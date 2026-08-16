Роднини, близки и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков

Роднини, близки, колеги, бивши и настоящи политици и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков. Поклонението се състоя в храм „Свети Седмочисленици“ в София, предаде БТА.

Те оставиха цветя. Венци бяха изпратени от Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, Прокуратурата на Република България, обществени и синдикални организации.

На 13 август, когато беше съобщено за кончината на Антон Станков, министърът на правосъдието Николай Найденов изрази съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги. „С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции“, написа Найденов във Фейсбук.

Антон Станков премина през различни нива на съдебната система – от младши и районен съдия до председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Между 2001 и 2005 г. той заема поста министър на правосъдието, като през този период председателства и Висшия съдебен съвет. Това са години на важни промени за България, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и с развитието на съдебната система. Като министър Антон Станков носи институционална отговорност за процесите в правосъдието в този ключов период, посочи още министърът на правосъдието Николай Найденов.

Антон Станков е юрист, роден през 1966 г., според справка на БТА. Районен съдия в Районен съд – Шумен (1991–1994), районен съдия в Софийския районен съд (1994–1998), съдия и заместник-председател на Софийския градски съд (1998–2001). Преподавател по наказателен процес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2000–2001). Председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд (1999–2001). Министър на правосъдието, пазител на държавния печат и председателстващ Висшия съдебен съвет (24 юли 2001 – 16 август 2005). Председател на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията (7 февруари 2002 – 16 август 2005). Съдия в Софийския градски съд (септември 2005 – юни 2007). От 2008 г. е арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (30 май – 22 октомври 2009). Управител на адвокатско дружество „Станков, Стоев и партньори“ (2012–2022).