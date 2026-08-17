Станаха ясни цените на билетите за реванша на Левски с АЕК

Гръцкият първенец АЕК започна продажбата на билетите за предстоящия на 26 август реванш срещу Левски от плейофния квалификационен кръг на Шампионската лига. Утре от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ е първата среща между двата тима.

„Жълто-черните“ от Атина все още предоставят билети само за притежателите на абонаментни карти за сезона, които имат право на отстъпка в размер на 25% от редовната цена. Утре в 12:00 часа ще стартира свободната продажба на пропуски за реванша.

Цените на билетите започват от 25 евро и достигат до 350, което е за най-скъпите ВИП места. Все още не е ясно колко ще струват пропуските за феновете на Левски, но едва ли цената ще е достигне горните граници, които са за ложите.

АЕК предупреждава, че за влизането на стадиона за мача ще бъдат валидни правилата, въведени от местното правителство от сезон 2024/25, които изискват регистрация в приложението „GOV.gr Wallet“, както и задължително показване на документ за самоличност.