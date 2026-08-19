Христо Янев: Натрупахме доста опит в тези мачове, които изиграхме досега

Наставникът на ЦСКА - Христо Янев дговори на пресконференция преди гостуването на гръцкия ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. Треньорът на "червените" призна, че е говорил с бившия играч на ОФИ Крит Методи Деянов за силните и слабите страни на гърците. Двамата ще имат разговор и в хотела, тъй като Деянов летя с ЦСКА за Крит.

„При всички положения ОФИ е добър отбор, след като и двата тима сме тук – в плейофите на Лига Европа. Борбен тим, който ще има подкрепа от своята публика. Подготвяме се за мача с тях“, започна Янев.

„Всички играчи, които са с нас тук, ще може да играят и ще може да разчитам на тях. От това, което виждаме, за нас е предимство, че играем – и в Европа, и в първенството. Имаме достатъчно хора, с които можем да ротираме. Дано утре изглеждаме по начина, по който до момента в Европа“, добави треньорът.

„Това, че сме стигнали до тук, трябва да ни даде повече свобода. Трябва да се забавляваме, защото постигнахме една от целите си – да се класираме за основна фаза на евротурнирите. Ние ще дадем всичко от себе си и ще се противопоставим на отбор на ОФИ. Целта ни е да го елиминиране и да продължим напред“, каза още специалистът.

„Това, че играем в една и съща схема на игра - това ни е носило успех, защо да го променяме. И предходните отбори знаеха как ще играем, но ги елиминирахме. И Карабах, И Макаби играят много дълго време в евротурнирите... Ще се съобразим с отбора на ОФИ, но знаем нашите добри качества и е искаме да ги изпозлваме“, заяви още той.

„Натрупахме доста опит в тези мачове, които изиграхме досега. Във всеки един от тях имахме различен план, защото срещахме различен тип противници. Ако някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе добър футбол – това не е така и виждате нашето лице. Не трябва обаче да да превъзнасяме, трябва да сме здраво стъпили на земята. Трябва да се потрудим, за да преодолеем и този противник“, каза още Янев.

„Състоянието на Анжело Маритно се подобрява. Дано можем да го използваме в реванша. Искам да разчитам на пълната група играчи, които имам“, заяви той.

„Спомням си, че беше тежко гостуване за моя отбор, когато играех в Гърция. Аз тогава обаче не се появих на терена. Хубавото за мен е, че познавам спецификите на този стадион“, каза Янев.

„До момента играхме на много горещи температури. Като добавим и напрежението, което има около отбора, жегата е постоянно с нас. Ние обаче се аклиматизираме“, заяви Янев.

„Всички играчи са еднакво натоварени. Бруно Жордао не се различава от останалите. Неговото състояние е добро. Ние сме подготвени за мача с ОФИ, мотивацията ни да преодолеем този противник, е огромно. Всички в клуба и хората, които ни подкрепят, искат това нещо. Всеки следващ противник ще е по-тежък. Ние обаче трупаме самочувствие, което е много важно за нашия отбор“, обяви треньорът.

„Гледах мача на ОФИ Крит с АЕК Атина за Суперкупата на Гърция. Те имат треньор с много опит, печелил е трофеи. Знаем, че атмосферата ще е гореща. Дано тези мачове, които изиграхме ние до момента, да покажат, че имаме качества в нашия отбор. ОФИ Крит, за да стигнат до финала за Купата на Гърция и да го спечелят, са елиминирали много силни отбори. Трябва да подходим много сериозно, защото те ще са пределно мотивирани“, добави специалистът.

„Разговарях с Методи Деянов, който е играл тук. Попитах го неща, които са важни за нас. Ще имам възможност тази вечер на спокойствие да поговорим с него в хотела. Каза ми неща, които са полезни за нас“, каза Янев.