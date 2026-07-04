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Юрген Клоп води преговори да стане треньор на националния отбор на Германия

Юрген Клоп води преговори да стане треньор на националния отбор на Германия

4 Юли, 2026 12:23 562 0

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Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул е смятан за водещ кандидат за поста на селекционер на Германия

Юрген Клоп води преговори да стане треньор на националния отбор на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп потвърди, че води преговори с Германския футболен съюз (DFB) за това да стане треньор на националния отбор, наследявайки Юлиан Нагелсман, предаде БТА.

Клоп заяви по MagentaTV, че въпросът ще отнеме време и че ще трябва да бъдат интензивни разговори, като изтъкна, че проблемите, които има в германския футбол в момента, не са свързани с Юлиан Нагелсман.

DFB заяви в петък, че Нагелсман се оттегля след почти три години на поста, след като Германия загуби на Световното първенство след дузпи срещу Парагвай.

Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Клоп е смятан за водещ кандидат за поста на селекционер на Германия. В момента той е ръководител на глобалния футбол в Red Bull и не е треньор от напускането си на Ливърпул през лятото на 2024 г.

„Сега съм повече от презареден, така че съм готов“, каза той.

Клоп похвали Нагелсман като изключителен треньор и каза, че ситуацията би била много различна, ако Германия не беше загубила от Парагвай.

„Но сега нещата са такива, каквито са. Юлиан подаде оставка и DFB търси да назначи наследник; като част от вариантите си, те се обърнаха към мен“, каза той.

Той каза, че е разговарял с шефа си в Ред Бул, Оливър Минцлаф и че трябва да се намери решение. Клоп има договор с Ред Бул до 2029 г.

„В идеалния случай, в крайна сметка има само печеливши след подобна ситуация; просто казвате: „Добре, Ред Бул трябва да може да излезе от това с непокътната репутация“, каза Клоп.


Германия
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