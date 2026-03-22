Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан

22 Март, 2026 13:18 583 2

Кевин Дюрант се нареди на пето място в списъка на реализаторите в НБА

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амен Томпсън реализира кош със сирената за победата на Хюстън Рокетс със 123:122 над гостуващия Маями Хийт в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада, предаде БТА.

37-годишният Кевин Дюрант записа историческо постижение, след като изпревари Майкъл Джордан с 32 292 точки в кариерата си и се нареди на пето място в списъка на реализатори на НБА. Дюрант вкара 27 точки и има 32 294 в кариерата си. На четвърто място е покойният Коби Брайънт с 33 643, а лидер Леброн Джеймс с 43 241.

Томпсън завърши с 24 точки и 18 борби. Той беше един от тримата, които записаха дабъл-дабъл, заедно с Рийд Шепърд (23 точки и14 асистенции) и Алперен Шенгюн (19 точки и 12 борби).

Бам Адебайо се отличи с 32 точки и 21 борби за "горещите", Тайлър Херо вкара 25 точки, но пропусна и петте си стрелби през последната четвърт.

Люк Кенард беше точен от тройката 0,6 секунди преди края, за да донесе успеха на Лос Анджелис над домакина Орландо със 105:104. Изоставайки с две точки 2,6 секунди преди края, Маркъс Смарт подаде към напълно свободния Кенард, който осигури деветата поредна победа на отбора. Лука Дончич записа 33 точки и 8 асистенции за победителите, а Остин Рийвс наниза 26 точки.

41-годишният Леброн Джеймс отбеляза 12 и изпревари Робърт Париш за най-много мачове в редовния сезон в историята на НБА, след като има 1612.

Паоло Банкеро реализира 16 точки за Меджик, които загубиха четвъртия пореден двубой.

Дариус Гарланд вкара 41 точки и направи 11 асистенции, а Кауай Ленард добави 34 точки, за да сложи край на серията на Лос Анджелис Клипърс от четири загуби с победа над Далас Маверикс със 138:131 след в продължение. Дерик Джоунс-младши записа 15 точки, включително две тройки в продълженията, като Клипърс стреляха с 56,7% успеваемост от игра и реализираха 21 от 42 тройки, за да триумфират.

Наджи Маршал завърши с 28 точки, а Купър Флаг добави 18 точки и 10 борби за Маверикс, които загубиха 11-ия си пореден домакински мач.

29-те точки на ЛаМело Бол доведоха до поредното силно представяне в нападение за Шарлът при победата срещу гостуващия Мемфис със 124:101. Гризлис нямат успех в 10 от последните си 11 двубоя.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 40 точки, а Оклахома Сити надделя над домакина Вашингтон със 132:11, удължавайки серията си от победи до 11, а серията на Уизардс от поражения до 15. Айзая Хартенщайн добави 9 точки, 20 борби и 10 асистенции, като за малко не успя да постигне втория си трипъл-дабъл в кариерата.

В други срещи Кливлънд спечели срещу Ню Орлиънс със 111:106, Атланта се наложи над Голдън Стейт със 126:110, Сан Антонио победи Индиана със 134:119, Филаделфия постигна успех над Юта Джаз със 126:116, а Милуоки се справи с Финикс - 108:105.



Свързани новини


