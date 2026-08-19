Нефтохимик триумфира срещу Созопол и продължава напред в битката за Купата на България

Стадионът в Българово донесе радост на феновете на Нефтохимик (Бургас), след като техният любим отбор надделя над Созопол с 2:1 във финалния сблъсък на Област Бургас от турнира за Купата на България. С този успех „шейховете“ си осигуриха място в следващата фаза на престижната надпревара.

Още в 12-ата минута Христо Георгиев даде тон на победата, след като реализира първото попадение в срещата. Вдъхновени от ранния гол, футболистите на Нефтохимик създадоха още няколко опасни ситуации пред вратата на Созопол, но късметът не бе на тяхна страна и резултатът остана непроменен до почивката.

Веднага след подновяването на играта Мирослав Радев покачи на 2:0 с прецизен удар с глава, с което затвърди доминацията на бургазлии. Малко по-късно Григор Солаков имаше златен шанс да реши всичко, но пропусна да направи резултата класически.

В 64-ата минута резервата Борислав Трендафилов върна надеждите на Созопол, след като намали изоставането на своя тим. Последваха напрегнати минути, изпълнени с динамика и опасности пред двете врати, но до нов гол така и не се стигна.

С този успех Нефтохимик (Бургас) продължава напред в турнира за Купата на България.