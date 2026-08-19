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Русия изпрати „пожарен бомбардировач“ Ил-76 в Сърбия заради горските пожари

Русия изпрати „пожарен бомбардировач“ Ил-76 в Сърбия заради горските пожари

19 Август, 2026 22:58 1 042 48

  • русия-
  • сърбия-
  • бомбардировач-
  • горски пожар

Самолетът на Руското министерство на извънредните ситуации може да излива до 42 тона вода върху огнищата

Русия изпрати „пожарен бомбардировач“ Ил-76 в Сърбия заради горските пожари - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия се приземи на летището в сръбския град Ниш, за да помогне в борбата с мащабните горски пожари, бушуващи в страната, предаде кореспондентът на ТАСС в Сърбия, предава БТА.

Самолетът е оборудван със специална система за гасене на пожари, разработена за Ил-76. Тя позволява при един заход да бъдат изхвърлени до 42 тона вода върху най-интензивните огнища, като водната струя може да покрие площ с размери до 700 на 65 метра.

Заради тази си способност модифицираният Ил-76 е известен като „пожарен бомбардировач“ - самолет, предназначен за бързо потушаване на големи горски пожари от въздуха.

Ситуацията с горските пожари в Сърбия се усложнява, като местните власти са се обърнали към Москва с молба за съдействие.

В Ниш се намира и централата на Руско-сръбския хуманитарен център, създаден през 2012 г., който е сред основните структури за координация на руската помощ при извънредни ситуации в Сърбия.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Русия

    8 16 Отговор
    От къде мина Самолета..... Се питам...

    Коментиран от #15, #29

    23:00 19.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    33 10 Отговор
    Пак братята руски ще спасяват нещастните з@дници на цървулите,а къде са нашите приятели и партньори от Сащ да помагат

    Коментиран от #4, #21

    23:01 19.08.2026

  • 3 Срамота

    6 24 Отговор
    Да искат помощ от фа4исти.

    Коментиран от #5, #8, #12

    23:03 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фейк

    8 1 Отговор
    Преди това се освободи от товара си над триъгълника на властта...и с ликуванията на българския народ продължи на запад....

    23:05 19.08.2026

  • 7 Хайде сега

    23 3 Отговор
    Ще има нова порция идиотски коментари от ППДБ и Герб. Сигурно ще кажат, че не е воден, а истински бомбандировач.

    Коментиран от #13, #38

    23:05 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ай майкуууу

    2 5 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #19

    23:06 19.08.2026

  • 10 за €С

    14 2 Отговор
    един голя чучур!

    23:06 19.08.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    31 2 Отговор
    Забравихте да ни кажете, че е прелетял над цяла България от изток на запад!

    Вероятно утре ще четем, че гаражната Надка, Ленче кремче, генерал гном, лама Мирчо, Тагаренко, Иво Инжев, сапунджи Денков, кодзиляка или някой друг от неонацистите в БГ се е пръснал от яд.... 🤣🤣🤣🤣

    23:06 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точно това е

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде сега":

    целта на малоумното заглавие

    23:07 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гру гайтанджиева

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Русия":

    Отникъде.Руски фейк колега.

    Коментиран от #26

    23:08 19.08.2026

  • 16 Тъпаците

    10 0 Отговор
    От ЕС изгореха! Няма кой да ги спасява от Русия! А и нема лек за тъпотия!

    Коментиран от #30

    23:10 19.08.2026

  • 17 И това какво го интересува

    6 12 Отговор
    Целокупният български народ.
    Блатнициите и сърбите са нашите най-големи врагове.Нито да ни партньори в НАТО,нито в ЕС.

    23:11 19.08.2026

  • 18 Знаещ

    18 3 Отговор
    42 тона вода на един заход! А ние се радваме на едни въртолети с гумени кофи, които пускат по половин тон вода.

    23:11 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Луганск

    12 2 Отговор
    Замените картинку! На ней не ИЛ-76!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #25

    23:12 19.08.2026

  • 21 Прелестния Янки

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Нашите машини са заредени с НааПалллм.

    23:14 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сърбите не са дупедавци като нас

    9 1 Отговор
    и не разрушат връзки и приятелства, защото така им нареждат! Браво и на Русия за помощта.

    23:17 19.08.2026

  • 24 Забележете отново внушенията

    8 2 Отговор
    Само руските противопожарни самолети са "бомбардировачи", а иначе "деморкатичните" бомбардировачи са "учеби самолети".

    23:17 19.08.2026

  • 25 6135

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Луганск":

    Айде сега претенции!
    Дет руско там китайско.

    Да сме благодарни все пак, че са сложили снимка на самолет, а не, да кажем, пожарна кола!

    23:18 19.08.2026

  • 26 Самолета е в Сърбия

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "гру гайтанджиева":

    Типичен лъжец като фашистите на запад.

    23:20 19.08.2026

  • 27 С.Николов

    4 2 Отговор
    До екипът на "Факти"
    Можете поне да се постараете да сложите вярна фотография,
    ако не на същия самолет то поне снимка на същия модел.

    Коментиран от #31

    23:21 19.08.2026

  • 28 ?????

    5 0 Отговор
    Уф.
    Толкова ли ви е трудно да сложите снимка на Ил-76, а не някаква глупост измислена от любимия ви ИИ.

    23:23 19.08.2026

  • 29 Май през на

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Русия":

    Мя. Кати

    Шантраф..елника

    23:24 19.08.2026

  • 30 Те забравиха и в разгара на ковида

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тъпаците":

    че само Русия прати самолет с лекари и техника в Италия, когато бяха в най тежкото положение.

    Коментиран от #36

    23:24 19.08.2026

  • 31 Мхм

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "С.Николов":

    Да, това не е Ил-76. Нормално за евроатлантическите медии под надзор. Има снимки от гасенето на пожари в България с Ил-76 преди години, ама нейсе...

    23:25 19.08.2026

  • 32 А ТОЗИ САМАЛЪОТ

    2 3 Отговор
    ЗАЩО НЕ ГАСЕШЕ
    ПОЖАРИТЕ
    ВЪВ ВАЙЛДБЕРИС?

    ПОРЕДНАТА РУСКА

    ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    23:25 19.08.2026

  • 33 ?????

    3 1 Отговор
    Вай, вай.
    Сичкото умнокрасивитет се е скрило в миша дупка да не би пожарният бомбер да ги нападне и удави.

    23:26 19.08.2026

  • 34 Путлето си угаси кочината

    3 2 Отговор
    Та тръгнал да гаси сръболяка.

    23:27 19.08.2026

  • 35 6135

    2 1 Отговор
    Нашите достойни политици да не забравят, че през юли 2007 такъв самолет гаси и нашите пожари в Южна България, при това безвъзмездно.

    Сигурен съм, че и сега ако у нас има пожари и поискаме от руснаците те пак ще пратят самолет да гасят.

    Ама да не дава бог; нали сме евроатлантици, сигурно ще предпочетем да ни изгори земята, но няма да се помолим на руснаците.

    23:28 19.08.2026

  • 36 ЧАКАЙ ЧАКАЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Те забравиха и в разгара на ковида":

    НАЛИ ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    ТВЪРДЯТ ЧЕ КОВИД НЯМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОТ КЪДЕ НАКЪДЕ
    ПУТИН
    ПРАЩА ЛЕКАРИ
    ДА БОРЯТ КОВИДА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #39, #41

    23:28 19.08.2026

  • 37 дбей

    1 1 Отговор
    Ние от дейб сме силно възмутени! Лично другарят йуван йостов нареди на другаря йатанас йатанасов да свика кайНесЕбе.

    23:30 19.08.2026

  • 38 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хайде сега":

    Сърбия се въоръжава до зъби, а корейките искат България да е слаба зада може РеZия да изглежда велика

    23:31 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Евгений Онанегин

    1 1 Отговор
    Имат и други самолети нпр. с парашутисти огнеборци тн.

    23:36 19.08.2026

  • 43 А РАЗНИ НПЗта

    2 0 Отговор
    В МУСКАЛИЕТО
    ГОРЯХА
    ПО СЕДМИЦА

    И ТАКЪВ САМАЛЪОТ
    НИКОЙ НИКЪДЕ НЕ ВИДЯ

    ДА СЕ ОПИТВА ДА ГИ ГАСИ.

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯ РЕЗИЛ

    НЯМА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #47

    23:36 19.08.2026

  • 44 Удари с лопатеЕто!

    0 0 Отговор
    Докато падне пак в изпражненията си!🤣🤣🤣

    23:36 19.08.2026

  • 45 Ние

    1 0 Отговор
    Води ни Путине! Избави нас грешните твои чада!

    23:38 19.08.2026

  • 46 ПУТИН

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Русифил е думичка":

    ЗАЩО ЛИ ИЗЛЕЗЕ
    И СЕ ПЪЧЕШЕ
    ПРЕД КАМЕРИТЕ
    И
    РЕВЕШЕ

    РУСИЯ СЪЗДАДЕ ПЪРВИ В СВЕТА
    КОВИД ВАКСИНА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗАЩО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #48

    23:39 19.08.2026

  • 47 Ами щото глупав

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "А РАЗНИ НПЗта":

    Това е за горски пожари!

    23:40 19.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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