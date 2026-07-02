Президентът на БФС - Георги Иванов празнува 50-годишен юбилей!

Днес своя 50-годишен юбилей празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов!

Той е роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив. В активната си спортна кариера играе за отборите на Локомотив Пловдив, Левски (София), Рен (Франция), Самсунспор (Турция), Газиантепспор (Турция) и Риека (Хърватия).

Избран е за Футболист номер едно на България през 2000 и 2001 г. С екипа на Левски изиграва общо 239 мача, отбелязвайки 135 гола във всички турнири, като е с основна заслуга за шампионските титли на “сините”, завоювани през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г. Носител на Купата на България за 1998, 2000, 2002 и 2007 г. Голмайстор на българското първенство за сезон 2000-2001 г.

За националния отбор има 34 мача и 4 гола.

Притежател на най-високата степен треньорски лиценз – UEFA Pro. Треньорската си кариера започва в Левски (София) през 2010 г., след което е бил начело на Локомотив Пловдив и Черно море.

През 2009 година е назначен за Спортен директор на Левски. От 2019 до 2021 г. е Спортно-технически директор на Локомотив (Пловдив). През 2022 г. става Технически директор на БФС.

На 15 март 2024 г. е избран за президент на Българския футболен съюз.

През юли 2025 г. е избран за зам.-председател на Футболната комисия на УЕФА, а от октомври 2025 г. е член и на Комисията за техническо развитие на ФИФА.