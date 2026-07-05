Юрген Клоп прие да стане селекционер на националния отбор на Германия

Юрген Клоп се е съгласил да поеме поста селекционер на националния отбор на Германия по футбол, съобщи журналистът Фабрицио Романо на страницата си в социалната платформа X, предаде БТА.

Подробностите по дългосрочния договор все още се обсъждат, но принципното решение е взето.

Клоп е на 59 години, а последният му клуб като треньор е Ливърпул. Германският треньор ръководеше отбора от 2015 до 2024 г., като ги изведе до Шампионската лига през 2019 г. и първата им титла в Англия от 30 години през 2020 г. Ливърпул спечели и Купата на ФА и Суперкупата през 2022 г., Купата на лигата, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА през 2019 г., както и Купата на Английската лига отново през 2024 г. През 2019 и 2020 г. Клоп беше обявен за треньор на годината на ФИФА. След като напусна Ливърпул, германецът стана ръководител на футболните операции в Red Bull; Обсъждат се и подробностите около неговото напускане от досегашната му длъжност.

От 2001 до 2008 г. Клоп ръководеше Майнц, с който завърши трети във втора Бундеслига през сезон 2003/04, като изведе клуба до елита за първи път в историята му. От 2008 до 2015 г. той беше старши треньор на Борусия Дортмунд, с която спечели две шампионски титли на Германия (2011 и 2012) и една Купа на Германия (2012). През 2013 г. Борусия загуби с 2:1 от Байерн Мюнхен на финала на Шампионската лига.