Барса продаде млад халф на Брага

Брага успешно договори трансфера на младия футболист Томи Маркес от Барселона. Сделката е на стойност 10 милиона евро, към които могат да се добавят още 2 милиона евро под формата на бонуси, в зависимост от представянето на 19-годишния талант.
Очаква се Маркес безпроблемно да финализира личните си условия с новия си отбор.
Маркес, който е продукт на известната академия на Барселона, направи първите си стъпки в мъжкия футбол през изминалия сезон, отбелязвайки два мача от резервната скамейка в Ла Лига, включително дебюта си срещу Майорка през февруари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кака писарушка в света на ритнитопковцит
11:12 17.08.2026
2 непротестиращ
11:57 17.08.2026