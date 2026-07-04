Агентът на Леброн Джеймс: Ако Ню Йорк не беше спечелил титлата, той щеше да отиде там

Леброн Джеймс щеше да бъде склонен да премине в Ню Йорк Никс, ако тимът не беше спечелил титлата в Националната баскетболна асоциация (НБА) през миналия сезон, заяви агентът му Рич Пол, предаде БТА.

В новия епизод на подкаста "Game Over", чийто водещ е Пол, той използва бяла дъска, на която начерта възможните дестинации за Джеймс през следващия сезон.

"Ако Никс не бяха станали шампиони, нямаше да има дъска. Щеше да отиде там", заяви Рич Пол.

Тимът от Ню Йорк все пак не е извън борбата за подписа на четирикратния носител на приза за Най-полезен играч в НБА, след като той обяви преди няколко дни, че няма да остане в досегашния си отбор Лос Анджелис Лейкърс. 41-годишният ветеран прекара последните осем сезона в състава на "езерняците" и в това време им помогна да спечелят титлата през 2020 година.

Според агента му обаче, той осъзнава, че ще отнеме светлината на прожекторите, ако се присъедини към Никс точно след спечелената титла и ще се превърне в лице на действащия шампион.

"Когато Леброн дойде в отбора ти, не ме интересува дали току-що си спечелил шампионската титла, не ме интересува дали си бил най-добрия играч - различно е, човече. Джейлън Брънсън ще трябва буквално да вдигне телефона и да каже: "Хей, човече, нямам проблем с това", каза Пол.

Тимът на Филаделфия 76ърс е една от потенциалните дестинации за Леброн Джеймс и е привлякъл вниманието на неговия агент, след като осъществи трансфер за звездния гард Джейлън Браун от Бостън Селтикс в замяна на 36-годишния Пол Джордж и избори от предстоящи драфтове на новобранците.

"Как може да не привлечеш внимание, когато имаш Тайрийз Макси, Ви Джей Еджкомб, Браун и Джоел Ембийд?", попита Рич Пол, който също загатна факта, че Леброн Джеймс вече е работил с президента на Филаделфия Майк Ганси, по времето му в Кливланд Кавалиърс.

Бившите отбори на Джеймс - Кливланд и Маями Хийт, както и Минесота Тимбъруулвс и Денвър Нъгетс, бяха сред имената на бялата дъска в подкаста, докато Голдън Стейт Уориърс, Бостън, Сан Антонио Спърс и Далас Маверикс също са потенциални кандидати за привличането на легендарния баскетболист.

Леброн Джеймс, който е реализатор номер 1 за всички времена в НБА, завърши рекордния си 23-ти си сезон в лигата, записвайки 20,9 точки, 7,2 асистенции и 6,1 борби средно на двубой, а във вторник официално стана свободен агент.