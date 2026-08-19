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Алдаир си гарантира бъдеще с Левски

Алдаир си гарантира бъдеще с Левски

19 Август, 2026 21:41 381 2

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Бранителят подписа нов договор

Алдаир си гарантира бъдеще с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и защитника Алдаир Невеш подписаха нов договор до лятото на 2028 година. Новината беше съобщена от клуба.

Португалецът има до момента 80 мача и 4 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Алдаир дебютира със „синята“ фланелка на 20 юли 2024 година при победата с 6:1 като гост на „Локомотив“ (София), като в този мач вкара и първия си гол за „Левски“.

Шампион е на България за сезон 2025/26 година.

Клубът благодари за професионалното отношение и пожела на Алдаир още много победи, трофеи и щастливи мигове със синята фланелка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 3 Отговор
    Само Пеевските медии пишат по 7-8 пъти за ЛеФски

    Коментиран от #2

    21:47 19.08.2026

  • 2 урко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Кух..чо

    22:05 19.08.2026

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