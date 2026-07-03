Великият старт от Барселона и брутални Алпи: Какво ни очаква на Тур дьо Франс 2026

Най-великото колоездачно състезание в света се завръща с едно от най-предизвикателните и тактически комплексни трасета в модерната си история. От 4 до 26 юли 2026 г. керванът на Тур дьо Франс ще измине 3333 километра, разделени в 21 вълнуващи етапа. Тази година фокусът пада изцяло върху катерачите, тъй като колоездачите ще трябва да преодолеят умопомрачителните 54 450 метра общо изкачване.

Каталунското начало и Пиренеите

За трети път в своята история Обиколката на Франция ще потегли от територията на Испания. Домакин на тазгодишния Grand Départ е Барселона. Етап 1 започва на 4 юли с отборен старт по часовник (19,6 км), преминаващ покрай архитектурния шедьовър „Саграда Фамилия“. Форматът обаче е иновативен – времето ще се засича индивидуално на финалното изкачване.

Още в първата седмица състезанието навлиза в Пиренеите, пресичайки френската граница по време на Етап 3. Равнинните етапи за спринтьорите са общо 7, но те са концентрирани основно в централната част на състезанието.

Алпийският ад и кралският дуел

Истинската развръзка за „жълтата фланелка“ ще се случи през бруталната трета седмица в Алпите. За първи път от 1979 г. насам организаторите от ASO са включили двойно изкачване на легендарния връх Алп д'Юез в два последователни дни (Етапи 19 и 20). Етап 20 се очертава като „кралския етап“ на тазгодишния Тур – състезателите ще преминат през митичните върхове Телеграф и Галибие, с общо над 5500 метра вертикално катерене за деня.

Единственият индивидуален старт по часовник (26,1 км) ще се проведе в Етап 16 по бреговете на Женевското езеро.

Фаворитите

Голямата интрига отново е свързана с действащия шампион Тадей Погачар (UAE Team Emirates), който ще се бори за своята рекордна пета титла. Основен негов опонент ще бъде датчанинът Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike). Силни претенции за подиума заявяват още Ремко Евенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe) и Примож Роглич.

Ключови цифри за Тур дьо Франс 2026:

21 етапа (7 равнинни, 4 хълмисти, 8 планински, 1 отборен и 1 индивидуален часовник).

(7 равнинни, 4 хълмисти, 8 планински, 1 отборен и 1 индивидуален часовник). 2 почивни дни (13 и 20 юли).

(13 и 20 юли). 23 отбора на стартовата линия.

на стартовата линия. Финал в Париж: Традиционният последен етап на 26 юли ще завърши на Шанз-Елизе, но ще включва и атрактивен хълмист кръг през бохемския квартал Монмартр.

Източници: Tour de France 2026 Official, Cyclingnews, Cycling Weekly и Red Bull Cycling.