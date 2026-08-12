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1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г.

1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г.

12 Август, 2026 12:40 1 059 35

  • заплата-
  • средна заплата-
  • увеличение

Най-голямо увеличение е отчетено в добивната промишленост, строителството и образованието

1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в сряда. Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година.

Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината. Най-голямо увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 14,8%, следвана от строителството - с 6,5%, и образованието - с 6,3%.

По месеци средната брутна заплата е била 1476 евро през април, 1434 евро през май и 1421 евро през юни.

На годишна база най-сериозно са се увеличили възнагражденията в добивната промишленост - с 24%, в селското, горското и рибното стопанство - с 19,5%, и в други дейности - с 15,7%.

Най-високи средни заплати през второто тримесечие са получавали наетите в сектора на информацията и далекосъобщенията – 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2140 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива - 2036 евро.

В другия край на класацията са хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 918 евро. В селското, горското и рибното стопанство средната заплата е 1031 евро, а в „Други дейности“ - 1053 евро.

Заплатите растат по-бързо в частния сектор. На годишна база през второто тримесечие средната месечна работна заплата в частния сектор се увеличава с 11,5%, докато в обществения сектор ръстът е 4,8%.

По отношение на заетостта, към края на юни 2026 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2,37 милиона, което е с 14,8 хил. души, или 0,6% повече спрямо края на март.

Най-голямо тримесечно увеличение на наетите е отчетено в хотелиерството и ресторантьорството - с 23,9%, както и в селското, горското и рибното стопанство - с 5%. Най-сериозен спад има в преработващата промишленост - 2%.

Спрямо юни 2025 г. обаче броят на наетите лица намалява с 16,7 хил., или 0,7%. Най-голям е спадът в преработващата промишленост - с 19,4 хил. души. В същото време в хуманното здравеопазване и социалната работа броят на наетите се увеличава с 10,8 хил. души, или с 5,2%


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дсй Боже

    6 8 Отговор
    Догодина да достигне 2444 🥳🥳🥳

    Коментиран от #10, #23, #26

    12:42 12.08.2026

  • 2 Благодарение на Боко и Мунчо

    31 3 Отговор
    1444 евро = 1444 лв

    12:43 12.08.2026

  • 3 зази

    22 4 Отговор
    Минималната няма ли да я вдигате?

    Коментиран от #22

    12:45 12.08.2026

  • 4 при толкоз високи доходи

    22 1 Отговор
    защо ли в предната статия се казва че младите в България са 10% от населението да не са се батисали от лукс и просперитет?

    12:45 12.08.2026

  • 5 истина ти казвам

    25 3 Отговор
    Па кво ма грее мене че,средната заплата се е увеличила??? Аз съм на минимална заплата и за мене означава по високи данъци!!! Цените във евро 1към 1 със лева а заплатите са друга бира!

    Коментиран от #19

    12:45 12.08.2026

  • 6 От НСИ са доказали,

    29 1 Отговор
    че много лъжат или не могат да смятат.

    12:45 12.08.2026

  • 7 Зеления

    27 2 Отговор
    При 3-4000 души в държавата вземащи по 20-50 000 евро заплата, средната може и 2500 да стигне съвсем спокойно, но това не е никакъв критерий колко взема огромното болшинство от българите

    12:47 12.08.2026

  • 8 Социална Помощ !

    11 2 Отговор
    За Инвалиди !

    12:48 12.08.2026

  • 9 Родител

    8 3 Отговор
    В образованието трябва да вземат пари колкото депутатите ,защото се ведя ,че там има завършени дребилии ,. Колкото в НС.

    Коментиран от #15, #16

    12:50 12.08.2026

  • 10 Сигурно !

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дсй Боже":

    Ако И Цените Се Вдигнат !

    С Толкова !

    12:50 12.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На "Монополи" Ли ?

    8 1 Отговор
    Ще си Играем !

    Или Ще Правим Държава !

    И Индустрия ?

    Коментиран от #13

    12:52 12.08.2026

  • 13 Държавата !

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "На "Монополи" Ли ?":

    Без Хората !

    Е Нищо !

    12:53 12.08.2026

  • 14 С ТАЗИ ЗАПЛАТА

    13 1 Отговор
    Вече се живее спокойно. Дори ще мога да заделя за два мезонета и всеки месец да фърча с ФалКоня до Дубайбай.

    12:54 12.08.2026

  • 15 Това е самата истина

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Родител":

    В детските градини кметовете гербаджии назначават от чистачката до директорката пример в Монтана и по цял ден пушат цигари и крадат от на децата яденето да си носят вкъщи.

    Коментиран от #18

    12:54 12.08.2026

  • 16 Само Дето !

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Родител":

    Резултата Липсва !

    12:54 12.08.2026

  • 17 Феникс

    10 1 Отговор
    С тази заплата и покупатената способност в Бълария мога да си избърша задницата!

    12:59 12.08.2026

  • 18 По Стар !

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Това е самата истина":

    Български Обичай !

    От !

    Соца !

    Коментиран от #20

    13:00 12.08.2026

  • 19 Анонимен

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "истина ти казвам":

    Ами помисли защо си на МРЗ.Сигурно не си много полезен.

    Коментиран от #21

    13:00 12.08.2026

  • 20 облъчена бг копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "По Стар !":

    не е вярно Европа и САЩ са виновни за всичко!!

    13:02 12.08.2026

  • 21 истина ти казвам

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Заради такива паразити като тебе най вероятно! Заварчик съм!!!!!!!

    13:03 12.08.2026

  • 22 ?????

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "зази":

    Що си на минимална!? Нямаш завършил 7-ми клас?

    Коментиран от #29

    13:10 12.08.2026

  • 23 Масака

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дсй Боже":

    Средната достигна 1444, а догодина може да стане 2444 както си писал. НО - моята заплата от 2 години си е все 746€ а на моя Шев от 4000€ през миналата сега е 8000€. Та догодина като си я направи 16000€ тогава пак ще смятате "средна заплата" 2444€ но за мен нищо няма да се е променило.

    13:12 12.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    Средна заплата е тази която е по средата❗
    Т.е. хората с по-ниски и по-високи заплати са по равен брой❗
    Името е МЕДИАННА ЗАПЛАТА❗
    А това усреднено число е като известното
    свинско със зеле или мусака‼️

    13:13 12.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Преди година

    Медианната заплата е била
    1265лв. (1630 лв. бруто)

    аСредна заплата:
    1782 лв. (2296лв. бруто)
    🤔
    Ето как Ви заблуждават с почти 40%❗

    13:23 12.08.2026

  • 26 Сус бре!

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дсй Боже":

    Ка щяло! Средната заплата е като свинско със зеле, едни яли само свинско, а пък другите само зеле, но накрая казват че всички били яли свинско със зеле. Демагогия е това, защото "средната заплата" всъщност е средния пръст, който ялите само свинско показват на онези, които са яли само зеле.

    13:38 12.08.2026

  • 27 "средна заплата"!!!???

    10 1 Отговор
    Такова"животно"нема! Това го измислиха от герб,за да лъжат"партньорите" от ес,колко сме"добре"! Показател е минималната работна заплата- това е истината ! 60% от работещите са на минимална,която е и най ниската в Европа! "Клуба на богатите" ни направи два пъти по бедни! Никога не забравяйте кой го направи- герб,ппдб и останалите сателити! Единствено от Възраждане бяха против!

    Коментиран от #28

    13:41 12.08.2026

  • 28 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от ""средна заплата"!!!???":

    А Мунчо защо удобно го забрави ?

    13:44 12.08.2026

  • 29 Айде слез

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    малко на земята! За да задаваш такъв въпрос,значи въобще е си в час какво се случва в България!

    13:44 12.08.2026

  • 30 И аз да кажа

    6 1 Отговор
    Средната заплата в България е лъжа,която се разнася от медиите.

    13:46 12.08.2026

  • 31 Васил

    3 1 Отговор
    У нас такива показатели са многоооооооооооо разтегливи измерват заплатата на чистачката и генералният директор тези цифри са пълен фалш. Що не продават продуктите по средна цена а на фиксирана???

    14:00 12.08.2026

  • 32 Грешите !

    2 0 Отговор
    Показател "Средна заплата " все пак може да ви послужи ! По него може да прецените колко нагоре е хвръкнала заплатата на олигарси , министри , медийни шефове спрямо минималната заплата в България .

    14:20 12.08.2026

  • 33 безпартиен

    0 0 Отговор
    Всяко административно определяне на заплати (с решение на МС или НС),касае само и единствено тези които ги получават от държавния и общинския бюджет! Това са "само" около 750 хиляди! Останалите работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР около 1.2 милиона души ще трябва да повишат производителност на труда или цени на стоки и услуги,за да издържат на повишените нива на ДОО и ДОД!!На техните данъци и осигуровки разчитат 2.1 млн.пенсионери,750 хиляди"бюджетни",650 хил.малолетни и непълнолетни,и около 1 млн.без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц..г@ни!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност,с намаляло с поне 25/100 население, единствено решение в краткосрочен план е СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА С ПОНЕ 30/100!!! Помощи за безработица, социални и всякакви САМО И ЕДИНСТВЕНО СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ТРУД по почистване озеленяване и облагородяване на населените места поне 21 дни месечно!! Спиране на детски добавки при 3(три) НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В училище за един срок на обучение!

    14:32 12.08.2026

  • 34 Трол

    0 0 Отговор
    Къде е туй бре елате в в провинцията в малките градове,крият данъци масово,пример Кърджали

    14:46 12.08.2026

  • 35 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    Като се увеличи средната заплата се увеличава и заплатата на депутатите. Заради това увеличението на средната заплата е на тримесечие. А защо пенсиите се увеличават един път мижаво и то по средата на годината. Нали сме в ЕС ,
    Защо там се увеличават пенсиите от началото на годината !

    14:53 12.08.2026

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