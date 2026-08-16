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Роднини, близки и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков

Роднини, близки и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков

16 Август, 2026 20:04 807 11

  • антон станков-
  • погребение-
  • софия

Венци бяха изпратени от Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, Прокуратурата на Република България, обществени и синдикални организации

Роднини, близки и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роднини, близки, колеги, бивши и настоящи политици и приятели изпратиха в последния му път бившия министър на правосъдието Антон Станков. Поклонението се състоя в храм „Свети Седмочисленици“ в София, предаде БТА.

Те оставиха цветя. Венци бяха изпратени от Министерството на правосъдието, Софийската адвокатска колегия, Прокуратурата на Република България, обществени и синдикални организации.

На 13 август, когато беше съобщено за кончината на Антон Станков, министърът на правосъдието Николай Найденов изрази съболезнования към неговото семейство, близки, приятели и колеги. „С дълбока тъга приех вестта за кончината на Антон Станков – юрист, магистрат и държавник, посветил значима част от професионалния си път на българското правосъдие и неговите институции“, написа Найденов във Фейсбук.

Антон Станков премина през различни нива на съдебната система – от младши и районен съдия до председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд. Между 2001 и 2005 г. той заема поста министър на правосъдието, като през този период председателства и Висшия съдебен съвет. Това са години на важни промени за България, свързани с подготовката на страната за членство в Европейския съюз и с развитието на съдебната система. Като министър Антон Станков носи институционална отговорност за процесите в правосъдието в този ключов период, посочи още министърът на правосъдието Николай Найденов.

Антон Станков е юрист, роден през 1966 г., според справка на БТА. Районен съдия в Районен съд – Шумен (1991–1994), районен съдия в Софийския районен съд (1994–1998), съдия и заместник-председател на Софийския градски съд (1998–2001). Преподавател по наказателен процес в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2000–2001). Председател на Наказателната колегия на Софийския градски съд (1999–2001). Министър на правосъдието, пазител на държавния печат и председателстващ Висшия съдебен съвет (24 юли 2001 – 16 август 2005). Председател на Комисията за координация на работата по борбата с корупцията (7 февруари 2002 – 16 август 2005). Съдия в Софийския градски съд (септември 2005 – юни 2007). От 2008 г. е арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (30 май – 22 октомври 2009). Управител на адвокатско дружество „Станков, Стоев и партньори“ (2012–2022).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам само

    12 3 Отговор
    заровиха ли го с милионите?

    20:05 16.08.2026

  • 2 Помак

    8 4 Отговор
    Бог да го прости, Антон Станков

    Коментиран от #6

    20:05 16.08.2026

  • 3 Ииии НЕ МОЖА ДА СА НАРАДВА

    14 3 Отговор
    НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НАЦВЪКАНОТО УТ НЕГО.....

    20:06 16.08.2026

  • 4 Мдаа

    6 0 Отговор
    Парадокса е, че инициира пенсионната възраст на магистратите да е 65 г., за която не му достигнаха 5 г.

    Коментиран от #8

    20:11 16.08.2026

  • 5 Защо

    8 2 Отговор
    Не го изпрати Негово Нищожество Симеон 2, нали беше негов лейтенант?

    20:13 16.08.2026

  • 6 Пумо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    По-добре се пиши поляк по престижно е някак.

    20:15 16.08.2026

  • 7 РАЗГЕЛЕ ЕДИН РИТНА

    1 2 Отговор
    ОСТАНАХА ОЩЕ 239 БЕЗ ЧИСТАЧКАТА . ЗА ПЕРИОД 1989- 2026 ГОДИНА САМО ЕДИН РИТНА КАБАНАТА ОТ ТОЗИ ПРЕХОД 🍻👌👍🤝 . ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ДА НАМАЛЯТ ДАНАЦИТЕ 2% ТОЗИ КРАДЕ НАЙ МАЛКО 😁👎🍻👌👍🤝 ОТ НАРОДА

    20:18 16.08.2026

  • 8 Абе ..и аз

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    ....гоня 70-те....от дете бачкал...учил с отличен завършил Гимназия...приет във ВУЗ без пррфиренции с изпит по математика с 5,00...служил в НШЗО ,,ХР.БОТЕВ" -танкист,после година край турскатата граница...дал 6 месеца запаси строил ВАРНА след висшето си образование и ....НИКОГА СТОТИНКА НЕ ВЗЕЛ ДО СЕГА....
    САМО ПЛАЩАМ
    ДОРИ ПЕНСИЯ ОЩЕ НЯМАМ....
    А цял живот съм бачкал...
    За да кльопаме банани днес...по-евтини от родните...домати

    20:29 16.08.2026

  • 9 антончо

    4 1 Отговор
    видя ли, че ковчега няма джобове ?

    20:29 16.08.2026

  • 10 Мюмю

    2 0 Отговор
    и да си имал, и да си нямал, все тая. на-много с един костюм си тръгваш (или гол)

    20:37 16.08.2026

  • 11 ШЕФА

    0 0 Отговор
    Един престъпник от котилото на мошеника,некадърника и престъпника Сакс Кобурготски по малко,блага вест.

    21:02 16.08.2026

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