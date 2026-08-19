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Флавио Коболи с обрат и исторически четвъртфинал в Синсинати

Флавио Коболи с обрат и исторически четвъртфинал в Синсинати

19 Август, 2026 22:27 508 0

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Италианският талант продължава победния си поход след трисетов трилър срещу Рафаел Жодар

Флавио Коболи с обрат и исторически четвъртфинал в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Една от изгряващите звезди на италианския тенис - Флавио Коболи, си осигури място на четвъртфиналите на престижния турнир на твърди кортове в Синсинати, САЩ. В напрегнат двубой от четвъртия кръг, 12-ият в световната ранглиста демонстрира характер и издръжливост, като надделя над испанеца Рафаел Жодар (№11) след обрат – 4:6, 7:6(3), 6:3. Срещата продължи цели 2 часа и 33 минути и държа феновете в напрежение до последната точка.

Любопитен факт е, че Коболи за трети пореден път в турнира преодолява съперника си след загубен сет, показвайки завидна устойчивост и борбен дух. Това бе и първият професионален сблъсък между него и Жодар, което придаде допълнителна интрига на срещата.

В следващия кръг младият италианец ще се изправи срещу победителя от двубоя между световния №3 и водач в схемата Александър Зверев (Германия) и 24-ия в класацията Томи Пол (САЩ).


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