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Никола Цолов спечели състезанието в Монако

Никола Цолов спечели състезанието в Монако

7 Юни, 2026 11:39 2 265 19

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • монако

Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност

Никола Цолов спечели състезанието в Монако - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов от екипа на Кампос Рейсин спечели основното състезание в Монако, четвърти кръг за сезона във Формула 2, предаде БТА.

Българският пилот показа страхотна тактическа грамотност, проведе почти цялото състезание на втората позиция, но във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Той има една победа в спринтово състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него в едва осем проведени старта.

Цолов потегли от втората позиция и веднага се подреди в колоната зад стартиралия от полпозишън Рафаел Камара (Инвикта Рейсинг). Целият старт бе изненадващо чист - нещо нехарактерно за тясната градска писта в Княжеството, като инцидентите за цялата надпревара се брояха на пръстите на едната ръка.

Българинът влезе в бокса в 33-тата обиколка, като бе първият от пилотите в топ 10, който направи това. След него той излезе на пета позиция, а това се оказа и правилната стратегия в случая. Рафаел Камара последва примера на българина и влезе за смяна на гумите в следващата обиколка, но след излизането му колата му нямаше никакво сцепление и той се движеше изключително бавно. В навлизането в 35-ата обиколка Цолов пробва да изпревари съперника си, той направи опит да блокира българина, но това се оказа груба грешка, тъй като бразилецът излетя в зоната за сигурност. Цолов пък продължи нормално състезанието, като се върна на втората позиция, изоставайки само от индиеца Къш Майни.

Майни обаче трябваше да мине през бокса, което той направи в последната обиколка, а това позволи на Цолов да вземе победата с преднина от над 8 секунди пред втория Алекс Дън (Родин Моторспорт).

Третото място остана за шведа Дино Беганович от ДАМС, който завурши на 26.4 секунди от победителя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    Комисарите стискат зъби❗

    11:46 07.06.2026

  • 3 Гого

    39 1 Отговор
    Нямаше как да е по-добре !!
    Страхотна победа 🏎️🏁🚥🏆💨

    11:47 07.06.2026

  • 4 Това момче е наистина СТРАХОТЕН

    40 1 Отговор
    Господ, Здраве да ти дава

    11:51 07.06.2026

  • 5 Сетиен

    24 1 Отговор
    Браво, машина!
    В момента сигурно преглеждат за 100тен път запис от състезанието и се чудят за какво да го накажат сега.

    11:56 07.06.2026

  • 6 Фитипалди

    22 1 Отговор
    БРАВО Продължавай в същия дух.

    11:58 07.06.2026

  • 7 Поздравления

    21 1 Отговор
    за световния талант Никола Цолов, и отбора му.

    12:02 07.06.2026

  • 8 А50

    15 1 Отговор
    Интересно кой отбор от Ф1 ще го вземе

    12:06 07.06.2026

  • 9 Ляв+

    15 1 Отговор
    Бързи, Смели, Сръчни - най-добрият! Прославя България !

    12:12 07.06.2026

  • 10 Супер

    16 1 Отговор
    И само напред !!!

    12:14 07.06.2026

  • 11 истинското майсторство

    4 8 Отговор
    се кове на Челопешкото шосе.

    12:26 07.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Обожавам Колето с Тротинетката.💋🌈🛴👍

    12:47 07.06.2026

  • 14 дядо дръмпир

    3 8 Отговор
    Честито ,цолов!Тази победа ще донесе на бг още доста катастрофи по пътищата....

    12:53 07.06.2026

  • 15 Иванов

    6 0 Отговор
    Откакто Радев дойде - Джирото, Евровизия, щангите, Формулата ... а при Тиквун - 20 години само срам, кражби и разруха.

    13:12 07.06.2026

  • 16 Браво

    2 5 Отговор
    Браво на внука на Цола Драгойчева.

    13:14 07.06.2026

  • 17 Динко

    1 0 Отговор
    Готов е за Челопеченско шосе.

    13:14 07.06.2026

  • 18 Дтанко

    1 3 Отговор
    Управляват ви неуки и некадърни калинки и простаци 36 години. Те натрупаха несметни богатства от вашите пари, направиха ви роби, мачканви, тъпчат ви, газят ви с колите си на пешеходни пътеки, третират ви като животни, безправни скотове, ползвани само за данъкоплатци, работна сила и електорат. Обраха ви спестяванията, жилищата, отнеха ви земите и реките, плажната ивица, заводи, фабрики, предприятия- залъгвайки ви с бонови книжки за по 1000 лева дивидент. Източиха 5 милиарда от КТБ, ББР продължават да я точат... Те седнали да промиват мозъка на наивниците с някой си Цолов... През мура ми е за Николай Цолов, за Цоло Вутов, Ани Цолова, Цола Драгойчева и Каналин Цолов

    13:18 07.06.2026

  • 19 Мен

    4 0 Отговор
    Гледаш трибагреника слушаш мила родино и настръхваш.

    13:26 07.06.2026

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