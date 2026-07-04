Мароко е първият четвъртфиналист на Световното първенство

Азедин Унахи отбеляза два гола и Мароко спечели с 3:0 срещу Канада в първи мач от осминафиналите на Световното първенство по футбол, с което "кленовите листа" станаха първият елиминиран домакин на Мондиал 2026. Африканците пък ще срещнат Франция или Парагвай на четвъртфиналите.
Канада започна по-активно в атака и бързо се настаниха в половината на съперника и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Буну отрази ударите на Джонатан Дейвид и Танитолуа Олуасей, предаде БТА.
Мароко пък стреля само веднъж към вратата на канадците чрез Суфиан Рахими, който се появи в игра в 22-та минута на мястото на контузилия се Исмаел Сайбари. Играчът на африканците обаче не успя да се разпише и така първото полувреме завърши при нулево равенство.
Мароко влезе в мача като фаворит предвид четвъртото си място в Катар 2022 и отборът защити позицията си през второто полувреме. Още в 47-та минута Ашраф Хакими разигра статично положение по земя и намери на дъгата Унахи, който се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение на сметката си в 82-та минута след подаване на Брахим Диас и така Мароко поведе с 2:0. Рахими пък оформи крайния резултат в осмата минута на добавеното време на контраатака.
Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай, която започва в полунощ. Четвъртфиналът ще бъде изигран на 9 юли във Фоксбъро, щата Масачузетс, с начален час 23:00 българско време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #10
22:06 04.07.2026
2 нннн
Коментиран от #3
22:10 04.07.2026
3 Не следиш новините
До коментар #2 от "нннн":Торонто неофициално се казва Ню Бомбай, а провинция Онтарио - Нова Индия.
22:15 04.07.2026
4 Чичо Джон
Коментиран от #9
22:16 04.07.2026
5 Павел пенев
22:17 04.07.2026
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #8
22:17 04.07.2026
7 Павел пенев
22:19 04.07.2026
8 Те играха ли футбол
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Нещо средно между хокей и ръгби.
22:19 04.07.2026
9 Меките
До коментар #4 от "Чичо Джон":китки......
22:19 04.07.2026
10 Дзак
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":Скрий се бе!
Коментиран от #27
22:21 04.07.2026
11 Вчера Египет, днес Мароко
Коментиран от #12, #23
22:23 04.07.2026
12 Ами същата работа
До коментар #11 от "Вчера Египет, днес Мароко":като войната между Иран и САЩ.
22:24 04.07.2026
13 Чистота
22:26 04.07.2026
14 Анонимен
22:26 04.07.2026
15 Не гледам футбол
Коментиран от #20
22:28 04.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
До коментар #16 от "награда":Гладна кокошка просо сънува!
22:35 04.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кьопейка
Коментиран от #21
22:37 04.07.2026
20 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
До коментар #15 от "Не гледам футбол":АМИ КУПИ СИ
БЯЛО ЧЕРЕН ТЕЛЕВИЗОР ОПЕРА 🗣
22:45 04.07.2026
21 КОГАШЖ
До коментар #19 от "Кьопейка":ЦЪФНАТ НАЛЪМИТЕ
22:47 04.07.2026
22 Лопата Орешник
22:57 04.07.2026
23 Даааа
До коментар #11 от "Вчера Египет, днес Мароко":Мачкат, защото са родени, израстнали и станали хора/футболисти именно в Европа.....ако бяха останали по банановите си държави, то днес трябваше да станат в рано сутринта, да тичат 10-15км. до работното си място и в края на месеца да се радват на 20-30$ заплата.....🤣🤣🤣
Коментиран от #24
23:07 04.07.2026
24 А тия от европа
До коментар #23 от "Даааа":Де са расли, де са пасли?
Коментиран от #25
23:21 04.07.2026
25 Даааа
До коментар #24 от "А тия от европа":Тия в Европа са плащали на техните родители, докато те са училЕ и развивали.....🤣
Коментиран от #26
23:26 04.07.2026
26 Затова са се научили да играят футбол
До коментар #25 от "Даааа":А европейците защо не са се научили? На тях не са им плащали ли
23:33 04.07.2026
27 Кобра Кай 🥋
До коментар #10 от "Дзак":Яж си дзаканато
23:41 04.07.2026