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Станаха ясни цените на билетите за реванша на Левски с АЕК

Станаха ясни цените на билетите за реванша на Левски с АЕК

17 Август, 2026 11:30 696 0

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Утре започва свободната продажба на пропуските

Станаха ясни цените на билетите за реванша на Левски с АЕК - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръцкият първенец АЕК започна продажбата на билетите за предстоящия на 26 август реванш срещу Левски от плейофния квалификационен кръг на Шампионската лига. Утре от 22:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ е първата среща между двата тима.

„Жълто-черните“ от Атина все още предоставят билети само за притежателите на абонаментни карти за сезона, които имат право на отстъпка в размер на 25% от редовната цена. Утре в 12:00 часа ще стартира свободната продажба на пропуски за реванша.

Цените на билетите започват от 25 евро и достигат до 350, което е за най-скъпите ВИП места. Все още не е ясно колко ще струват пропуските за феновете на Левски, но едва ли цената ще е достигне горните граници, които са за ложите.

АЕК предупреждава, че за влизането на стадиона за мача ще бъдат валидни правилата, въведени от местното правителство от сезон 2024/25, които изискват регистрация в приложението „GOV.gr Wallet“, както и задължително показване на документ за самоличност.

Станаха ясни цените на билетите за реванша на Левски с АЕК


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