плака, плака и половин Франция , плакаха и професорите в Сорбоната. Мокрия блян на бай Амет чобанинa , който го забеляза по гaщu след култовия кървав гол. След този гол имаше оферти от Реал Мадрид, Барселона, Паламуд Мичурин и Глиган Грудово но той остана верен на подуене блус бенд.Жив и здрав!

    15:38 02.07.2026

  • 10 Иван

    4 0 Отговор
    Гонзо е достоен наследник на Перукан - пие от сутрин до вечер, само инсулта чакаме.

    15:40 02.07.2026

  • 11 Соломонови истрови

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Делегат":

    В бг отдавна е останало само БФС, за хранилка на разни дъртите тюлени, а футбол отдавна няма. Честито!

    15:43 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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