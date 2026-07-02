Президентът на БФС - Георги Иванов празнува 50-годишен юбилей!

Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов!
Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив Пловдив, Левски (София), Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).
Избран е за Футболист номер едно на България през 2000 и 2001 г. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на “сините”, завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 г. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001 г.
За националния отбор има 34 мача и 4 гола.
Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски (София) през 2010 г., след което е бил начело на Локомотив Пловдив и Черно море.
През 2009 година е назначен за Спортен директор на Левски. От 2019 до 2021 г. е Спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 г. става Технически директор на БФС.
На 15 март 2024 г. е избран за президент на Българския футболен съюз.
През юли 2025 г. е избран за зам.-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025 г. е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
15:22 02.07.2026
2 Една пълна нула
15:23 02.07.2026
3 Сила
А дано до 60 да успее да изкласи до 8 ми клас и да "грабне" основното УбразУвание !!!
15:27 02.07.2026
4 Тома
15:30 02.07.2026
5 Бай Хой
Коментиран от #6
15:31 02.07.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Бай Хой":През 2012 г. популярният актьор и политик Стефан Данаилов написва емоционално писмо, в което допуска правописна грешка, изписвайки думата „сбогом“ със буквата „з“.
15:34 02.07.2026
7 Делегат
Коментиран от #8, #11
15:34 02.07.2026
8 Да се радва
До коментар #7 от "Делегат":Но да не почерня живота на всички млади момчета които искат да играят и феновете им.
15:37 02.07.2026
9 Легенда
15:38 02.07.2026
10 Иван
15:40 02.07.2026
11 Соломонови истрови
До коментар #7 от "Делегат":В бг отдавна е останало само БФС, за хранилка на разни дъртите тюлени, а футбол отдавна няма. Честито!
15:43 02.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.