Русия изпрати „пожарен бомбардировач“ Ил-76 в Сърбия заради горските пожари

Самолет Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Русия се приземи на летището в сръбския град Ниш, за да помогне в борбата с мащабните горски пожари, бушуващи в страната, предаде кореспондентът на ТАСС в Сърбия, предава БТА.
Самолетът е оборудван със специална система за гасене на пожари, разработена за Ил-76. Тя позволява при един заход да бъдат изхвърлени до 42 тона вода върху най-интензивните огнища, като водната струя може да покрие площ с размери до 700 на 65 метра.
Заради тази си способност модифицираният Ил-76 е известен като „пожарен бомбардировач“ - самолет, предназначен за бързо потушаване на големи горски пожари от въздуха.
Ситуацията с горските пожари в Сърбия се усложнява, като местните власти са се обърнали към Москва с молба за съдействие.
В Ниш се намира и централата на Руско-сръбския хуманитарен център, създаден през 2012 г., който е сред основните структури за координация на руската помощ при извънредни ситуации в Сърбия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Русия
Коментиран от #15, #29
23:00 19.08.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #4, #21
23:01 19.08.2026
3 Срамота
Коментиран от #5, #8, #12
23:03 19.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фейк
23:05 19.08.2026
7 Хайде сега
Коментиран от #13, #38
23:05 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ай майкуууу
Коментиран от #19
23:06 19.08.2026
10 за €С
23:06 19.08.2026
11 az СВО Победа 81
Вероятно утре ще четем, че гаражната Надка, Ленче кремче, генерал гном, лама Мирчо, Тагаренко, Иво Инжев, сапунджи Денков, кодзиляка или някой друг от неонацистите в БГ се е пръснал от яд.... 🤣🤣🤣🤣
23:06 19.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точно това е
До коментар #7 от "Хайде сега":целта на малоумното заглавие
23:07 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гру гайтанджиева
До коментар #1 от "Браво на Русия":Отникъде.Руски фейк колега.
Коментиран от #26
23:08 19.08.2026
16 Тъпаците
Коментиран от #30
23:10 19.08.2026
17 И това какво го интересува
Блатнициите и сърбите са нашите най-големи врагове.Нито да ни партньори в НАТО,нито в ЕС.
23:11 19.08.2026
18 Знаещ
23:11 19.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #25
23:12 19.08.2026
21 Прелестния Янки
До коментар #2 от "Тик-Ток":Нашите машини са заредени с НааПалллм.
23:14 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сърбите не са дупедавци като нас
23:17 19.08.2026
24 Забележете отново внушенията
23:17 19.08.2026
25 6135
До коментар #20 от "Луганск":Айде сега претенции!
Дет руско там китайско.
Да сме благодарни все пак, че са сложили снимка на самолет, а не, да кажем, пожарна кола!
23:18 19.08.2026
26 Самолета е в Сърбия
До коментар #15 от "гру гайтанджиева":Типичен лъжец като фашистите на запад.
23:20 19.08.2026
27 С.Николов
Можете поне да се постараете да сложите вярна фотография,
ако не на същия самолет то поне снимка на същия модел.
Коментиран от #31
23:21 19.08.2026
28 ?????
Толкова ли ви е трудно да сложите снимка на Ил-76, а не някаква глупост измислена от любимия ви ИИ.
23:23 19.08.2026
29 Май през на
До коментар #1 от "Браво на Русия":Мя. Кати
Шантраф..елника
23:24 19.08.2026
30 Те забравиха и в разгара на ковида
До коментар #16 от "Тъпаците":че само Русия прати самолет с лекари и техника в Италия, когато бяха в най тежкото положение.
Коментиран от #36
23:24 19.08.2026
31 Мхм
До коментар #27 от "С.Николов":Да, това не е Ил-76. Нормално за евроатлантическите медии под надзор. Има снимки от гасенето на пожари в България с Ил-76 преди години, ама нейсе...
23:25 19.08.2026
32 А ТОЗИ САМАЛЪОТ
ПОЖАРИТЕ
ВЪВ ВАЙЛДБЕРИС?
ПОРЕДНАТА РУСКА
ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
23:25 19.08.2026
33 ?????
Сичкото умнокрасивитет се е скрило в миша дупка да не би пожарният бомбер да ги нападне и удави.
23:26 19.08.2026
34 Путлето си угаси кочината
23:27 19.08.2026
35 6135
Сигурен съм, че и сега ако у нас има пожари и поискаме от руснаците те пак ще пратят самолет да гасят.
Ама да не дава бог; нали сме евроатлантици, сигурно ще предпочетем да ни изгори земята, но няма да се помолим на руснаците.
23:28 19.08.2026
36 ЧАКАЙ ЧАКАЙ
До коментар #30 от "Те забравиха и в разгара на ковида":НАЛИ ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
ТВЪРДЯТ ЧЕ КОВИД НЯМА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОТ КЪДЕ НАКЪДЕ
ПУТИН
ПРАЩА ЛЕКАРИ
ДА БОРЯТ КОВИДА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #39, #41
23:28 19.08.2026
37 дбей
23:30 19.08.2026
38 Ердоган
До коментар #7 от "Хайде сега":Сърбия се въоръжава до зъби, а корейките искат България да е слаба зада може РеZия да изглежда велика
23:31 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Евгений Онанегин
23:36 19.08.2026
43 А РАЗНИ НПЗта
ГОРЯХА
ПО СЕДМИЦА
И ТАКЪВ САМАЛЪОТ
НИКОЙ НИКЪДЕ НЕ ВИДЯ
ДА СЕ ОПИТВА ДА ГИ ГАСИ.
НЯМА КРАЙ РУСКИЯ РЕЗИЛ
НЯМА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #47
23:36 19.08.2026
44 Удари с лопатеЕто!
23:36 19.08.2026
45 Ние
23:38 19.08.2026
46 ПУТИН
До коментар #41 от "Русифил е думичка":ЗАЩО ЛИ ИЗЛЕЗЕ
И СЕ ПЪЧЕШЕ
ПРЕД КАМЕРИТЕ
И
РЕВЕШЕ
РУСИЯ СЪЗДАДЕ ПЪРВИ В СВЕТА
КОВИД ВАКСИНА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗАЩО ЛИ БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
Коментиран от #48
23:39 19.08.2026
47 Ами щото глупав
До коментар #43 от "А РАЗНИ НПЗта":Това е за горски пожари!
23:40 19.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.