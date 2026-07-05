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Марокански фенове създадоха безредици в Хага след победата над Канада

Марокански фенове създадоха безредици в Хага след победата над Канада

5 Юли, 2026 19:20 639 12

  • мароко-
  • хага-
  • нидерландия-
  • фенове

Общо 29 хулигани бяха задържани в Хага, 25 от които са освободени след заплащане на глоби

Марокански фенове създадоха безредици в Хага след победата над Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марокански фенове създадоха безредици в Нидерландия след победата на Мароко с 3:0 над Канада на осминафиналите на Световното първенство, съобщава Де Телеграаф в неделя. Сериозен брой привърженици излязоха по улиците на няколко нидерландски града и празненствата прераснаха в насилие, предаде БТА.

Бутилки, яйца, камъни и фойерверки бяха хвърляни по полицията в Хага. Двама служители на реда са ранени, след като бяха ударени от сигнални ракети. Специално полицейско звено беше разположено, за да възстанови реда.

Общо 29 хулигани бяха задържани в Хага, 25 от които са освободени след заплащане на глоби.

В Ротердам и Дордрехт общо 10 души бяха арестувани за създаване на безредици и използване на фойерверки. Няколко от тях опитаха да блокират преминаването на пожарни коли и линейки.

В Утрехт фенове запалиха пожари на няколко места и нападнаха полицаи, но заподозрените все още не са задържани от властите.

Мароко ще играе срещу Франция на четвъртфиналите на Мондиал 2026. Мачът ще се проведе на 9 юли във Фоксбъро.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ооооо

    13 0 Отговор
    Болестта се нарича ислям. Примитивизъм, агресивност, ориенталщина, мръъсотия под всякаква форма. Вижте ги бе! Това са маммуни.

    19:23 05.07.2026

  • 2 Гост

    13 0 Отговор
    Ех какво направихте с Европа … напълнихте я с брадати икономически мигранти ….

    19:25 05.07.2026

  • 3 просто фактология

    9 0 Отговор
    След турците по пътищата до и през България винаги остава по една камара боклук, помня още от времената на Югославия - и днес е същото. Бокклуци, смрад. Защо така? Защо след немците е чисто питам и отговор не чакам.

    Коментиран от #10

    19:25 05.07.2026

  • 4 олии

    8 0 Отговор
    Тва Хага ли е?
    Аз викам Максуда, кога искат да им събарят незаконните коптори.

    19:30 05.07.2026

  • 5 Имидж

    10 0 Отговор
    Отворете си още по-широко вратите да ги приемате. Малка е бройката, още вкарвайте

    19:30 05.07.2026

  • 6 Помак

    3 1 Отговор
    Да извикат големите негари полицаи от неу Йорк шир да ги бастисат те знаят как ...стоп маан ..но но...бум

    19:32 05.07.2026

  • 7 Пич

    8 0 Отговор
    Отлагането на мерките срещу мигрантите ще доведе до това, че вместо меки мерки ще се върнем в средновековието! И мигрантите ще бъдат унищожавани физически, и масово!!! Ако не, нашата цивилизация ще изчезне!!! Но ще бъде тяхната, ние белите сме родени масови убийци, нищо че сме в латергия!!!

    Коментиран от #8

    19:33 05.07.2026

  • 8 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Подкрепям!

    20:00 05.07.2026

  • 9 Астралопитек

    2 0 Отговор
    Е нали там са правата на маймуната, не може ли хората да си правят каквото искат...уряяяяяя

    20:00 05.07.2026

  • 10 Фекалиииии

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "просто фактология":

    Прав си, аз си мислех, че само в Европа са така, но уви. В Турция е същата свинщина хвърлят по магистралата шишета и всичко каквото се сетиш...явно затова не ядът свинско, понеже те самите са свинееееееееее

    20:02 05.07.2026

  • 11 Хейт

    2 0 Отговор
    А в Париж и Брюксел няма ли да има изстъпления?

    20:08 05.07.2026

  • 12 скоро и шариа от мароканските скакалци

    2 0 Отговор
    Бутилки, яйца, камъни и фойерверки бяха хвърляни по полицията в Хага

    избрали са си хорицата да им довтасат пришълците
    храни куче да те лае
    или
    таралеж в гащите си

    20:09 05.07.2026

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