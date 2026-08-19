Яник Синер се завърна на корта, но съдбата му за US Open остава неясна

След кратка пауза, белязана от контузия и интензивна рехабилитация, Яник Синер – лидерът в световната тенис ранглиста – отново стъпи на корта в Монте Карло. Под зоркия поглед на своя треньор Симоне Ваньоци, младият италианец започна да възвръща спортната си форма, съобщава престижното издание "La Gazzetta dello Sport".

Синер наскоро приключи специализиран курс на лечение за травма в коляното, която го извади от игра през последните седмици. Рехабилитацията му премина под грижите на известния физиотерапевт д-р Джанлука Мелегати в клиниката J Medical в Торино. Усилията на медицинския екип бяха насочени към пълното възстановяване на тенисиста, за да може той да се завърне на най-високо ниво.

Въпреки положителните новини за завръщането му към тренировките, участието на Синер в предстоящия US Open остава под сериозна въпросителна. Основната тревога е свързана с риска от повторно обостряне на травмата, особено при тежките условия на турнира в Ню Йорк – петсетови мачове, твърда настилка, високи температури и влажност.

Не се изключва възможността Яник Синер да отпътува за САЩ и да вземе окончателното решение за участие непосредствено преди началото на надпреварата.