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Джесика Пегула се класира за четвъртфиналите в Синсинати

Джесика Пегула се класира за четвъртфиналите в Синсинати

19 Август, 2026 23:38 522 0

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Американската звезда оцеля в трисетова битка срещу Сорана Кърстя и продължава напред в престижния турнир

Джесика Пегула се класира за четвъртфиналите в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер 3 при дамите - Джесика Пегула демонстрира характер и издръжливост, след като преодоля ожесточената съпротива на румънката Сорана Кърстя. Американката се наложи с 6:2, 4:6, 7:5 в напрегнат двубой, продължил повече от два часа, и си осигури място сред най-добрите осем на турнира от категория WTA 1000 в Синсинати, САЩ.

Макар че Пегула допусна първия си загубен сет в надпреварата, тя не се поддаде на напрежението и показа защо е сред елита на световния тенис. Това бе трети сблъсък между двете състезателки на професионално ниво и втори на твърда настилка, като американката записа трета поредна победа срещу Кърстя. Румънката обаче успя за първи път да вземе сет срещу тази съперничка, което направи срещата още по-оспорвана и непредсказуема.

В битката за място на полуфиналите Джесика Пегула ще се изправи срещу победителката от интригуващия двубой между чехкинята Линда Носкова (№8 в света) и американката Аманда Анисимова (№10 в ранглистата).


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