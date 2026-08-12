1444 евро достигна средната заплата през второто тримесечие на 2026 г.

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в сряда. Тя се е увеличила с 9,8% спрямо същия период на миналата година.
Средната заплата е нараснала с 2,6% спрямо първото тримесечие на годината. Най-голямо увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 14,8%, следвана от строителството - с 6,5%, и образованието - с 6,3%.
По месеци средната брутна заплата е била 1476 евро през април, 1434 евро през май и 1421 евро през юни.
На годишна база най-сериозно са се увеличили възнагражденията в добивната промишленост - с 24%, в селското, горското и рибното стопанство - с 19,5%, и в други дейности - с 15,7%.
Най-високи средни заплати през второто тримесечие са получавали наетите в сектора на информацията и далекосъобщенията – 3079 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2140 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива - 2036 евро.
В другия край на класацията са хотелиерството и ресторантьорството, където средното месечно възнаграждение е 918 евро. В селското, горското и рибното стопанство средната заплата е 1031 евро, а в „Други дейности“ - 1053 евро.
Заплатите растат по-бързо в частния сектор. На годишна база през второто тримесечие средната месечна работна заплата в частния сектор се увеличава с 11,5%, докато в обществения сектор ръстът е 4,8%.
По отношение на заетостта, към края на юни 2026 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2,37 милиона, което е с 14,8 хил. души, или 0,6% повече спрямо края на март.
Най-голямо тримесечно увеличение на наетите е отчетено в хотелиерството и ресторантьорството - с 23,9%, както и в селското, горското и рибното стопанство - с 5%. Най-сериозен спад има в преработващата промишленост - 2%.
Спрямо юни 2025 г. обаче броят на наетите лица намалява с 16,7 хил., или 0,7%. Най-голям е спадът в преработващата промишленост - с 19,4 хил. души. В същото време в хуманното здравеопазване и социалната работа броят на наетите се увеличава с 10,8 хил. души, или с 5,2%
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дсй Боже
Коментиран от #10, #23, #26
12:42 12.08.2026
2 Благодарение на Боко и Мунчо
12:43 12.08.2026
3 зази
Коментиран от #22
12:45 12.08.2026
4 при толкоз високи доходи
12:45 12.08.2026
5 истина ти казвам
Коментиран от #19
12:45 12.08.2026
6 От НСИ са доказали,
12:45 12.08.2026
7 Зеления
12:47 12.08.2026
8 Социална Помощ !
12:48 12.08.2026
9 Родител
Коментиран от #15, #16
12:50 12.08.2026
10 Сигурно !
До коментар #1 от "Дсй Боже":Ако И Цените Се Вдигнат !
С Толкова !
12:50 12.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На "Монополи" Ли ?
Или Ще Правим Държава !
И Индустрия ?
Коментиран от #13
12:52 12.08.2026
13 Държавата !
До коментар #12 от "На "Монополи" Ли ?":Без Хората !
Е Нищо !
12:53 12.08.2026
14 С ТАЗИ ЗАПЛАТА
12:54 12.08.2026
15 Това е самата истина
До коментар #9 от "Родител":В детските градини кметовете гербаджии назначават от чистачката до директорката пример в Монтана и по цял ден пушат цигари и крадат от на децата яденето да си носят вкъщи.
Коментиран от #18
12:54 12.08.2026
16 Само Дето !
До коментар #9 от "Родител":Резултата Липсва !
12:54 12.08.2026
17 Феникс
12:59 12.08.2026
18 По Стар !
До коментар #15 от "Това е самата истина":Български Обичай !
От !
Соца !
Коментиран от #20
13:00 12.08.2026
19 Анонимен
До коментар #5 от "истина ти казвам":Ами помисли защо си на МРЗ.Сигурно не си много полезен.
Коментиран от #21
13:00 12.08.2026
20 облъчена бг копейка
До коментар #18 от "По Стар !":не е вярно Европа и САЩ са виновни за всичко!!
13:02 12.08.2026
21 истина ти казвам
До коментар #19 от "Анонимен":Заради такива паразити като тебе най вероятно! Заварчик съм!!!!!!!
13:03 12.08.2026
22 ?????
До коментар #3 от "зази":Що си на минимална!? Нямаш завършил 7-ми клас?
Коментиран от #29
13:10 12.08.2026
23 Масака
До коментар #1 от "Дсй Боже":Средната достигна 1444, а догодина може да стане 2444 както си писал. НО - моята заплата от 2 години си е все 746€ а на моя Шев от 4000€ през миналата сега е 8000€. Та догодина като си я направи 16000€ тогава пак ще смятате "средна заплата" 2444€ но за мен нищо няма да се е променило.
13:12 12.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Т.е. хората с по-ниски и по-високи заплати са по равен брой❗
Името е МЕДИАННА ЗАПЛАТА❗
А това усреднено число е като известното
свинско със зеле или мусака‼️
13:13 12.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Медианната заплата е била
1265лв. (1630 лв. бруто)
аСредна заплата:
1782 лв. (2296лв. бруто)
🤔
Ето как Ви заблуждават с почти 40%❗
13:23 12.08.2026
26 Сус бре!
До коментар #1 от "Дсй Боже":Ка щяло! Средната заплата е като свинско със зеле, едни яли само свинско, а пък другите само зеле, но накрая казват че всички били яли свинско със зеле. Демагогия е това, защото "средната заплата" всъщност е средния пръст, който ялите само свинско показват на онези, които са яли само зеле.
13:38 12.08.2026
27 "средна заплата"!!!???
Коментиран от #28
13:41 12.08.2026
28 Хаха
До коментар #27 от ""средна заплата"!!!???":А Мунчо защо удобно го забрави ?
13:44 12.08.2026
29 Айде слез
До коментар #22 от "?????":малко на земята! За да задаваш такъв въпрос,значи въобще е си в час какво се случва в България!
13:44 12.08.2026
30 И аз да кажа
13:46 12.08.2026
31 Васил
14:00 12.08.2026
32 Грешите !
14:20 12.08.2026
33 безпартиен
14:32 12.08.2026
34 Трол
14:46 12.08.2026
35 ЧОЧО
Защо там се увеличават пенсиите от началото на годината !
14:53 12.08.2026