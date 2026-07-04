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Мароко е първият четвъртфиналист на Световното първенство

Мароко е първият четвъртфиналист на Световното първенство

4 Юли, 2026 22:04 1 229 27

  • световно първенство-
  • канада-
  • мароко

Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай

Мароко е първият четвъртфиналист на Световното първенство - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азедин Унахи отбеляза два гола и Мароко спечели с 3:0 срещу Канада в първи мач от осминафиналите на Световното първенство по футбол, с което "кленовите листа" станаха първият елиминиран домакин на Мондиал 2026. Африканците пък ще срещнат Франция или Парагвай на четвъртфиналите.

Канада започна по-активно в атака и бързо се настаниха в половината на съперника и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Буну отрази ударите на Джонатан Дейвид и Танитолуа Олуасей, предаде БТА.

Мароко пък стреля само веднъж към вратата на канадците чрез Суфиан Рахими, който се появи в игра в 22-та минута на мястото на контузилия се Исмаел Сайбари. Играчът на африканците обаче не успя да се разпише и така първото полувреме завърши при нулево равенство.

Мароко влезе в мача като фаворит предвид четвъртото си място в Катар 2022 и отборът защити позицията си през второто полувреме. Още в 47-та минута Ашраф Хакими разигра статично положение по земя и намери на дъгата Унахи, който се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение на сметката си в 82-та минута след подаване на Брахим Диас и така Мароко поведе с 2:0. Рахими пък оформи крайния резултат в осмата минута на добавеното време на контраатака.

Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай, която започва в полунощ. Четвъртфиналът ще бъде изигран на 9 юли във Фоксбъро, щата Масачузетс, с начален час 23:00 българско време.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    13 5 Отговор
    Заслужена победа! Но ще се срещнат със африканския отбор Франция на 4-ърт финала и ще отпаднат.

    Коментиран от #10

    22:06 04.07.2026

  • 2 нннн

    17 10 Отговор
    Забелязах много черни кленови листа на терена. Странно.

    Коментиран от #3

    22:10 04.07.2026

  • 3 Не следиш новините

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Торонто неофициално се казва Ню Бомбай, а провинция Онтарио - Нова Индия.

    22:15 04.07.2026

  • 4 Чичо Джон

    13 10 Отговор
    Кой ги е пуснал тия ислямски орди в САЩ?

    Коментиран от #9

    22:16 04.07.2026

  • 5 Павел пенев

    15 6 Отговор
    Браво мароканци, начукахте им манерките на тези грубияни.

    22:17 04.07.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    11 5 Отговор
    Канада беше жалка!

    Коментиран от #8

    22:17 04.07.2026

  • 7 Павел пенев

    14 5 Отговор
    Браво мароканци, начукахте им манерките на тези грубияни. Кленовите листа се оказаха изсъхнала шума.

    22:19 04.07.2026

  • 8 Те играха ли футбол

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Нещо средно между хокей и ръгби.

    22:19 04.07.2026

  • 9 Меките

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Чичо Джон":

    китки......

    22:19 04.07.2026

  • 10 Дзак

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Скрий се бе!

    Коментиран от #27

    22:21 04.07.2026

  • 11 Вчера Египет, днес Мароко

    6 7 Отговор
    Ко стаа, мюслемите мачкат здраво, а...

    Коментиран от #12, #23

    22:23 04.07.2026

  • 12 Ами същата работа

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Вчера Египет, днес Мароко":

    като войната между Иран и САЩ.

    22:24 04.07.2026

  • 13 Чистота

    7 3 Отговор
    Тръмп да затегне границите!

    22:26 04.07.2026

  • 14 Анонимен

    8 0 Отговор
    Канада имаха много добра физическа подготовка. Човек има чувството, че са тренирали нещо друго.

    22:26 04.07.2026

  • 15 Не гледам футбол

    8 2 Отговор
    Ама някой знае ли дали има отбор само от бели?

    Коментиран от #20

    22:28 04.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "награда":

    Гладна кокошка просо сънува!

    22:35 04.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кьопейка

    4 7 Отговор
    Нашите от Русия кога играят

    Коментиран от #21

    22:37 04.07.2026

  • 20 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не гледам футбол":

    АМИ КУПИ СИ
    БЯЛО ЧЕРЕН ТЕЛЕВИЗОР ОПЕРА 🗣

    22:45 04.07.2026

  • 21 КОГАШЖ

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кьопейка":

    ЦЪФНАТ НАЛЪМИТЕ

    22:47 04.07.2026

  • 22 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Хората са полуфиналисти от предното световно! Канада са абсолютно никои! Повече от нормално!!!

    22:57 04.07.2026

  • 23 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вчера Египет, днес Мароко":

    Мачкат, защото са родени, израстнали и станали хора/футболисти именно в Европа.....ако бяха останали по банановите си държави, то днес трябваше да станат в рано сутринта, да тичат 10-15км. до работното си място и в края на месеца да се радват на 20-30$ заплата.....🤣🤣🤣

    Коментиран от #24

    23:07 04.07.2026

  • 24 А тия от европа

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Даааа":

    Де са расли, де са пасли?

    Коментиран от #25

    23:21 04.07.2026

  • 25 Даааа

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "А тия от европа":

    Тия в Европа са плащали на техните родители, докато те са училЕ и развивали.....🤣

    Коментиран от #26

    23:26 04.07.2026

  • 26 Затова са се научили да играят футбол

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Даааа":

    А европейците защо не са се научили? На тях не са им плащали ли

    23:33 04.07.2026

  • 27 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Яж си дзаканато

    23:41 04.07.2026

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