Русия изпрати „пожарен бомбардировач“ Ил-76 в Сърбия заради горските пожари

Самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия се приземи на летището в сръбския град Ниш, за да помогне в борбата с мащабните горски пожари, бушуващи в страната, предаде кореспондентът на ТАСС в Сърбия, предава БТА.

Самолетът е оборудван със специална система за гасене на пожари, разработена за Ил-76. Тя позволява при един заход да бъдат изхвърлени до 42 тона вода върху най-интензивните огнища, като водната струя може да покрие площ с размери до 700 на 65 метра.

Заради тази си способност модифицираният Ил-76 е известен като „пожарен бомбардировач“ - самолет, предназначен за бързо потушаване на големи горски пожари от въздуха.

Ситуацията с горските пожари в Сърбия се усложнява, като местните власти са се обърнали към Москва с молба за съдействие.

В Ниш се намира и централата на Руско-сръбския хуманитарен център, създаден през 2012 г., който е сред основните структури за координация на руската помощ при извънредни ситуации в Сърбия.