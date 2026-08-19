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Нуно Мендеш ще пропусне три срещи след червен картон в Суперкупата на Франция

Нуно Мендеш ще пропусне три срещи след червен картон в Суперкупата на Франция

19 Август, 2026 23:14 367 0

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Португалският защитник на ПСЖ наказан заради инцидент в края на мача с Ланс

Нуно Мендеш ще пропусне три срещи след червен картон в Суперкупата на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мачът за Суперкупата на Франция между Пари Сен Жермен и Ланс донесе не само драматичен резултат, но и сериозни последствия за някои от главните действащи лица на терена. 24-годишният португалски бранител на парижани Нуно Мендеш ще трябва да наблюдава следващите три двубоя на своя тим от трибуните, след като бе санкциониран от Дисциплинарната комисия към Френската професионална футболна лига (LFP).

В самия край на срещата, когато напрежението бе нажежено до краен предел, Мендеш се замеси в остър конфликт с полузащитника на Ланс Михал Скурас. След бурна размяна на реплики, португалецът удари съперника си с лакът в лицето, което не остана незабелязано от главния съдия. Без колебание, арбитърът извади директен червен картон, а последвалото наказание бе напълно очаквано – три мача извън игра за защитника на ПСЖ.

Не само парижани ще трябва да се справят с кадрови проблеми. В 39-ата минута на двубоя, защитникът на Ланс Килиан Антонио бе отстранен от игра заради грубо нарушение срещу противников футболист. За своето опасно влизане той също получи червен картон и ще бъде извън състава на своя тим за следващите два мача.

Мачът за Суперкупата на Франция, завършил с минимална победа 1:0 за Ланс, се превърна в истинска арена на страсти и спортни драми.


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