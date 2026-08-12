1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г.

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в сряда. Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година.

Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината. Най-голямо увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 14,8%, следвана от строителството - с 6,5%, и образованието - с 6,3%.

По месеци средната брутна заплата е била 1476 евро през април, 1434 евро през май и 1421 евро през юни.

На годишна база най-сериозно са се увеличили възнагражденията в добивната промишленост - с 24%, в селското, горското и рибното стопанство - с 19,5%, и в други дейности - с 15,7%.

Най-високи средни заплати през второто тримесечие са получавали наетите в сектора на информацията и далекосъобщенията – 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2140 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива - 2036 евро.

В другия край на класацията са хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 918 евро. В селското, горското и рибното стопанство средната заплата е 1031 евро, а в „Други дейности“ - 1053 евро.

Заплатите растат по-бързо в частния сектор. На годишна база през второто тримесечие средната месечна работна заплата в частния сектор се увеличава с 11,5%, докато в обществения сектор ръстът е 4,8%.

По отношение на заетостта, към края на юни 2026 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2,37 милиона, което е с 14,8 хил. души, или 0,6% повече спрямо края на март.

Най-голямо тримесечно увеличение на наетите е отчетено в хотелиерството и ресторантьорството - с 23,9%, както и в селското, горското и рибното стопанство - с 5%. Най-сериозен спад има в преработващата промишленост - 2%.

Спрямо юни 2025 г. обаче броят на наетите лица намалява с 16,7 хил., или 0,7%. Най-голям е спадът в преработващата промишленост - с 19,4 хил. души. В същото време в хуманното здравеопазване и социалната работа броят на наетите се увеличава с 10,8 хил. души, или с 5,2%