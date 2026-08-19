Алдаир си гарантира бъдеще с Левски

Левски и защитника Алдаир Невеш подписаха нов договор до лятото на 2028 година. Новината беше съобщена от клуба.

Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Алдаир дебютира със „синята“ фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на „Локомотив“ (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски“.

Шампион е на България за сезон 2025/26 година.

Клубът благодари за професионалното отношение и пожела на Алдаир още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.