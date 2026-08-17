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АЕК плаши Левски с ново попълнение

АЕК плаши Левски с ново попълнение

17 Август, 2026 12:30 680 1

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Съперникът на Левски в плейофа за Шампионска лига бърза да обяви новото си попълнение, което може да се окаже пряка заплаха за "сините" още в предстоящите сблъсъци

АЕК плаши Левски с ново попълнение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Времето за официализиране на трансфера на Кервин Ариага в АЕК Атина вече тече с бясни темпове. Съперникът на Левски в плейофа за Шампионска лига бърза да обяви новото си попълнение, което може да се окаже пряка заплаха за "сините" още в предстоящите сблъсъци, пише гръцкото издание Nova Sports.

Дефанзивният халф кацна в гръцката столица рано тази сутрин и е готов да положи подписа си под новия си договор.

Малко след 01:00 местно време часа 28-годишният футболист пристигна на гръцка земя и се очаква днес да премине задължителните медицински прегледи. Ако всичко е наред, той ще се обвърже с отбора, подписвайки четиригодишен контракт, който ще е валиден до 2030 година.

Ръководството на АЕК вече си е стиснало ръцете с Леванте за придобиването му, като стойността на сделката достига 3 милиона евро. Едно от големите предимства на играча е, че пристига напълно готов. Той е преминал изцяло предсезонната подготовка в Испания и е в добра физическа форма.

Именно този факт кара "жълто-черните" да вземат решение да го регистрират незабавно в европейската листа за ключовите сблъсъци с Левски, като вероятно ще заеме мястото на Сахабо.

Това означава, че "сините" ще трябва да се подготвят да се изправят срещу ново лице в центъра на терена на своя съперник.

През изминалия сезон хондураският национал беше основна фигура за Леванте, записвайки 27 участия с 3 гола и 3 асистенции в Ла Лига. Освен това той е играч с огромен опит на национално ниво, като е носил фланелката на страната си 42 пъти и е отбелязал 4 гола.


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  • 1 Ларнака

    0 0 Отговор
    АЕК са класа!

    12:33 17.08.2026

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