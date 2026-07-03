Италиански тимове в битка за подписа на Трево Чалоба

Трево Чалоба, талантливият бранител на Челси, е напът да обърне нова страница в своята футболна кариера. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 24-годишният защитник е изразил категоричното си желание да заиграе в италианската Серия А още през следващия сезон. Мечтата му за калчото изглежда все по-реалистична, след като неговите представители вече са пристигнали на Апенините, за да водят интензивни разговори с водещи клубове.

Два отбора изпъкват като основни претенденти за услугите на Чалоба – амбициозният новак Комо, ръководен от легендата Сеск Фабрегас, и традиционният гранд Интер. Макар че Челси вече е отхвърлил първоначалната оферта на Комо, миланският колос не крие интереса си и се включва активно в надпреварата. Преговорите между агентите на Чалоба и ръководството на „нерадзурите“ вече са в ход, като се обсъждат личните условия на футболиста.

Според информация на Sky Sport, Интер все още не е отправил официално предложение към Челси, но спортният директор Пиеро Аузилио следи изявите на английския защитник от дълго време. След като преговорите за Умар Соле от Удинезе са замразени, Чалоба се очертава като трансферна цел №1 за подсилване на защитата на „синьо-черните“ през сезон 2026/27.

Самият Чалоба е силно мотивиран да се докаже на италианска земя и да се превърне в ключова фигура за новия си отбор. Очаква се в следващите дни преговорите да навлязат в решителна фаза.