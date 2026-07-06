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Реал Мадрид на прага на абсолютен рекорд на Мондиал 2026

Реал Мадрид на прага на абсолютен рекорд на Мондиал 2026

6 Юли, 2026 17:20 608 3

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  • джуд белингам-
  • винисиус жуниор

Играчите на „белия балет“ са само на две попадения от световен връх

Реал Мадрид на прага на абсолютен рекорд на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният свят е на прага да стане свидетел на ново постижение, след като звездите на Реал Мадрид се доближиха опасно близо до абсолютния рекорд за най-много голове, реализирани от представители на един клуб на световно първенство. На Мондиал 2026 играчите на „кралския клуб“ вече са се разписали цели 16 пъти, което ги оставя само на две попадения от историческия връх от 18 гола.

Сред най-ярките фигури на турнира блести Килиан Мбапе, който не само е сред основните претенденти за „Златната обувка“, но и вече има впечатляващите 7 гола на сметката си. Джуд Белингам и Винисиус Жуниор също допринесоха значително за головата сметка на мадридчани, като всеки от тях се разписа по 4 пъти. За съжаление, участието на Винисиус приключи преждевременно след драматичното отпадане на Бразилия.

Не бива да се подценява и приносът на младия турски талант Арда Гюлер, който остави своя отпечатък с едно попадение в груповата фаза, преди Турция да напусне надпреварата. Въпреки това, общият принос на играчите на Реал Мадрид остава впечатляващ и поставя клуба в центъра на вниманието на световната футболна общественост.

С наближаването на решителните мачове на Мондиал 2026, феновете и анализаторите тръпнат в очакване – ще успеят ли „белите“ да запишат имената си със златни букви в историята на световните първенства? Остава да видим дали някой от останалите мадридски представители ще донесе така желаните голове, които да превърнат Реал Мадрид в абсолютен рекордьор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Реал всъщност се отърва от Карло Анчелоти.Това е най -доброто, което направиха в края на сезона.

    Коментиран от #2

    17:30 06.07.2026

  • 2 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да Видим Мауриньо
    Кви ще ги забърка.

    17:43 06.07.2026

  • 3 А кой е

    1 0 Отговор
    ...рекордьор и колко от тези са от школата на Ревал....май нито един, с чужда пита помен правят

    17:52 06.07.2026

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