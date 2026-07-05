Марокански фенове създадоха безредици в Хага след победата над Канада

Марокански фенове създадоха безредици в Нидерландия след победата на Мароко с 3:0 над Канада на осминафиналите на Световното първенство, съобщава Де Телеграаф в неделя. Сериозен брой привърженици излязоха по улиците на няколко нидерландски града и празненствата прераснаха в насилие, предаде БТА.
Бутилки, яйца, камъни и фойерверки бяха хвърляни по полицията в Хага. Двама служители на реда са ранени, след като бяха ударени от сигнални ракети. Специално полицейско звено беше разположено, за да възстанови реда.
Общо 29 хулигани бяха задържани в Хага, 25 от които са освободени след заплащане на глоби.
В Ротердам и Дордрехт общо 10 души бяха арестувани за създаване на безредици и използване на фойерверки. Няколко от тях опитаха да блокират преминаването на пожарни коли и линейки.
В Утрехт фенове запалиха пожари на няколко места и нападнаха полицаи, но заподозрените все още не са задържани от властите.
Мароко ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Мондиал 2026. Мачът ще се проведе на 9 юли във Фоксбъро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ооооо
19:23 05.07.2026
2 Гост
19:25 05.07.2026
3 просто фактология
Коментиран от #10
19:25 05.07.2026
4 олии
Аз викам Максуда, кога искат да им събарят незаконните коптори.
19:30 05.07.2026
5 Имидж
19:30 05.07.2026
6 Помак
19:32 05.07.2026
7 Пич
Коментиран от #8
19:33 05.07.2026
8 Кобра Кай 🥋
До коментар #7 от "Пич":Подкрепям!
20:00 05.07.2026
9 Астралопитек
20:00 05.07.2026
10 Фекалиииии
До коментар #3 от "просто фактология":Прав си, аз си мислех, че само в Европа са така, но уви. В Турция е същата свинщина хвърлят по магистралата шишета и всичко каквото се сетиш...явно затова не ядът свинско, понеже те самите са свинееееееееее
20:02 05.07.2026
11 Хейт
20:08 05.07.2026
12 скоро и шариа от мароканските скакалци
избрали са си хорицата да им довтасат пришълците
храни куче да те лае
или
таралеж в гащите си
20:09 05.07.2026