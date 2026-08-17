Барса продаде млад халф на Брага

Брага успешно договори трансфера на младия футболист Томи Маркес от Барселона. Сделката е на стойност 10 милиона евро, към които могат да се добавят още 2 милиона евро под формата на бонуси, в зависимост от представянето на 19-годишния талант.

Очаква се Маркес безпроблемно да финализира личните си условия с новия си отбор.

Маркес, който е продукт на известната академия на Барселона, направи първите си стъпки в мъжкия футбол през изминалия сезон, отбелязвайки два мача от резервната скамейка в Ла Лига, включително дебюта си срещу Майорка през февруари.