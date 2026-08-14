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Пожарът край Сивири в Халкидики отслабва, но множество огнища остават активни

Пожарът край Сивири в Халкидики отслабва, но множество огнища остават активни

14 Август, 2026 10:22 732 1

  • гърция-
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481 души са евакуирани по море, пътят между Касандра и Фурка остава затворен

Пожарът край Сивири в Халкидики отслабва, но множество огнища остават активни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с големия пожар в района на Сивири на полуостров Халкидики в Северна Гърция се подобрява, съобщи ЕРТ, предава News.bg.

По данни на пожарната няма активен фронт, но на различни места продължават да горят множество отделни огнища. На терен са мобилизирани 227 пожарникари с 57 превозни средства, 13 пешеходни екипа, шест противопожарни самолета и хеликоптер.

Повече от 220 пожарникари и доброволци са продължили борбата с огъня през нощта. С помощта на специализирана техника са обособени зони за гасене и са създадени условия за окончателното овладяване на пожара.

Масова евакуация на туристи

Пожарът е избухнал около 15:00 часа вчера, което е наложило мащабна мобилизация на службите заради големия брой туристи в района.

Бяха евакуирани туристи и местни жители от Сивири и Фурка. Операцията беше затруднена от факта, че основният път за напускане на Халкидики е един, което доведе до големи задръствания и сериозни проблеми с трафика.

Паралелно с това беше организирана евакуация по море с плавателни съдове на бреговата охрана и частни лодки.

Общо 481 души бяха транспортирани от плажа Сивири до безопасни райони.

Има данни за засегнати сгради

Според наличната към момента информация някои постройки са били засегнати от пожара. Размерът на щетите ще бъде установен след окончателното потушаване на огъня, когато екипите ще получат пълен достъп до засегнатите райони.

Междувременно пътят от Касандра до Фурка остава затворен. Спасителните и противопожарните екипи продължават работа за пълното овладяване на пожара.


Гърция
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